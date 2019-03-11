Выборы в Украине: Аваков раскрыл схемы "сеток" кандидатов в президенты

Министру внутренних дел Арсен Аваков заявил об активизации так называемых "сеток" по подкупу избирателей накануне президентских выборов в Украине.

В эфире "Свободы слова" на ICTV он сообщил, что правоохранителям поступили сообщения о том, что подобными схемами занимаются четверо кандидатов. По данному факту идет проверка. Также, по словам Авакова, с начала предвыборной кампании правоохранителям поступило более 2800 заявлений о нарушениях, в том числе и по подкупу избирателей.

"Я вам приведу пример одного уголовного дела, когда речь идет о покупке голосов. Нанимается один из штабов, нанимают агитаторов. Те выбирают 100 человек, как правило самых бедных. Спрашивают, готовы ли поддержать кандидата. Где-то 30 говорят, что готовы, остальные же посылают агитаторов", - рассказал Аваков об организации "сеток".

Арсен Аваков Пресс-служба МВД

По его словам, далее согласившихся записывают и передают их фамилии местным властям, которые с бюджетных средств выделяют им по тысяче гривен.

"Потом бабушкам или бедным людям поступает звонок: здравствуйте, вы получили тысячу гривен? Теперь мы ждем, что вы проголосуете за нашего кандидата", - рассказал он.

"Вот что это такое? Это происходит по всей стране. Люди, это видно все. Десятки людей нам сообщают об этом. Бабушки звонят, журналисты пишут... Это трагедия. Если бы так будем проводить выборы, то всегда будем жить в бедности", - сказал Аваков.

Арсен Аваков скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно с последними социологическими исследованиями, рейтинг Зеленского продолжает расти. За него готовы проголосовать 32,9% украинцев. Это больше, чем у Порошенко и Тимошенко вместе, за которых готовы отдать голоса 17,5% и 15,1% граждан соответственно.

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