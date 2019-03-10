МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Рейтинги кандидатов в президенты Украины 2019

У Порошенко, Тимошенко и Гриценко одинаковые шансы выйти во второй тур. Инфографика

6.7тЧитать материал на украинском

Вместе с шоуменом Владимиром Зеленским у Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Анатолия Гриценко фактически равные шансы пройти во второй тур выборов президента Украины.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Центром исследований и коммуникаций Active Group (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте вниз).

Так, 32,9% опрошенных назвали фаворитом предвыборной гонки Владимира Зеленского (среди тех, кто точно будет голосовать и определился с кандидатом).

Ближайшие конкуренты начинающего политика — действующий президент Петр Порошенко (17,5%), лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (15,1%) и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко (12,0%), рейтинг которого стремительно вырос.

Новости
Нацкорпус и протесты: как Украину расшатывают перед выборами
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

При этом социологи уточняют, что рейтинг последнего кандидата вырастет еще — опрос начался до решения троих политиков снять свои кандидатуры в пользу Гриценко:

  • 1 марта мэр Львова Андрей Садовый заявил, что снял свою кандидатуру на пост президента в пользу лидера партии "Гражданская позиция";

  • в этот же день об аналогичном решении объявил кандидат Дмитрий Гнап;

  • 7 марта кандидатуру на выборах в поддержку экс-министра обороны снял глава партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов.

Новости
Выборы в Украине: в ЦИК признались о многомиллионных тратах

Что касается второго тура, то в анкете тестировались возможности выхода туда четырех кандидатов: Зеленского, Порошенко, Тимошенко, Гриценко и Бойко.

Выяснилось, что Владимир Зеленский выигрывает у всех предложенных кандидатов:

  • у Порошенко с результатом 44,1% против 23%;

  • у Тимошенко с результатом 44,1 против 19,6%;

  • у Гриценко с результатом 39,5% против 26,3%;

  • у Бойко с результатом 45% против 10,3%.

Отметим, исследование проводилось с 2 по 5 марта. Опрошено 2,5 тысяч респондентов во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность исследования не превышает 2%.

У Порошенко, Тимошенко и Гриценко одинаковые шансы на второй тур

new.activegroup.com.ua

У Порошенко, Тимошенко и Гриценко одинаковые шансы на второй тур

new.activegroup.com.ua

У Порошенко, Тимошенко и Гриценко одинаковые шансы на второй тур

new.activegroup.com.ua

У Порошенко, Тимошенко и Гриценко одинаковые шансы на второй тур

new.activegroup.com.ua

У Порошенко, Тимошенко и Гриценко одинаковые шансы на второй тур

new.activegroup.com.ua

У Порошенко, Тимошенко и Гриценко одинаковые шансы на второй тур

new.activegroup.com.ua

У Порошенко, Тимошенко и Гриценко одинаковые шансы на второй тур

new.activegroup.com.ua

Иллюстрация

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персоны
Владимир ЗеленскийПетр ПорошенкоЮлия ТимошенкоАнатолий Гриценко
Место
Украина
Теги
рейтингполитика
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
48
24
Смешно
2
Интересно
8
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Зеленский президент такой же как Охлобыстин доктор.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
порошенко ждет зона и все это знают! опг порошенко готово к бегству из Украины-Лановой!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Слава Гриценко! Гриценко в президенты! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги