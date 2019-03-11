Выборы в Украине: украинцы назвали пять фаворитов

Во второй тур выборов президента Украины имеют шанс попасть пять кандидатов: Владимир Зеленский с рейтингом в 24,3% (среди тех, кто определился и пойдет голосовать), Юлия Тимошенко — 16,1%, Петр Порошенко — 15,8%, Анатолий Гриценко — 15,1% и Юрий Бойко — 11,2%.

Об этом свидетельствуют итоги социологического исследования "Социальная и электоральные ожидания украинцев от президентских выборов-2019". Они были презентованы 11 марта на пресс-конференции в ИА "Украинские Новости", сообщается на странице Центра социального инжиниринга РАНД в Facebook.

Юрий Бойко LIGA.net

Далее в рейтинге среди тех, кто пересекает отметку в 4%, идут лидер Радикальной партии Олег Ляшко, которого поддерживают 4,4% респондентов, и Александр Вилкул — 4,1%.

Эксперт-социолог Центра социального инжиниринга РАНД Сергей Демьянов подчеркнул, что за счет объединения с Андреем Садовым, у Гриценко сейчас самый большой потенциал для роста собственного рейтинга на западе страны, где лидирующие позиции Садового были бесспорны.

Петр Порошенко

"Садовый для Гриценко стал своеобразным "ключом" к западно-украинской электоральной казне, что и подтверждают данные исследования. Если он попадает во второй тур, то имеет все шансы победить как действующего президента, так и Тимошенко. Получив поддержку Садового, Гриценко фактически обогнал кандидата "юго-востока" Бойко и вплотную приблизился к Порошенко, фактически получая шанс попасть во второй тур. С другой стороны, битва "антирейтингов" дает основания для взрывного роста "антисистемных" кандидатов типа Зеленского", — отметил эксперт.

Анатолий Гриценко Пресс-служба "Гражданской позиции"

В свою очередь руководитель "Фонда "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых отметил, что в украинском обществе всегда находила положительный отзыв идея объединения, а особенно — проукраинских демократических сил. По его словам, эффект от объединения усилий Гриценко и Садового, стал спусковым крючком процесса "кандидатопада". Эксперт считает, что присоединение к коалиции Гриценко — Садового других политиков демократически-патриотического лагеря способно коренным образом повлиять на ход и результаты президентских выборов, изменив их формулу во втором туре.

Также в ходе исследования украинские избиратели показали усталость от существующего положения вещей и политической элиты, которая фактически остается неизменной последние 15-20 лет. Согласно итогам опроса, сейчас в украинском обществе существует запрос на альтернативную политическую силу или политика, который бы был новым, не испорченным принадлежностью к власти и старым политическим силам, и который дал бы надежду на перемены.

Владимир Зеленский ВВС

Среди опрошенных, отвечая на вопрос "Что может изменить ситуацию в стране?", больше всего респонденты возлагают надежду на оппозицию, которая придет к власти — 26,8%, не верят в любые изменения — 24,6%, политическую и финансовую помощь Запада — 11,7%, действующую власть — 9,6%, общественный контроль над властью — 5,2%. Около 20% опрошенных вообще отказались отвечать.

Юлия Тимошенко Пресс-служба "Батьківщини"

В ходе социологического исследования в целом по телефону было опрошено 3000 респондентов во всех областях Украины, в частности, в Киеве (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Результаты являются репрезентативными на уровне страны в целом по таким показателям, как возраст (18 лет), пол, регион проживания и тип поселения (город /село). Применялись методики отсечения анкет и взвешивания результатов. Статистическая погрешность выборки — не более 3,5%.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Верховная Рада Украины в ноябре своим постановлением назначила президентские выборы на 31 марта 2019 года. Постановление ЦИК об их проведении было объявлено 26 ноября.

Голосование во время первого тура выборов пройдет с 8:00 до 20:00. Второй тур, в случае необходимости, состоится 21 апреля. ЦИК должен будет объявить результаты до 1 мая.

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