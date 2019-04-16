Финальная схватка. Почему у Зеленского рейтинг выше 70% и есть ли шансы у Порошенко

21 апреля украинцы выберут президента на следующие 5 лет. Хотя до выборов осталось еще несколько дней, абсолютно все социологические агентства прогнозируют кандидату Владимиру Зеленскому колоссальный отрыв от действующего гаранта Петра Порошенко. Разрыв достигает 35%.

Как показывают опросы, украинцы не готовы мириться с бездеятельностью власти, а больше трети и вовсе требуют от будущего президента пересмотреть коммунальные тарифы.

Чего еще хотят от руководства страны украинцы и почему в большинстве своем не доверяют нынешнему гаранту — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Зеленский существенно опережает Порошенко в президентской гонке. За несколько дней до выборов за него готовы проголосовать 70% украинцев, а за действующего главу страны всего 25;

Примерно 68% граждан считают дебаты кандидатов важной составляющей избирательного процесса, но лишь 15% признаются, что они будут определяющим фактором их выбора;

Социсследования показывают — украинцы разочаровались во власти. При этом половина не различает, за что отвечает президент, Кабинет министров и парламент;

Потенциально в Раду могут пройти от 6 до 8 партий. Среди лидеров: "Слуга народа", а также "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Социологи предсказали результаты выборов

Все социологические компании как перед первым туром, так и перед вторым, показывали колоссальную поддержку Владимира Зеленского. По данным закрытого социологического опроса, ранее опубликованного OBOZREVATEL, с учетом перетока голосов, во втором туре за Владимира Зеленского могут проголосовать 70,4% избирателей, а за Петра Порошенко 29,6%.

Исходя из цифр исследования, голоса фактически первой пятерки кандидатов, не попавших во второй тур, переходят к Владимиру Зеленскому. Больше всего от Юрия Бойко и Александра Вилкула — порядка 65%, меньше всего от Руслана Кошулинского — 37%. У Петра Порошенко, по сравнению с оппонентам, ситуация выглядит заметно хуже.

Аналогичные цифры приводит и Киевский международный институт социологии. По данным свежего опроса за период с 9 по 14 апреля с числа тех, кто определился, Владимира Зеленского готовы поддержать 72,2%, а Петра Порошенко 25,4%

Говоря о шансах каждого из кандидатов на победу в выборах, украинцы оценили их таким образом: 57,2% верят, что новым президентом Украины станет Зеленский, 14,1% — что Порошенко. Еще 28,7% респондентов не определились или отказались отвечать на вопросы.

То есть, если верить опросам, разрыв между кандидатами составляет порядка 35%. К слову, в первом туре он был лишь 15%. Очевидно, что переманить даже пятую часть населения на свою сторону за несколько дней невозможно.

При этом в комментарии OBOZREVATEL замдиректора КМИС Антон Грушецкий заявил, явка на выборах ожидается на уровне 63%, как и при первом туре. То есть ни колоссального падения активности избирателей, ни мобилизации общества не будет.

Еще одна важная составляющая будущих выборов — антирейтинг. У Петра Порошенко он самый высокий — 58% украинцев относятся к нему негативно, позитивно лишь 18%. К Владимиру Зеленскому негативно 17%, позитивно — 54% украинцев.

Владимир Зеленский

К слову, к Юлии Тимошенко позитивно настроены 20%, негативно 49,3%; к Анатолию Гриценко позитивно 24,3%, негативно 27,7%; к Виктору Медведчуку позитивно 11,4%, негативно 46%; к Святославу Вакарчуку позитивно 25,4%, негативно 18,2%.

Насколько важны дебаты?

Тема с дебатами неоднократно обсуждалась в украинском обществе. О ней детально писал и OBOZREVATEL. Последний шанс на обоюдную дискуссию есть 19 апреля, за день до дня тишины. Правда, будет ли дискуссия на стадионе, или в студии, пока неизвестно.

Уже появилась информация об определенных договоренностях со стороны команд кандидатов. Но будут ли они воплощены в жизнь — известно будет лишь вечером, в пятницу.

Интересно в этом контексте оценить и влияние дебатов на мнение украинцев. Ранее социологи допускали, что они могут повлиять на позицию граждан, но не на финальный результат голосования. По данным КМИС, 42% украинцев считают, дебаты между кандидатами должны состоятся, еще 26,7% уверены, они должны быть, но не обязательны. Всего 68,7% хотят, что дебаты были. Четверть считают их бесполезными.

При этом половина украинцев уверены, на дебатах Владимир Зеленский будет честным. Чуть более 28% считают наоборот. В случае с Петром Порошенко, то в его честности уверены 19,3%, 63% не доверяют словам президента.

15% украинцев считают, что дебаты будут определяющим фактором их выбора — они определятся в день голосования именно на основе собственных впечатлений от словесной дуэли кандидатов. 25,3% считают дебаты важным аспектом, но не определяющим. 51,3% не считают дебаты определяющим фактором для выбора.

Украинцы разочаровались во власти

Такой плачевный результат для власти объясняется сразу несколькими причинами. Их можно также определить, проанализировав основные требования украинцев к следующему президенту.

Как показывает практика, часть общества просто не различает обязанности президента по Конституции (оборона, международные отношения, представительские функции) и то, что происходит в стране. Проще говоря, украинцы считают, что президент в ответе за все.

Петр Порошенко

По данным КМИС, украинцы за первые 100 дней хотят от будущего гаранта:

Снизить тарифы на коммуналку — 39,1%

Подать законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов и судей — 35,5%;

Начать (или ускорить) расследование самых резонансных коррупционных дел — 32,4%;

Начать переговоры с Россией — 23,3%;

Снизить зарплату топ-чиновникам — 18,4%.

При этом 37% уверены, президент имеет широкие полномочия — он есть главой правительства и направляет его деятельность по всем направлениям. 41% считает, что президент является главнокомандующим и отвечает за безопасность, а также международные отношения.

Другими же вопросами занимается премьер-министр. 7% же уверены, президент имеет символические обязанности и не может вмешиваться ни во внутреннюю, ни во внешнюю политику.

Судя по всему, половина граждан и правда не до конца понимает, за что конкретно отвечает президент.

Правда, справедливости ради, последние годы те или иные топ-чиновники (в частности и президент) принимали участие и в открытии школ, дорог и даже больниц. Поэтому недопонимание у украинцев полномочий президента объяснить можно.

С другой стороны, с момента последних выборов в парламент, президентская фракция имеет наибольшее представительство и прямо влияет на принятие законов. А нынешний глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман прошел в украинский парламент также по спискам БПП.

То есть связь с президентом присутствует как на уровне Верховной Рады, так и на уровне Кабмина.

Каковы ожидания от выборов в Верховную Раду

Если с социологией по президентским выборам все более-менее понятно, то вот с Верховной Радой ситуация непредсказуема. За полгода до переизбрания украинцы осторожно относятся к политическим партиям.

По свежим данным, рейтинг выглядит таким образом:

“Слуга народа” — 25,9%

“Оппозиционная платформа — За жизнь” — 15,7%

Блок Петра Порошенко — Солидарность — 13,9%

“Батьківщина” — 12,1%

“Гражданская позиция” — 5,1%

“Сила и честь” — 5%

“Радикальная партия Олега Ляшко” — 4,8%

“Свобода” — 4,6%

“Оппозиционный блок” — 2,3%

Минимальный отрыв говорит о том, что расстояние между основными политическими партиями в пределах статистической ошибки 2-3%. Уже в ноябре 2019 года, украинцы могут иметь довольно непредсказуемый состав парламента.

С крупными силами условных "бело-голубых", партией Зеленского, а также небольшими фракциями Юлии Тимошенко и Петра Порошенко. Также не стоит исключать появления и других партий, которые пока неизвестны большинству украинцев.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся