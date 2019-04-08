Круче, чем в США: какие хитрости используют на выборах в Украине

Президентская кампания-2019 в самом разгаре. Пока Владимир Зеленский и Петр Порошенко по очереди сдают анализы и обмениваются остротами, украинцы в ожидании финальных дебатов двух кандидатов-лидеров. Несмотря на непростое положение действующего президента, он еще в состоянии сказать свое слово на финальной встречи с шоуменом.

Независимо от результата гонки, а также будущих шагов следующего президента, многие технологи и специалисты сходятся в одном — нынешняя предвыборная кампания стала самой интересной и технологически сильной. В какой-то мере она ровня выборам в США в 2016 году, а также во Франции в 2017-м.

В чем это проявляется и чем Юлия Тимошенко похожа на Хиллари Клинтон, а Зеленский на Дональда Трампа — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Президентские выборы-2019 полны ярких и новых технологий;

Фокус кандидатов плавно переходит на социальные сети, интернет и видео;

Штабы политиков учитывают не только привычные технологии, но и скорость взаимодействия с избирателями, качество информации — больше работают над формой подачи, а не содержанием;

В ходе этих выборов украинцы наблюдали очень интересные решения и довольно странные заявления.

К примеру, кандидат Игорь Шевченко провозгласил себя звездой шоу “Холостяк” и открыл кастинг на новую супругу. А кандидат Владимир Зеленский не стеснялся агитировать прямо на стадионах во время шоу “Квартала 95”. Петр Порошенко пробовал продвигать тему церкви и Томоса, хотя по закону президент не имеет отношения к Православной церкви Украины;

Война технологий

По мнению политических консультантов и технологов, украинские выборы уже войдут в учебники политологии. Именно в 2019 году отечественные специалисты сумели максимально подключить не только работу в полях, но и социальные сети, а также интернет.

Как считает стратег Андрей Шевчук, штабы кандидатов обращают свое внимание на: скорость, вовлечение аудитории, интернет и креатив.

Вот так он описал OBOZREVATEL кампанию действующих политиков:

Скорость.

За несколько часов политический контент может охватить сотни тысяч людей, с которыми есть обратная связь, в отличии от классического ТВ, в котором есть только монокоммуникация. Люди не хотят просто смотреть на экран. Сейчас скорость ведения кампаний имеет свои плюсы и минусы.

Из плюсов — ты можешь быстро отреагировать на вброс, дать ответ либо что-то анонсировать. Минусы — теперь нет времени "на подумать". Штаб должен принимать решения очень быстро. Петр Порошенко выпустил свой видеоответ Владимиру Зеленскому рано утром, чтобы, проснувшись, люди первым делом посмотрели его.

Вовлечение.

Впервые избиратели стали участниками "виртуального избирательного штаба": они стали волонтерами (даже штаб не ожидал такого количества), придумывали слоганы на борды (и об этом было указано на этих бордах), разрабатывали стикеры и вели неофициальные сообщества. Я не удивлюсь, если партии уже в ближайшие месяцы после выборов сделают ставку на кастинг-шоу кандидатов в народные депутаты через социальные сети.

Пример работы с избирателями в штабе Зеленского

Интернет.

Еще в ноябре 2018 года появилось исследование, в котором было указано, что люди сейчас комбинируют источники получения информации (70% ТВ, 49% Facebook, 44% интернет-СМИ, 20% Instagram). На телевидении это называется "второй экран", благодаря которому человек может быстро отреагировать на контент или получить обратную связь. Частичная персонализация стала трендом этой кампании.

Новизна.

Владимир Зеленский отказался практически от всех стандартных технологий и делал все ровно наоборот: борды без лиц, реклама в смартфоне, часть обращений записана на телефон, отсутствие печатных газет и палаток возле метро.

Это сработало. Людям надоели стандартные, однотипные технологии, где меняются только овал лица и несколько слов в слогане. Они это воспринимают как информационный шум. Как показали эти выборы — точно есть запрос на креативность в избирательном процессе.

