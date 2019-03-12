Устроит хаос? Разоблачен коварный план России по выборам в Украине

Российские спецслужбы намерены повлиять на ход президентских выборов в Украине, подготовив конкретный план действий.

Об этом заявил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на странице в Facebook, отметив, что сейчас РФ готовится к серии ккибератак, нацеленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки.

"По нашим данным, для реализации указанных планов под общим руководством Генерального штаба ВС РФ, департаментом киберзащиты ВС РФ (дислоцируется в Москве, Комсомольский проспект, дом 20), совместно с ведущими научными учреждениями России разработано специальное программное обеспечение (вирусы нейтрализации и проникновения, изменения формата и т.п.), которое планируется использовать в киберпространстве Украины", - написал он.

Тымчук утверждает, что на первом этапе "российская сторона с помощью "хакерских программ" будет стремиться "корректировать" процесс подведения результатов президентской кампании в Украине, синхронизируя с массированной информационно-пропагандисткой кампанией по формированию общественного мнения как в Украине, так и на международной арене".

Таким образом, пишет Тымчук, РФ хочет в дальнейшем получить основания для заявлений о "фальсификации результатов" и "нелегитимности" проведенных выборов.

"По мнению российской стороны, данные мероприятия вместе с другими элементами стратегии (информационными и силовыми) позволят обеспечить масштабную дестабилизацию внутриполитической обстановки в Украине на длительный период", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Тымчук раскрыл еще одну часть стратегии российских спецслужб по выборам в Украине, от которых якобы стоит ожидать массового вброса информации о якобы завышенной в официальных сообщениях ЦИК явке избирателей и "циничной подтасовке Киевом результатов выборов".

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