''Стадион, так стадион'': во сколько обойдутся дебаты Зеленского и Порошенко

Дебаты 14 апреля или 19, в студии “Суспільного” или на НСК “Олимпийский” — именно такие вопросы волнуют последние несколько дней большинство украинцев. Кандидаты в президенты стараются настоять на своем и выбрать более удобную территорию. Зеленский — стадион, Порошенко — студию.

Сколько будут стоить дебаты украинцам и где дешевле — разбирался OBOZREVATEL.

Что предлагает Зеленский

История с дебатами достаточно длительная. Сначала кандидаты не могли решить с местом проведения, затем с ведущими, а теперь и вовсе с датой. Позиция команды Владимира Зеленского — дебаты нужно провести на стадионе НСК 19 апреля вечером.

“Мы готовы действовать в соответствии с Законом "О выборах президента Украины”. Он четко устанавливает дату дебатов — последний день перед днем тишины. На самом деле это очень мудрая, демократичная норма, потому что люди, увидев дебаты кандидатов, должны в тишине, без навязывания постороннего мнения, подумать и определиться”, — заявил глава штаба Зеленского Иван Баканов.

Какова позиция Порошенко

Президент Петр Порошенко настаивает на другой постановке вопроса. 14 апреля — дебаты на НСК “Олимпийский”, 19 апреля — дебаты в студии “Суспільного” .

"Закон предусматривает обязательность дебатов на общественном телевидении в последнюю пятницу. Поэтому 19 апреля мы точно знаем, что будет в графике Порошенко на 20:00: он должен в это время прибыть на "Общественное телевидение". И он там точно будет, так как участия в таких дебатах во втором туре четко требует закон "О выборах президента Украины”... Петр Порошенко также прибудет на дебаты с Владимиром Зеленским 14 апреля в 14 часов 14 минут на НСК "Олимпийский", — заявил пресс-секретарь штаба Порошенко Олег Медведев.

Кто платит за дебаты и сколько стоят?

Детально юридические аспекты дебатов OBOZREVATEL разъяснял юрист Александр Марусяк.

“Закон Украины "О выборах президента Украины" предусматривает два вида дебатов: публичные, назовем их просто дебаты, а также предвыборные теледебаты, назовем их формальные между первым и вторым туром. Так вот, формальные проводятся в случае назначения ЦИК второго тура в последнюю пятницу перед днем ​​выборов между 19 и 22 часами в прямом эфире продолжительностью не менее 60 минут. Они организуются Национальной телекомпанией Украины с запретом на прерывание трансляции коммерческой рекламой.

То, что может состояться на НСК, не будет теми формальными дебатами, которые мы видели в 2004 году (Виктор Ющенко и Виктор Янукович) или в 2010 году (Юлия Тимошенко выступала без Виктора Януковича). Тем не менее это можно отнести к первому виду “простых” дебатов, что также указано в законе", — пояснил юрист.

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Исходя из этой логики — дебаты на НСК “Олимпийский” должны быть оплачены за счет собственных средств кандидатов. В студии на базе “Суспільного” — за счет государства, так как это прямая норма закона.

С дебатами за счет государства все более-менее понятно. Глава НОТУ Зураб Аласания заявил, словесная дуэль Порошенко и Зеленского обойдется в 5,8 миллионов гривен. Это включает и студию, и камеры, и зарплату. Все, что потребуется для эфира.

Сигнал будет распространяться бесплатно, поэтому телеканалы смогут без лишних накладок транслировать дискуссию.

С НСК “Олимпийский” ситуация сложнее. По словам заместителя гендиректора НСК Виктора Анисимова, стоимость проведения дебатов зависит от ряда факторов — сколько времени надо на подготовку, каковы нужны технические возможности и др.

Цифры называются просто колоссальные — до 1 миллиона долларов. Будут ли продаваться билеты на это событие и сколько они гипотетически могут стоить — никто пока внятно не пояснил. Единственное, что сейчас известно — кандидаты готовы оплатить их проведение.

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