Эра.

Новый избиратель, который избалован красивыми и вовлекающими видео из YouTube, классными картинками из Instagram (которые хочется лайкать), ждет подобного и на выборах. И готов отдать свой голос за того, кто это сможет предложить. Грядет эра инстаграмных партий.

Владимир Зеленский

Петр Порошенко во время встречи с "блогерами-порохоботами"

В целом “несовкость” нынешней кампании отмечает и журналист Иван Яковина.

“Одно точно: никто не сможет теперь сказать, что в Украине скучная сельская кампания в стиле "постсовок поздних 90-х годов". Эта кампания — самая крутая, острая, технологически сложная и драматически захватывающая из всех, что я видел в последнее время…” — пишет журналист.

В этом контексте, правда, частично забывается и основной смысл предвыборной кампании — поиск лучшего кандидата, который в состоянии двигать страну дальше. Как считает внефракционный народный депутат Борислав Береза, выборы президента между первым и вторым туром голосования, усилиями всех сторон, проходят абсурдно.

“Хейтерство и конфликт, вместо сравнения программ и обсуждения вектора развития. Интерес к наполнению баночки с анализами стал альтернативой дискуссии о будущем государства. Вместо представления команды кандидата — презентация ролика. Вместо изменений в кадровой политике президента — ролик в ответ. Все это стало напоминать балаган, в котором дебаты отошли на второй план, а процесс вызова и уклонения от них вышли на первый”, — комментирует народный депутат одну из ожидаемых составляющих предстоящих выборов — дебаты.

В частности, эпопея со сдачей анализов кандидатов в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко напоминает скорее раскрутку шоу, чем подготовку к интеллектуальному поединку. Правда, это не единственное, чем удивляют нынешние выборы украинцев.

В связи с этим можно сделать вывод — кандидаты работают не столько с наполнением своей речи, сколько над ее формой и подачей. Их цель — вызвать “хайп”, а не интеллектуально донести свои мысли для избирателей.

Жена президента и вторая Клинтон

Официальный старт избирательной гонки, 31 декабря 2018 года, начался по-настоящему ярко. Нынешний лидер гонки, шоумен Владимир Зеленский в ночь на 1 января в эфире одного из телеканалов объявил о своем походе на выборы.

Сделал он это необычно, на несколько минут подвинув традиционное обращение действующего президента (своего будущего конкурента) Петра Порошенко на несколько минут. К слову, такая выходка или попросту ошибка вызвала бурную реакцию в сети. Правда, главный ход был сделан — о своем походе на президентскую вершину кандидат заявил в самый prime-time.

К слову, основные кандидаты в президенты всерьез подходят ко времени подачи своей информации. Если обратить внимание, то Владимир Зеленский весомую часть глобальных заявлений делает сразу же после 18:00, в начале prime-time (когда большинство украинцев возвращается с работы), а Петр Порошенко рано утром — чтобы, проснувшись, каждый смог первым делом посмотреть его обращение.

Еще одно нововведение кампании — борьба за молодежь. Как минимум два кандидата — Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко — взялись за молодежную тематику. Если Зеленский старался выйти на целевую аудиторию через стремительно набирающий популярность Telegram, а также YouTube, Instagram и Facebook, то Тимошенко провела Молодежный форум. На ранних же стадиях кампании она активно “юзала” молодежный слэнг и тематику.

Удивил многих и кандидат в президенты Игорь Шевченко, который объявил кастинг на новую “жену”. Сделал это в Facebook, создал сайт и постарался превознести себя как настоящего мачо.

"Критерии понятны: ноги+сиси+попа, а также знание этикета+английского языка+ориентирование в политической ситуации в стране. Важный момент — претендентки на руку и сердце должны знать программу Шевченко наизусть.

Те, кто не знает с какими лозунгами Шевченко идет на выборы — до участия в кастинге не допускаются! Реалити — шоу можно будет наблюдать в YouTube. Проект стартует 18-го января", — заявила в комментарии изданию “Страна” журналистка Ярослава Коба, которая и занималась поиском кандидаток для Шевченко.

Игорь Шевченко

Правда, по окончанию первого тура выборов широкой общественности так и не удалось узнать, женился кандидат или нет. Может, все потому, что информационную “бомбу” взорвала его тяга к синим шапкам, как и бывшего президента Виктора Януковича.

Глава партии “Батьківщина” Юлия Тимошенко, к примеру, решила частично скопировать образ Хиллари Клинтон. Это было видно в рамках ее выступлений, а также форумов “Нового Курса”.

Юлия Тимошенко

Хиллари Клинтон

Кампания Тимошенко

Кампания Клинтон с аналогичными элементами

Сам проект был также сделан в изящных тонах американских технологов. Минималистичная сцена, красивый подход, четкие и технологические меседжи — сопровождали ее кампанию до старта гонки.

Кандидат Петр Порошенко, не стесняясь формально статуса “светской страны Украины”, активно продвигал себя как одного из главных “двигателей” получение Томоса и создания Православной церкви. Его главный оппонент Владимир Зеленский и вовсе проводил агитацию во время концертов “Квартала 95” по разным городам Украины.

Отдельное внимание стоит обратить и на предвыборные программы кандидатов. OBOZREVATEL детально разбирал посылы основных кандидатов (с ними можно ознакомиться тут). В целом большинство программ было достаточно условные и размытые.

С чем можно сравнить?

Как уже сказано выше, работа отдельных кандидатов имеет схожие мотивы с американской кампанией 2016 года. Правда, по информации OBOZREVATEL, на нынешних кандидатов в большинстве своем работают отечественные технологи. В этот раз штабисты не привлекали специалистов из Европы или США.

Еще один важный фактор действующих выборов — запрос украинцев на новое лицо. Все рейтинги социологических фирм показали желание граждан увидеть нового политика. Во многом эту нишу реализовал именно Зеленский. Схожий принцип действовал и в Соединенных Штатах. Когда экстравагантный, скандальный и неопытный Дональд Трамп сражался с Хиллари Клинтон, которая работала согласно принятым канонам и правилам, а в итоге — проиграла.

Дебаты Трампа и Клинтон

К слову, в этой кампании команда Дональда Трампа активно использовала технологии точечной рекламы. Когда каждому конкретному избирателю в социальных сетях приходила та информацию, которую он наилучшим образом воспринимал.

Подсчитав затраты кандидатов, можно прийти к выводу — Трамп тратил больше денег на раскрутку себя в интернете. Практически в 3 раза больше, чем его оппонент Клинтон.

Затраты Клинтон и Трампа на медиа

Примечательно, что в ходе кампании 2016 года Трамп также выходил из принятых норм. Делал громкие заявление, ошибался, но тем не менее смог сделать главное для себя — собрал весь протестный электорат, а также желающих увидеть “нового политика” американцев.

Интересная ситуация произошла и по итогам президентских выборов во Франции в 2017 году. Относительно новое лицо в политике Эммануэль Макрон (у него уже был опыт работы на должности министра, а также заместителя секретаря) смог практически с нуля нарастить рейтинг.

Эммануэль Макрон

Буквально за год усердной работы малоизвестный Макрон смог построить полноценную партию и добыть победу. Во многом он также реализовал запрос на молодого и не скандального политика. Многие избиратели попросту дали ему аванс доверия. В этом во многом и объясняется его успех. Интересные события происходят и в других странах.

Фантастический случай произошел в столице Исландии Рейкьявике в 2010 году. Городским главой сенсационно стал Йон Гнарр — комик, актер и просто чудак. За него и его политическую силу “Лучшая партия” проголосовали почти 35% избирателей. В феврале 2013 года в Италии местный комик Беппе Грилло сумел привести созданную им же партию к поразительному результату — поддержке более чем четверти избирателей.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram