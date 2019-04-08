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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
ЖурналистВсе статьи автора

Круче, чем в США: какие хитрости используют на выборах в Украине

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Президентская кампания-2019 в самом разгаре. Пока Владимир Зеленский и Петр Порошенко по очереди сдают анализы и обмениваются остротами, украинцы в ожидании финальных дебатов двух кандидатов-лидеров. Несмотря на непростое положение действующего президента, он еще в состоянии сказать свое слово на финальной встречи с шоуменом.

Независимо от результата гонки, а также будущих шагов следующего президента, многие технологи и специалисты сходятся в одном нынешняя предвыборная кампания стала самой интересной и технологически сильной. В какой-то мере она ровня выборам в США в 2016 году, а также во Франции в 2017-м.

В чем это проявляется и чем Юлия Тимошенко похожа на Хиллари Клинтон, а Зеленский на Дональда Трампа разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

  • Президентские выборы-2019 полны ярких и новых технологий;

  • Фокус кандидатов плавно переходит на социальные сети, интернет и видео;

  • Штабы политиков учитывают не только привычные технологии, но и скорость взаимодействия с избирателями, качество информации — больше работают над формой подачи, а не содержанием;

  • В ходе этих выборов украинцы наблюдали очень интересные решения и довольно странные заявления.

  • К примеру, кандидат Игорь Шевченко провозгласил себя звездой шоу “Холостяк” и открыл кастинг на новую супругу. А кандидат Владимир Зеленский не стеснялся агитировать прямо на стадионах во время шоу “Квартала 95”. Петр Порошенко пробовал продвигать тему церкви и Томоса, хотя по закону президент не имеет отношения к Православной церкви Украины;

Война технологий

По мнению политических консультантов и технологов, украинские выборы уже войдут в учебники политологии. Именно в 2019 году отечественные специалисты сумели максимально подключить не только работу в полях, но и социальные сети, а также интернет.

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Как считает стратег Андрей Шевчук, штабы кандидатов обращают свое внимание на: скорость, вовлечение аудитории, интернет и креатив.

Вот так он описал OBOZREVATEL кампанию действующих политиков:

  • Скорость.

За несколько часов политический контент может охватить сотни тысяч людей, с которыми есть обратная связь, в отличии от классического ТВ, в котором есть только монокоммуникация. Люди не хотят просто смотреть на экран. Сейчас скорость ведения кампаний имеет свои плюсы и минусы.

Круче, чем в США: какие хитрости используют на выборах в Украине

Из плюсов — ты можешь быстро отреагировать на вброс, дать ответ либо что-то анонсировать. Минусы — теперь нет времени "на подумать". Штаб должен принимать решения очень быстро. Петр Порошенко выпустил свой видеоответ Владимиру Зеленскому рано утром, чтобы, проснувшись, люди первым делом посмотрели его.

  • Вовлечение.

Впервые избиратели стали участниками "виртуального избирательного штаба": они стали волонтерами (даже штаб не ожидал такого количества), придумывали слоганы на борды (и об этом было указано на этих бордах), разрабатывали стикеры и вели неофициальные сообщества. Я не удивлюсь, если партии уже в ближайшие месяцы после выборов сделают ставку на кастинг-шоу кандидатов в народные депутаты через социальные сети.

Пример работы с избирателями в штабе Зеленского

Пример работы с избирателями в штабе Зеленского

  • Интернет.

Еще в ноябре 2018 года появилось исследование, в котором было указано, что люди сейчас комбинируют источники получения информации (70% ТВ, 49% Facebook, 44% интернет-СМИ, 20% Instagram). На телевидении это называется "второй экран", благодаря которому человек может быстро отреагировать на контент или получить обратную связь. Частичная персонализация стала трендом этой кампании.

  • Новизна.

Владимир Зеленский отказался практически от всех стандартных технологий и делал все ровно наоборот: борды без лиц, реклама в смартфоне, часть обращений записана на телефон, отсутствие печатных газет и палаток возле метро.

Это сработало. Людям надоели стандартные, однотипные технологии, где меняются только овал лица и несколько слов в слогане. Они это воспринимают как информационный шум. Как показали эти выборы — точно есть запрос на креативность в избирательном процессе.

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  • Эра.

Новый избиратель, который избалован красивыми и вовлекающими видео из YouTube, классными картинками из Instagram (которые хочется лайкать), ждет подобного и на выборах. И готов отдать свой голос за того, кто это сможет предложить. Грядет эра инстаграмных партий.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Петр Порошенко во время встречи с

Петр Порошенко во время встречи с "блогерами-порохоботами"

В целом “несовкость” нынешней кампании отмечает и журналист Иван Яковина.

“Одно точно: никто не сможет теперь сказать, что в Украине скучная сельская кампания в стиле "постсовок поздних 90-х годов". Эта кампания — самая крутая, острая, технологически сложная и драматически захватывающая из всех, что я видел в последнее время…” — пишет журналист.

В этом контексте, правда, частично забывается и основной смысл предвыборной кампании — поиск лучшего кандидата, который в состоянии двигать страну дальше. Как считает внефракционный народный депутат Борислав Береза, выборы президента между первым и вторым туром голосования, усилиями всех сторон, проходят абсурдно.

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“Хейтерство и конфликт, вместо сравнения программ и обсуждения вектора развития. Интерес к наполнению баночки с анализами стал альтернативой дискуссии о будущем государства. Вместо представления команды кандидата — презентация ролика. Вместо изменений в кадровой политике президента — ролик в ответ. Все это стало напоминать балаган, в котором дебаты отошли на второй план, а процесс вызова и уклонения от них вышли на первый”, — комментирует народный депутат одну из ожидаемых составляющих предстоящих выборов — дебаты.

В частности, эпопея со сдачей анализов кандидатов в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко напоминает скорее раскрутку шоу, чем подготовку к интеллектуальному поединку. Правда, это не единственное, чем удивляют нынешние выборы украинцев.

В связи с этим можно сделать вывод — кандидаты работают не столько с наполнением своей речи, сколько над ее формой и подачей. Их цель — вызвать “хайп”, а не интеллектуально донести свои мысли для избирателей.

Жена президента и вторая Клинтон

Официальный старт избирательной гонки, 31 декабря 2018 года, начался по-настоящему ярко. Нынешний лидер гонки, шоумен Владимир Зеленский в ночь на 1 января в эфире одного из телеканалов объявил о своем походе на выборы.

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Сделал он это необычно, на несколько минут подвинув традиционное обращение действующего президента (своего будущего конкурента) Петра Порошенко на несколько минут. К слову, такая выходка или попросту ошибка вызвала бурную реакцию в сети. Правда, главный ход был сделан — о своем походе на президентскую вершину кандидат заявил в самый prime-time.

К слову, основные кандидаты в президенты всерьез подходят ко времени подачи своей информации. Если обратить внимание, то Владимир Зеленский весомую часть глобальных заявлений делает сразу же после 18:00, в начале prime-time (когда большинство украинцев возвращается с работы), а Петр Порошенко рано утром — чтобы, проснувшись, каждый смог первым делом посмотреть его обращение.

Еще одно нововведение кампании — борьба за молодежь. Как минимум два кандидата — Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко — взялись за молодежную тематику. Если Зеленский старался выйти на целевую аудиторию через стремительно набирающий популярность Telegram, а также YouTube, Instagram и Facebook, то Тимошенко провела Молодежный форум. На ранних же стадиях кампании она активно “юзала” молодежный слэнг и тематику.

Удивил многих и кандидат в президенты Игорь Шевченко, который объявил кастинг на новую “жену”. Сделал это в Facebook, создал сайт и постарался превознести себя как настоящего мачо.

"Критерии понятны: ноги+сиси+попа, а также знание этикета+английского языка+ориентирование в политической ситуации в стране. Важный момент — претендентки на руку и сердце должны знать программу Шевченко наизусть.

Те, кто не знает с какими лозунгами Шевченко идет на выборы — до участия в кастинге не допускаются! Реалити — шоу можно будет наблюдать в YouTube. Проект стартует 18-го января", — заявила в комментарии изданию “Страна” журналистка Ярослава Коба, которая и занималась поиском кандидаток для Шевченко.

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Игорь Шевченко

Игорь Шевченко

Правда, по окончанию первого тура выборов широкой общественности так и не удалось узнать, женился кандидат или нет. Может, все потому, что информационную “бомбу” взорвала его тяга к синим шапкам, как и бывшего президента Виктора Януковича.

Глава партии “Батьківщина” Юлия Тимошенко, к примеру, решила частично скопировать образ Хиллари Клинтон. Это было видно в рамках ее выступлений, а также форумов “Нового Курса”.

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон

Кампания Тимошенко

Кампания Тимошенко

Кампания Клинтон с аналогичными элементами

Кампания Клинтон с аналогичными элементами

Сам проект был также сделан в изящных тонах американских технологов. Минималистичная сцена, красивый подход, четкие и технологические меседжи — сопровождали ее кампанию до старта гонки.

Кандидат Петр Порошенко, не стесняясь формально статуса “светской страны Украины”, активно продвигал себя как одного из главных “двигателей” получение Томоса и создания Православной церкви. Его главный оппонент Владимир Зеленский и вовсе проводил агитацию во время концертов “Квартала 95” по разным городам Украины.

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Отдельное внимание стоит обратить и на предвыборные программы кандидатов. OBOZREVATEL детально разбирал посылы основных кандидатов (с ними можно ознакомиться тут). В целом большинство программ было достаточно условные и размытые.

С чем можно сравнить?

Как уже сказано выше, работа отдельных кандидатов имеет схожие мотивы с американской кампанией 2016 года. Правда, по информации OBOZREVATEL, на нынешних кандидатов в большинстве своем работают отечественные технологи. В этот раз штабисты не привлекали специалистов из Европы или США.

Еще один важный фактор действующих выборов — запрос украинцев на новое лицо. Все рейтинги социологических фирм показали желание граждан увидеть нового политика. Во многом эту нишу реализовал именно Зеленский. Схожий принцип действовал и в Соединенных Штатах. Когда экстравагантный, скандальный и неопытный Дональд Трамп сражался с Хиллари Клинтон, которая работала согласно принятым канонам и правилам, а в итоге — проиграла.

Дебаты Трампа и Клинтон

Дебаты Трампа и Клинтон

К слову, в этой кампании команда Дональда Трампа активно использовала технологии точечной рекламы. Когда каждому конкретному избирателю в социальных сетях приходила та информацию, которую он наилучшим образом воспринимал.

Подсчитав затраты кандидатов, можно прийти к выводу — Трамп тратил больше денег на раскрутку себя в интернете. Практически в 3 раза больше, чем его оппонент Клинтон.

Затраты Клинтон и Трампа на медиа

Затраты Клинтон и Трампа на медиа

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Примечательно, что в ходе кампании 2016 года Трамп также выходил из принятых норм. Делал громкие заявление, ошибался, но тем не менее смог сделать главное для себя — собрал весь протестный электорат, а также желающих увидеть “нового политика” американцев.

Интересная ситуация произошла и по итогам президентских выборов во Франции в 2017 году. Относительно новое лицо в политике Эммануэль Макрон (у него уже был опыт работы на должности министра, а также заместителя секретаря) смог практически с нуля нарастить рейтинг.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Буквально за год усердной работы малоизвестный Макрон смог построить полноценную партию и добыть победу. Во многом он также реализовал запрос на молодого и не скандального политика. Многие избиратели попросту дали ему аванс доверия. В этом во многом и объясняется его успех. Интересные события происходят и в других странах.

Фантастический случай произошел в столице Исландии Рейкьявике в 2010 году. Городским главой сенсационно стал Йон Гнарр — комик, актер и просто чудак. За него и его политическую силу “Лучшая партия” проголосовали почти 35% избирателей. В феврале 2013 года в Италии местный комик Беппе Грилло сумел привести созданную им же партию к поразительному результату — поддержке более чем четверти избирателей.

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Автор
Виталий ТысячныйВиталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Персоны
Владимир ЗеленскийПетр ПорошенкоЮлия ТимошенкоДональд ТрампХиллари КлинтонЭммануэль Макрон
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