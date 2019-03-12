МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Устроит хаос? Разоблачен коварный план России по выборам в Украине

1.5тЧитать материал на украинском

Российские спецслужбы намерены повлиять на ход президентских выборов в Украине, подготовив конкретный план действий.

Об этом заявил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на странице в Facebook, отметив, что сейчас РФ готовится к серии ккибератак, нацеленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки.

"По нашим данным, для реализации указанных планов под общим руководством Генерального штаба ВС РФ, департаментом киберзащиты ВС РФ (дислоцируется в Москве, Комсомольский проспект, дом 20), совместно с ведущими научными учреждениями России разработано специальное программное обеспечение (вирусы нейтрализации и проникновения, изменения формата и т.п.), которое планируется использовать в киберпространстве Украины", - написал он.

Новости
Выборы в Украине: Аваков раскрыл схемы "сеток" кандидатов в президенты

Тымчук утверждает, что на первом этапе "российская сторона с помощью "хакерских программ" будет стремиться "корректировать" процесс подведения результатов президентской кампании в Украине, синхронизируя с массированной информационно-пропагандисткой кампанией по формированию общественного мнения как в Украине, так и на международной арене".

Таким образом, пишет Тымчук, РФ хочет в дальнейшем получить основания для заявлений о "фальсификации результатов" и "нелегитимности" проведенных выборов.

"По мнению российской стороны, данные мероприятия вместе с другими элементами стратегии (информационными и силовыми) позволят обеспечить масштабную дестабилизацию внутриполитической обстановки в Украине на длительный период", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Тымчук раскрыл еще одну часть стратегии российских спецслужб по выборам в Украине, от которых якобы стоит ожидать массового вброса информации о якобы завышенной в официальных сообщениях ЦИК явке избирателей и "циничной подтасовке Киевом результатов выборов".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Дмитрий Тымчук
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
1
Смешно
6
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кот Мирослава
Кот Мирослава
Если это так. как пишет Тимчук . то рассссея уверенна в победе Порошенко.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения