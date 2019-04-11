''Путин в Украине и смерть Зеленского'': фейлы кампании Порошенко

Предвыборная кампания Владимира Зеленского и Петра Порошенко в самом разгаре. Команды кандидатов в президенты Украины не ограничиваются стандартными политическими призывами и заявлениями, в ход идет креатив и даже грязные технологии.

Особо впечатлили украинцев резонансные борды Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным, а также видео с “кокаиновой дорожкой” Владимира Зеленского.

Чем это обернется для рейтинга президента и сможет ли он выиграть во втором туре — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Штаб Петра Порошенко запустил несколько противоречивых кампаний в отношении своего конкурента Владимира Зеленского. Сначала борд Порошенко vs Путин, намекая на зависимость шоумена от РФ;

Второй резонансный ход — видеомонтаж ролика Зеленского, где его сбивает грузовик;

Судя по социальным сетям, ролики вызвали как минимум противоречивую реакцию со стороны украинцев;

При этом, как говорит социология, это не прибавит рейтинга президенту. На данный момент кандидат Зеленский опережает его по меньшей мере на 30%.

“Фейлы” Порошенко

У Владимира Зеленского — яркая и технологическая кампания. С этим поспорить достаточно сложно. С относительно скромными официальными затратами перед первым туром выборов — 86 миллионов гривен, кандидат сумел не просто занять первое место, а еще и набрать треть голосов. Логично, что в этой ситуации его основному конкуренту — действующему Гаранту Петру Порошенко с 16% голосов нужно удивлять. Причем сильно и уверенно.

Из-за юридических нюансов, Центральная избирательная комиссия определила победителей первого тура выборов лишь спустя неделю после голосования. Соответственно, времени на официальную кампанию осталось немного, 2 недели. Сразу же после дня голосования, команда Порошенко была вынуждена реагировать на призыв Зеленского прийти и продебатировать на НСК “Олимпийский”.

Предложение президент принял, причем достаточно достойно. “Стадион, так стадион” — именно эта фраза президента стала крылатой буквально через несколько часов после официального видеоответа. В целом видеобаталии между Зеленским и Порошенко стали технологически качественными, взвешенными и яркими.

Правила дебатів прописані в законі про вибори Президента, почитайте будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей.



Але стадіон, так стадіон.



Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу. pic.twitter.com/O0e9AInEO5 — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 апреля 2019 г.

Правда, яркая конкуренция продлилась всего лишь неделю. После официального старта кампании, штаб действующего президента решил пойти на кардинальные меры, которые, к слову, вызвали противоречивую реакцию у украинцев.

Первый ход штаб Порошенко сделал 9 апреля. Так, во вторник утром по всей стране развесили около 2-х тысяч билбордов с изображением Порошенко и президента РФ Владимира Путина. “21 апреля. Решающий выбор!” — именно с такой подписью штаб Порошенко противопоставил своего кандидата не Владимиру Зеленскому, а лидеру страны-агрессора.

Фото: Виктория Кувила

Фото: Игорь Фещенко

Главная задумка такой кампании сводится к простому месседжу — на этих выборах украинцы выбирают между Порошенко и самим Путиным. Намекая на то, что Владимир Зеленский является уже “марионеткой” президента РФ. В штабе президента заявили, что "задача рекламного сюжета — напомнить стране, что в условиях таких внешних вызовов нужен сильный президент и верховный главнокомандующий, профессиональный, хорошо образованный и опытный дипломат, искусный переговорщик с высоким международным авторитетом".

Такая кампания вызвала бурную реакцию в сети. Люди массово комментировали технологический ход президента.

Юристы же прямо говорили о нарушении сразу двух норм закона: использование в предвыборной кампании гражданина другой страны, а также его лица без предварительного согласия.

"У Путина, разумеется, согласия не спрашивали. И это естественно. Путин — вне закона. Он развязал войну против Украины. Он аннексировал Крым. Он — убийца тысяч украинцев", — сказано в заявлении.

Буквально через два дня, фактически все борды с изображением Путина заменили. В новой версии Петр Порошенко был уже один.

Второй противоречивый ход — видео, на котором Владимира Зеленского сбивает грузовик. Причем ролик был смонтирован из одного из видео кандидата в президенты, где он призывает “объединять страну”. Ранее в интервью OBOZREVATEL руководитель штаба Зеленского Иван Баканов заявлял, что “сшивание” страны — одна из основных фишек кампании.

Странная видео-пародия была опубликована на сайте проекта “Европейское будущее Украины”. Ранее этот канал публично продвигал действующий президент. В штабе Зеленского уже прокомментировали такой ход конкурента.

“Непонятно, Петр Алексеевич наслаждается кадром, как фура сбивает Владимира Зеленского, или может он получает удовольствие от белой дорожки, которая появляется после. Ясно одно: наша команда порекомендует Владимиру усилить охрану”, — заявили в штабе кандидата.

Примеры черной агитации Фото: Роман Романюк

Примеры черной агитации Фото: Роман Романюк

Примеры черной агитации Фото: Роман Романюк

Что говорит социология?

На данный момент лидером во втором туре является Владимир Зеленский. Об этом говорит как открытая, так и закрытая социология. Ранее в распоряжение OBOZREVATEL попала закрытая социология перед первым туром, исходя из которая голоса от всех основных кандидатов в большинстве своем переходят к Зеленскому.

Косвенно эту информацию подтвердил и генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

“Если исходить только из предвыборных опросов, то мы людям задавали вопрос, как они будут голосовать во втором туре. Там расстановка была 40 на 20. Далее мы смотрели, за кого будут голосовать люди, которые в первом туре отдали свои голоса за других кандидатов. Видно, что к Порошенко переходили электораты немного от Юлии Тимошенко — порядка 10%, к Зеленскому — 30%.

Больше всего Порошенко дал Анатолий Гриценко: где-то 30% к действующему президенту, 50% — к Зеленскому. Приблизительно разделились голоса за Игоря Смешко. Особенно много к Зеленскому перешло от Олега Ляшко — где-то 60%, к Порошенко — 6%. От Юрия Бойко и Александра Вилкула большинство переходят к Зеленскому”, — пояснил Паниотто.

Еще более удручающие данные приводит Центр Разумкова. Так, за Зеленского готовы проголосовать 49,3% украинских избирателей, за Порошенко — только 20,6%. Отказались отвечать на вопрос — 9,7% опрошенных, не определились с выбором – 20,4% украинцев. Исследование было проведено с 5 по 9 апреля.

Судя по всему, пока ничего действенного штабу Порошенко сделать не удалось.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся