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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Порошенко ассоциируется с войной, а в Зеленском видят чудо-таблетку — психолог о кандидатах

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Накал страстей в украинском обществе за несколько дней до второго тура выборов просто колоссальный. Зеленский и Порошенко, их телефонный разговор в прямом эфире, дебаты, анализы, угроза будущему Украины или спасение — об этом говорят абсолютно все. И прежде всего в социальных сетях. При этом в порыве обоюдных обвинений, большинство украинцев забывают — выборы пройдут, а люди останутся.

Почему последние недели в украинском Facebook тотальная “зрада”, в чем причина низких рейтингов Петра Порошенко и успеха Владимира Зеленского — OBOZREVATEL узнал у политического психолога Светланы Чунихиной.

— Многие друзья жалуются — заходят в Facebook , а там ежедневный поток негатива, связанного с выборами. Что произошло с людьми?

— Есть такой эффект — поляризация дискуссии. Мы ожидаем, что в диалоге позиции противоположных сторон будут сближаться, а на самом деле все наоборот. При столкновении полярных мнений противоречия только усиливаются. Люди, которые принадлежат разным лагерям, мобилизуются, укрепляют свои бастионы, позволяющие чувствовать себя правыми.

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Мы находимся в ситуации, когда есть два полюса, два кандидата, а победит только один. Поэтому не удивительно, что дискуссия доходит до своего пика.

Последнее время люди стараются не воспринимать альтернативную точку зрения, постоянно идет разделение. Украинцы называют друг друга дураками, обзываются. Это пройдет после выборов?

— Должно пройти. Ситуация каким-то образом разрешится, и столкновение точек зрения перестанет быть настолько острым. Но появится другой момент: люди начнут перекладывать ответственность за происходящее, обвинять друг друга в неправильном выборе. Поляризация из политики никогда не исчезает насовсем, всегда есть разные позиции. И это скорее нормально, что в обществе нет тотального согласия по всем вопросам, и у каждого найдется своя точка зрения.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

А не будет ли массового разочарования, независимо от результатов выборов?

— Будет, даже нет смысла обсуждать. Слишком много надежд люди вкладывают в тот или иной результат выборов, все они, конечно, не оправдаются. Принцип реальности скорректирует принцип удовольствия.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

По вашему мнению, кто после первого тура из кандидатов захватил инициативу. И удалось ли ее удержать до сегодняшнего дня?

— По формату и форме инициатива принадлежит Владимиру Зеленскому. Он демонстрирует абсолютно новаторскую кампанию, и мы видим, как Петр Порошенко копирует ее. Коммуникация с молодежью, какой-то псевдостенд-ап или в этом контексте.

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Но Зеленский проигрывает по содержанию, ведь его задача — не сказать ничего содержательного, не рассказать ничего лишнего.

На него сошлись проекции людей с разными взглядами. Мы видим, как бывший электорат Партии регионов выступает за него, местами пророссийские люди, при этом видим и либертарианскую часть общества, которая ушла от Порошенко. Есть исследования, где видно, что Зеленского поддерживают как сторонники евроинтеграции, так и ее противники.

Это гибрид, если он заявит четкую позицию — отсечет от себя часть сторонников. Пока есть возможность создать иллюзию, нужно молчать. Порошенко же его старается вытянуть из этого состояния, инициатива тут принадлежит ему. Это его задача — вызвать на содержательный диалог оппонента.

Одна из составляющих диалога дебаты. Последние недели просто масса разной информации и деталей, связанных с ними. Как считаете, дебаты должны быть частью шоу?

— Это обязательная часть кампании.

У нас их и не было. Разве что вспомнить 2004 год — Виктор Янукович и Виктор Ющенко.

— Да, действительно, в нашей истории дебаты состоялись только два раза. В 1994 году Леонид Кучма и Леонид Кравчук, а позже были Ющенко и Янукович. Дебаты — это часть избирательного процесса, но у нас, в силу низкой политической культуры, дебаты не практиковались. Во-первых, они непредсказуемы. Во-вторых, как правило, у кандидатов были неравные шансы с точки зрения опыта и харизмы. В-третьих, у нас вообще нет сформированной культуры политического дебатирования.

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Привычный нам формат политических шоу и дискуссий — это имитация, псевдодискурс. Зеленский придал теме дебатов некоторой "хайповости". Он понимает, что на дебаты в их классическом понимании ему идти нельзя. Поэтому он попытался максимально переформатировать их в свою пользу, ведь стадион — нетипичный формат для дебатов.

Это в шоубизе артисты “качают” стадионы, а политики это делают только на митингах. Но дебаты — не митинг. Для Порошенко дебаты “глаза в глаза” — реальная возможность получить решающее преимущество. Поэтому он будет делать все, чтобы они состоялись. Других способов переломить плохую тенденцию у него нет.

Порошенко ассоциируется с войной, а в Зеленском видят чудо-таблетку — психолог о кандидатах

Повлияют ли дебаты на финальный результат?

— Мы видим, что разница в уровне поддержки кандидатов — почти трехкратная. Дебаты состоятся 19 апреля, поэтому времени их оценить и отрефлексировать у избирателей будет немного. За две ночи вряд ли что-то изменится. Люди вообще не любят признавать свои ошибки и редко меняют свое мнение.

По крайней мере так резко, за два дня. Хотя, скорее всего, Порошенко выиграет дебаты и сделает это разгромно. По моему мнению, дебаты нужны даже не Петру Порошенко, они нужны прежде всего Украине. Должен наконец сформироваться нормальный политический дискурс, которого мы долгое время были лишены.

В том числе и поэтому кандидат Зеленский в принципе стал возможен. Нужно вернуть или скорее создать заново содержательную политическую традицию.

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Телефонные дебаты Порошенко и Зеленского в эфире одного из шоу. Мнения моих друзей разделились. Одни говорят: “Порошенко молодец, стоял как воин, а Зеленский попросту хам”. Другие считают: “Зеленский все сделал правильно, с Порошенко нужно только жестко, он заслужил”. А как вы оцениваете ту дискуссию?

— Тут и проявляется эффект поляризация общества. Сторонники как правило видят победителем своего кандидата. Но с экспертной позиции поведение Зеленского скорее выглядит неформатным, неадекватным ситуации. Скорее всего, это было личное, сыграли эмоции.

Порошенко ассоциируется с войной, а в Зеленском видят чудо-таблетку — психолог о кандидатах

В кампании было несколько эпизодов, позволяющих предположить, что такова привычная реакция Зеленского на стресс и на конкуренцию. Конкуренцию выносить непросто никому. А политическую конкуренцию, которая часто глубоко затрагивает личность, тем более. Для Зеленского это новая территория, новый опыт, и он не всегда с этим может совладать.

Так понимаю, многие люди голосуют не столько за Зеленского, сколько против Порошенко.

— Да, конечно. Зеленский притягивает к себе сторонников с абсолютно разными взглядами. Это как “таблетка” от всех болезней.

Эти выборы также запомнятся многим и черными технологиями. Кандидата Зеленского сбивает автомобиль, его засыпает наркотиками и так далее. Есть ли от таких технологий какой-то эффект, может ли повлиять на поддержку того или иного кандидата?

— С черными технологиями никогда не знаешь, как они сработают. Если с ними переборщить, то общество сплотится вокруг более слабого и будет его защищать. Штаб нынешнего президента как раз допускает подобные ошибки. Но с другой стороны, у любого общества есть свои “красные линии”, свои табуирующие представления о том, что есть норма, а что — отклонение. Для Украины это наркомания и сексуальные меньшинства.

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Их в нашем обществе стараются исключить из нормальной социальности. Если информация о том, что штаб Порошенко привлек к работе известного специалиста по черному пиару, соответствует действительности, то можно предположить, что это его рук дело.

Сделать конкурента наркоманом в глазах общества — это могло бы сработать именно в силу однозначно негативного отношения к проблеме наркомании и людям с зависимостью. Но насколько им это удалось — вопрос. Нет ни доказательств, ни времени, чтобы в них поверить.

Работая над ошибками, Порошенко пытается выйти из своего привычного образа. К примеру, сразу же после первого тура он обратился к молодежи, его команда запустила Telegram-канал, он начал обращаться с приветствием “гайз”. Люди верят ему?

— Проблема Порошенко в том, что он неискренний. Он постоянно играет какую-то роль и это чувствуется. Он демонстрирует не то, что у него внутри. Это ему сильно подпортило отношения с социумом. То, что он пытается играть на поле Зеленского — шутить, “стендапить”, использовать сленг — только усиливает впечатление неискренности и усугубляет претензии к нему. Проблема не в том, что Порошенко не предложил молодежи какие-то шаги, а в том, что молодежь ему не верит.

Порошенко ассоциируется с войной, а в Зеленском видят чудо-таблетку — психолог о кандидатах

У меня создается впечатление, что президент в своей предвыборной кампании ориентировался на отдельные группы украинцев. К примеру, на западную часть страны, о чем и говорит социология. Не считаете ли вы, если бы он обращался и к другим социальным группам и регионам, ситуация для него была бы лучшей?

— Четкость политической позиции, меседжа, и четкая локализация целевой аудитории — это скорее плюс, чем минус. С другой стороны, технологи президента выбрали ту аудиторию, поддержки которой не хватило для победы.

Нужно было обратить внимание как на восточную, так и на южную часть Украины. Прифронтовым областям, к примеру, можно было много предложить на тему безопасности.

Но даже не это главное. У президента, скорее всего, не было широкого маневра, чтобы строить кампанию как-то иначе, использовать более “рыхлые” месседжи. Кстати, показательный момент, что он признал свои ошибки. В принципе, он сделал все правильно, но с опозданием. Будто президент увидел результаты первого тура и прозрел. Значит, он плохо чувствует свой народ, не получал правдивой обратной связи о том, чем живут и как живут избиратели. Почему так разорвана связь? И сейчас общество уже готово к тому, что будет новый президент…

Порошенко ассоциируется с войной, а в Зеленском видят чудо-таблетку — психолог о кандидатах

По моему мнению, катастрофическое падение рейтинга Порошенко связано не только с допущенными им ошибками. Да, ошибки серьезные. Есть много незакрытых вопросов — по Екатерине Гандзюк, коррупции, делам Майдана и так далее. Но главная причина проигрыша в другом.

Имя Порошенко связано с войной, Порошенко и война — практически синонимы. Не все люди готовы признать, что война — продукт России. Но даже те, кто признают это, все равно считают, что Порошенко мог бы решить эту проблему — при желании.

Люди бессознательно хотят избавиться от Порошенко, чтобы закончить войну. Счет, предъявленный президенту обществом, не совсем соответствует реальности. Мне кажется, что у него не было большого маневра для действий. Из того, что он мог сделать — он сделал.

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Автор
Виталий ТысячныйВиталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Шановне Панство!У нас стався застой ПАРАШІ СВИНАРЧУКІВ ! Пора його послать в УСРАІЛЬ! Там своїх не оддають!
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