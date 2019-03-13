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Выборы президента Украины 2019

/Рейтинги кандидатов в президенты Украины 2019

Выборы в Украине: Зеленский и Порошенко проходят во второй тур

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Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, во второй тур вышли бы шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко.

Об этом свидетельствуют итоги нового социологического опроса центра социальных и маркетинговых исследований "Социс".

Так, среди тех, кто намерен обязательно голосовать, Зеленского готовы поддержать 21,3%, Порошенко — 15,1%.

Что касается третьего места, то на нем оказалась лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко с 11,4% голосов. Четвертая позиция — у Юрия Бойко (9,6%), а пятая — у Анатолия Гриценко (6,3%).

Опрос "Социса"

Опрос "Социса"

"Социс"

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Порошенко и Зеленский

Порошенко и Зеленский

Если же учитывать предпочтения украинцев, которые точно будут голосовать и определились со своим выбором, то их голоса распределились таким образом: Зеленский — 27,7%, Порошенко — 19,6%, Тимошенко — 14,8%, Бойко — 9,6%, Гриценко — 8,2%.

Опрос "Социса"

Опрос "Социса"

"Социс"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • результаты февральского опроса Центра Разумкова также показали, что во второй тур выборов скорее всего выйдут Порошенко и Зеленский.

  • Верховная Рада Украины в ноябре своим постановлением назначила президентские выборы на 31 марта 2019 года. Постановление ЦИК об их проведении было объявлено 26 ноября.

  • Голосование во время первого тура выборов пройдет с 8:00 до 20:00. Второй тур, в случае необходимости, 21 апреля. ЦИК должен будет объявить результаты до 1 мая.

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Барыгу на нары!
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Приходько Егор
Приходько Егор
пидрошенко не пройдет
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Dell Alex
Dell Alex
Шо такое, "Обоз"? Опять Зеленский и Порошенко? А как же 20 минут назад Юля и Грценко? )))))))) Ах, вы просто копипастите? ))))))) Т.е. своей головой не думаете? )))))))0 Или, как всегда, клики не пахнут? ))))))
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