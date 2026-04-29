В Украине в последний день апреля ударят заморозки: синоптики дали прогноз на четверг. Карта

Последний день апреля снова напомнит украинцам об изменчивости весенней погоды. В четверг, как и в предыдущие дни, сохранится волна холодного воздуха, которая принесет ночные заморозки и неустойчивую погоду с осадками.

Видео дня

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Только в южных регионах, в ночь на 30 апреля, столбики термометров покажут плюсовые отметки.

Подробнее о синоптической ситуации

На севере и в центре нашей страны, в частности в Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях, будет господствовать влияние холодного фронта. В ночные часы температура будет опускаться до 0 – -3. Днем солнце периодически будет пробиваться сквозь облака, однако воздух прогреется лишь до +8 – +10 градусов.

В западных областях – Львовщина, Волынь и Ровенская область, также ожидаются заморозки до -3 градусов ночью. Днем здесь будет несколько комфортнее благодаря солнечным прояснениям, температура будет подниматься до +10 – +13 градусов.

На востоке и юге страны ситуация несколько мягче. В Харьковской и Луганской областях ночью ожидается около 0 – -2 градусов, днем – +8 – +12 градусов.

Зато на юге – в Одесской и Николаевской областях, ночная температура составит +5 – +7 градусов, а днем воздух прогреется до 11 – 13 тепла.

По всей территории облачно с прояснениями и не обойдется без кратковременных осадков.

Напомним, ранее синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит рассказал, что на ближайшей неделе в Украине сохранится прохладная погода с осадками, штормовыми порывами ветра и заморозками. Зато потепление стоит ожидать в первых числах мая на юге и западе страны.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!