"Завоевать мир": как Зеленский и Порошенко будут возвращать Донбасс и Крым

Украинцы определили участников второго тура президентских выборов. Ими стали Владимир Зеленский и Петр Порошенко. За них отдали голоса примерно 46% избирателей.

Независимо от результатов финального голосования, перед каждым из кандидатов станет важнейший вопрос — какие образом вернуть Украине Крым и Донбасс. Что на него ответят кандидаты и чего ждать по итогам выборов — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Зеленский будет возвращать Крым и Донбасс путем переговоров и дипломатии. Также при его президентстве Украина потребует от России возмещения убытков за войну и аннексию территорий;

При этом сложно сказать, как именно это будет делать кандидат Зе, ведь до сегодняшнего дня никакой конкретной пошаговой программы он не представил;

Порошенко планирует убедить страны НАТО ввести на территорию Донбасса миротворцев, а затем вернуть контроль за границей. Санкции за Крым в отношении России обещает только усиливать;

Реальный ли такой вариант развития событий при повторном переизбрании Порошенко — вопрос открытый.

Зеленский предлагает компромисс

На данном этапе анализировать программу возвращения Украине Крыма и Донбасса достаточно сложно. Исходя из официальной программы кандидата, военного сценария от Зеленского ждать точно не стоит. Он обещает украинцам решить конфликт на Донбассе именно мирным путем, воспользовавшись силой дипломатии и здравого смысла.

“Мы должны завоевать мир для Украины. Перед гарантами Будапештского меморандума и партнерами по ЕС мы будем ставить вопрос поддержки Украины в стремлении завершить войну, вернуть временно оккупированные территории и заставить агрессора возместить нанесенный ущерб. Сдача национальных интересов и территорий не может быть предметом никаких переговоров”, — пишет в своей программе кандидат.

Владимир Зеленский

Оценивая те откровенно немногочисленные сообщения по данной тематике, можно выделить несколько основных красных линий команды Зе!:

Война будет минимизирована. Исключать ничего не стоит, но судя по заявлениям кандидата военная кампания по возвращению временно оккупированных территорий не планируется;

Украина и далее будет опираться на помощь ЕС, а также Великобритании и США. Прежде всего ставка будет сделана на дипломатию и компромиссный вариант;

При этом уже летом возможен вариант прямых переговоров с Кремлем. В каком формате — неизвестно.

Украина так или иначе будет требовать возмещения ущерба со стороны России. Это записано в программе кандидата, к тому же об этом он заявил и сразу же после окончания первого тура голосования.

"Если встречусь (С Владимиром Путиным. — Ред.), скажу: "Ну, наконец-то вы вернули наши территории. Сколько еще готовы компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации в Крыму и на Донбассе и помогали на всем их страшном и отвратительном пути?", — ответил Зеленский на вопрос журналистов о первой встрече с президентом России после возможной победы в президентской гонке.

В целом кандидат Зеленский старается аккуратно комментировать вопрос войны и мира. С одной стороны эта тема сложная, можно легко получить клише "пятой колоны", "агента Кремля", а с другой — просто ошибиться, неправильно оценив возможности Украины. Ведь стоит признать, ключ к миру на Донбассе находится в Кремле. В любом варианте представить детальное видение по вопросу "Крыма и Донбасса" Владимиру Зеленскому придется совсем скоро.

Порошенко за ввод миротворцев

На стороне действующего гаранта Конституции опыт и отличные международные контакты. Петр Порошенко понимает, что можно и что нельзя сделать в нынешней ситуации. Поэтому особо популистским выглядит его заявление о решении всех проблем сразу же после выборов.

"Политико-дипломатическим путем сразу же после 21 апреля мы начинаем очень важный этап возвращения украинского суверенитета на оккупированной территории Донбасса, через программу восстановления суверенитета Донбасса, через международную платформу, по обеспечению возвращения мы возвратим наших парней и девушек, которые абсолютно незаконно находятся в российских тюрьмах, мы возвратим украинских военных моряков, мы возвратим наших бойцов, которые находятся в подвалах оккупированного Донбасса", — заявил Порошенко после результатов первого тура.

Оценив предвыборную риторику нынешнего гаранта, можно выделить сразу несколько вариантов развития ситуации в случае победы:

В своей политике Порошенко будет опираться прежде всего на США, а также на ЕС. Частично и на Совбез ООН;

По мнению президента, на Донбасс нужно вводить миротворческий контингент ООН. Там должны быть солдаты из разных государств, но не россияне;

Незаконные формирования (имеется в виду террористов “Л\ДНР” и российских военных) должны быть разоружены. Кремль обязан вывести остаток техники и регулярные части на свою территорию;

Киев должен получить доступ к украинско-российской границе и полностью отгородить временно оккупированные территории от РФ;

Касательно Крыма, очевидно ситуация сложнее. Порошенко предлагает вводить международные санкции против России, тем самым сдавливая страну дипломатически и экономически.

Программа президента более детализирована чем у лидера первого тура Зеленского. В ней прописан хотя бы наглядный механизм решения конфликта. Правда, оценивая данную стратегию Порошенко возникает справедливый вопрос — что мешало гаранту начать реализацию плана в 2016 или в 2017 годах? И возможен ли данный формат в случае повторного избрания Порошенко?

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!