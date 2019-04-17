Порошенко ассоциируется с войной, а в Зеленском видят чудо-таблетку — психолог о кандидатах

Накал страстей в украинском обществе за несколько дней до второго тура выборов просто колоссальный. Зеленский и Порошенко, их телефонный разговор в прямом эфире, дебаты, анализы, угроза будущему Украины или спасение — об этом говорят абсолютно все. И прежде всего в социальных сетях. При этом в порыве обоюдных обвинений, большинство украинцев забывают — выборы пройдут, а люди останутся.

Почему последние недели в украинском Facebook тотальная “зрада”, в чем причина низких рейтингов Петра Порошенко и успеха Владимира Зеленского — OBOZREVATEL узнал у политического психолога Светланы Чунихиной.

— Многие друзья жалуются — заходят в Facebook , а там ежедневный поток негатива, связанного с выборами. Что произошло с людьми?

— Есть такой эффект — поляризация дискуссии. Мы ожидаем, что в диалоге позиции противоположных сторон будут сближаться, а на самом деле все наоборот. При столкновении полярных мнений противоречия только усиливаются. Люди, которые принадлежат разным лагерям, мобилизуются, укрепляют свои бастионы, позволяющие чувствовать себя правыми.

Мы находимся в ситуации, когда есть два полюса, два кандидата, а победит только один. Поэтому не удивительно, что дискуссия доходит до своего пика.

— Последнее время люди стараются не воспринимать альтернативную точку зрения, постоянно идет разделение. Украинцы называют друг друга дураками, обзываются. Это пройдет после выборов?

— Должно пройти. Ситуация каким-то образом разрешится, и столкновение точек зрения перестанет быть настолько острым. Но появится другой момент: люди начнут перекладывать ответственность за происходящее, обвинять друг друга в неправильном выборе. Поляризация из политики никогда не исчезает насовсем, всегда есть разные позиции. И это скорее нормально, что в обществе нет тотального согласия по всем вопросам, и у каждого найдется своя точка зрения.

Петр Порошенко

— А не будет ли массового разочарования, независимо от результатов выборов?

— Будет, даже нет смысла обсуждать. Слишком много надежд люди вкладывают в тот или иной результат выборов, все они, конечно, не оправдаются. Принцип реальности скорректирует принцип удовольствия.

Владимир Зеленский

— По вашему мнению, кто после первого тура из кандидатов захватил инициативу. И удалось ли ее удержать до сегодняшнего дня?

— По формату и форме инициатива принадлежит Владимиру Зеленскому. Он демонстрирует абсолютно новаторскую кампанию, и мы видим, как Петр Порошенко копирует ее. Коммуникация с молодежью, какой-то псевдостенд-ап или в этом контексте.

Но Зеленский проигрывает по содержанию, ведь его задача — не сказать ничего содержательного, не рассказать ничего лишнего.

На него сошлись проекции людей с разными взглядами. Мы видим, как бывший электорат Партии регионов выступает за него, местами пророссийские люди, при этом видим и либертарианскую часть общества, которая ушла от Порошенко. Есть исследования, где видно, что Зеленского поддерживают как сторонники евроинтеграции, так и ее противники.

Это гибрид, если он заявит четкую позицию — отсечет от себя часть сторонников. Пока есть возможность создать иллюзию, нужно молчать. Порошенко же его старается вытянуть из этого состояния, инициатива тут принадлежит ему. Это его задача — вызвать на содержательный диалог оппонента.

— Одна из составляющих диалога — дебаты. Последние недели просто масса разной информации и деталей, связанных с ними. Как считаете, дебаты должны быть частью шоу?

— Это обязательная часть кампании.

— У нас их и не было. Разве что вспомнить 2004 год — Виктор Янукович и Виктор Ющенко.

— Да, действительно, в нашей истории дебаты состоялись только два раза. В 1994 году Леонид Кучма и Леонид Кравчук, а позже были Ющенко и Янукович. Дебаты — это часть избирательного процесса, но у нас, в силу низкой политической культуры, дебаты не практиковались. Во-первых, они непредсказуемы. Во-вторых, как правило, у кандидатов были неравные шансы с точки зрения опыта и харизмы. В-третьих, у нас вообще нет сформированной культуры политического дебатирования.

Привычный нам формат политических шоу и дискуссий — это имитация, псевдодискурс. Зеленский придал теме дебатов некоторой "хайповости". Он понимает, что на дебаты в их классическом понимании ему идти нельзя. Поэтому он попытался максимально переформатировать их в свою пользу, ведь стадион — нетипичный формат для дебатов.

Это в шоубизе артисты “качают” стадионы, а политики это делают только на митингах. Но дебаты — не митинг. Для Порошенко дебаты “глаза в глаза” — реальная возможность получить решающее преимущество. Поэтому он будет делать все, чтобы они состоялись. Других способов переломить плохую тенденцию у него нет.

— Повлияют ли дебаты на финальный результат?

— Мы видим, что разница в уровне поддержки кандидатов — почти трехкратная. Дебаты состоятся 19 апреля, поэтому времени их оценить и отрефлексировать у избирателей будет немного. За две ночи вряд ли что-то изменится. Люди вообще не любят признавать свои ошибки и редко меняют свое мнение.

По крайней мере так резко, за два дня. Хотя, скорее всего, Порошенко выиграет дебаты и сделает это разгромно. По моему мнению, дебаты нужны даже не Петру Порошенко, они нужны прежде всего Украине. Должен наконец сформироваться нормальный политический дискурс, которого мы долгое время были лишены.

В том числе и поэтому кандидат Зеленский в принципе стал возможен. Нужно вернуть или скорее создать заново содержательную политическую традицию.

— Телефонные дебаты Порошенко и Зеленского в эфире одного из шоу. Мнения моих друзей разделились. Одни говорят: “Порошенко молодец, стоял как воин, а Зеленский попросту хам”. Другие считают: “Зеленский все сделал правильно, с Порошенко нужно только жестко, он заслужил”. А как вы оцениваете ту дискуссию?

— Тут и проявляется эффект поляризация общества. Сторонники как правило видят победителем своего кандидата. Но с экспертной позиции поведение Зеленского скорее выглядит неформатным, неадекватным ситуации. Скорее всего, это было личное, сыграли эмоции.

В кампании было несколько эпизодов, позволяющих предположить, что такова привычная реакция Зеленского на стресс и на конкуренцию. Конкуренцию выносить непросто никому. А политическую конкуренцию, которая часто глубоко затрагивает личность, тем более. Для Зеленского это новая территория, новый опыт, и он не всегда с этим может совладать.

— Так понимаю, многие люди голосуют не столько за Зеленского, сколько против Порошенко.

— Да, конечно. Зеленский притягивает к себе сторонников с абсолютно разными взглядами. Это как “таблетка” от всех болезней.

— Эти выборы также запомнятся многим и черными технологиями. Кандидата Зеленского сбивает автомобиль, его засыпает наркотиками и так далее. Есть ли от таких технологий какой-то эффект, может ли повлиять на поддержку того или иного кандидата?

— С черными технологиями никогда не знаешь, как они сработают. Если с ними переборщить, то общество сплотится вокруг более слабого и будет его защищать. Штаб нынешнего президента как раз допускает подобные ошибки. Но с другой стороны, у любого общества есть свои “красные линии”, свои табуирующие представления о том, что есть норма, а что — отклонение. Для Украины это наркомания и сексуальные меньшинства.

Их в нашем обществе стараются исключить из нормальной социальности. Если информация о том, что штаб Порошенко привлек к работе известного специалиста по черному пиару, соответствует действительности, то можно предположить, что это его рук дело.

Сделать конкурента наркоманом в глазах общества — это могло бы сработать именно в силу однозначно негативного отношения к проблеме наркомании и людям с зависимостью. Но насколько им это удалось — вопрос. Нет ни доказательств, ни времени, чтобы в них поверить.

— Работая над ошибками, Порошенко пытается выйти из своего привычного образа. К примеру, сразу же после первого тура он обратился к молодежи, его команда запустила Telegram-канал, он начал обращаться с приветствием “гайз”. Люди верят ему?

— Проблема Порошенко в том, что он неискренний. Он постоянно играет какую-то роль и это чувствуется. Он демонстрирует не то, что у него внутри. Это ему сильно подпортило отношения с социумом. То, что он пытается играть на поле Зеленского — шутить, “стендапить”, использовать сленг — только усиливает впечатление неискренности и усугубляет претензии к нему. Проблема не в том, что Порошенко не предложил молодежи какие-то шаги, а в том, что молодежь ему не верит.

— У меня создается впечатление, что президент в своей предвыборной кампании ориентировался на отдельные группы украинцев. К примеру, на западную часть страны, о чем и говорит социология. Не считаете ли вы, если бы он обращался и к другим социальным группам и регионам, ситуация для него была бы лучшей?

— Четкость политической позиции, меседжа, и четкая локализация целевой аудитории — это скорее плюс, чем минус. С другой стороны, технологи президента выбрали ту аудиторию, поддержки которой не хватило для победы.

Нужно было обратить внимание как на восточную, так и на южную часть Украины. Прифронтовым областям, к примеру, можно было много предложить на тему безопасности.

Но даже не это главное. У президента, скорее всего, не было широкого маневра, чтобы строить кампанию как-то иначе, использовать более “рыхлые” месседжи. Кстати, показательный момент, что он признал свои ошибки. В принципе, он сделал все правильно, но с опозданием. Будто президент увидел результаты первого тура и прозрел. Значит, он плохо чувствует свой народ, не получал правдивой обратной связи о том, чем живут и как живут избиратели. Почему так разорвана связь? И сейчас общество уже готово к тому, что будет новый президент…

По моему мнению, катастрофическое падение рейтинга Порошенко связано не только с допущенными им ошибками. Да, ошибки серьезные. Есть много незакрытых вопросов — по Екатерине Гандзюк, коррупции, делам Майдана и так далее. Но главная причина проигрыша в другом.

Имя Порошенко связано с войной, Порошенко и война — практически синонимы. Не все люди готовы признать, что война — продукт России. Но даже те, кто признают это, все равно считают, что Порошенко мог бы решить эту проблему — при желании.

Люди бессознательно хотят избавиться от Порошенко, чтобы закончить войну. Счет, предъявленный президенту обществом, не совсем соответствует реальности. Мне кажется, что у него не было большого маневра для действий. Из того, что он мог сделать — он сделал.

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