Порошенко асоціюється з війною, а в Зеленському бачать диво-таблетку — психолог про кандидатів

Загострення пристрастей в українському суспільстві за декілька днів до другого туру виборів просто колосальне. Зеленський і Порошенко, їхня телефонна розмова в прямому ефірі, дебати, аналізи, загроза майбутньому України або порятунок — про це говорять абсолютно всі. І перш за все у соціальних мережах. Водночас, у пориві обопільних звинувачень, більшість українців забувають — вибори минуть, а люди залишаться.

Чому останні тижні в українському Facebook тотальна "зрада", у чому причина низьких рейтингів Петра Порошенка й успіху Володимира Зеленського — OBOZREVATEL дізнався у політичного психолога Світлани Чуніхіної.

— Багато друзів скаржаться — заходять у Facebook, а там щоденний потік негативу, пов'язаного з виборами. Що сталося з людьми?

— Є такий ефект — поляризація дискусії. Ми очікуємо, що в діалозі позиції протилежних сторін будуть зближуватися, а насправді все навпаки. Під час зіткнення полярних думок протиріччя тільки посилюються. Люди, які належать різним таборам, мобілізуються, зміцнюють свої бастіони, що дозволяють відчувати себе правими.

Ми перебуваємо у ситуації, коли є два полюси, два кандидати, а переможе тільки один. Тому не дивно, що дискусія доходить до свого піку.

— Останнім часом люди намагаються не сприймати альтернативну точку зору, постійно йде поділ. Українці називають одне одного дурнями, обзиваються. Це пройде після виборів?

— Має пройти. Ситуація якимось чином вирішиться, і зіткнення точок зору перестане бути настільки гострим. Але з'явиться інший момент: люди почнуть перекладати відповідальність за те, що відбувається, звинувачувати одне одного в неправильному виборі. Поляризація з політики ніколи не зникає повністю, завжди є різні позиції. І це скоріше нормально, що в суспільстві немає тотальної згоди з усіх питань, і у кожного знайдеться своя точка зору.

Петро Порошенко

— А чи не буде масового розчарування, незалежно від результатів виборів?

— Буде, навіть немає сенсу обговорювати. Занадто багато надій люди вкладають у той чи інший результат виборів, всі вони, звичайно, не виправдаються. Принцип реальності скоректує принцип задоволення.

Володимир Зеленський

— На вашу думку, хто після першого туру з кандидатів захопив ініціативу. І чи вдалося її утримати до сьогодні?

— За форматом і формою ініціатива належить Володимиру Зеленському. Він демонструє абсолютно новаторську кампанію і ми бачимо, як Петро Порошенко копіює її. Комунікація з молоддю, якийсь псевдостенд-ап або в цьому контексті.

Але Зеленський програє за змістом, адже його завдання — не сказати нічого змістовного, не розповісти нічого зайвого.

На нього зійшлися проекції людей із різними поглядами. Ми бачимо, як колишній електорат Партії регіонів виступає за нього, місцями проросійські люди, водночас бачимо і лібертаріанську частину суспільства, яка пішла від Порошенка. Є дослідження, де видно, що Зеленського підтримують як прихильники євроінтеграції, так і її супротивники.

Це гібрид, якщо він заявить чітку позицію — відсіче від себе частину прихильників. Поки є можливість створити ілюзію, потрібно мовчати. Порошенко ж його намагається витягнути з цього стану, ініціатива тут належить йому. Це його завдання — викликати на змістовний діалог опонента.

— Одна зі складових діалогу — дебати. Останні тижні безліч різної інформації і деталей, пов'язаних із ними. Як вважаєте, дебати повинні бути частиною шоу?

— Це обов'язкова частина кампанії.

— У нас їх і не було. Хіба що згадати 2004 рік — Віктор Янукович і Віктор Ющенко.

— Так, дійсно, в нашій історії дебати відбулися тільки двічі. У 1994 році Леонід Кучма і Леонід Кравчук, а пізніше були Ющенко і Янукович. Дебати — це частина виборчого процесу, але у нас, через низьку політичну культуру, дебати не практикувалися. По-перше, вони непередбачувані. По-друге, як правило, у кандидатів були нерівні шанси з точки зору досвіду і харизми. По-третє, у нас взагалі немає сформованої культури політичного дебатування.

Звичний нам формат політичних шоу і дискусій — це імітація, псевдодискурс. Зеленський надав темі дебатів деякої "хайповості". Він розуміє, що на дебати в їхньому класичному розумінні йому йти не можна. Тому він спробував максимально переформатувати їх на свою користь, адже стадіон — нетиповий формат для дебатів.

Це в шоубізі артисти "качають" стадіони, а політики це роблять тільки на мітингах. Але дебати — не мітинг. Для Порошенка дебати "очі в очі" — реальна можливість отримати вирішальну перевагу. Тому він буде робити все, щоб вони відбулися. Інших способів переломити погану тенденцію у нього немає.

— Чи вплинуть дебати на фінальний результат?

— Ми бачимо, що різниця в рівні підтримки кандидатів — майже триразова. Дебати відбудуться 19 квітня, тому часу їх оцінити і відрефлексувати у виборців буде небагато. За дві ночі навряд чи щось зміниться. Люди взагалі не люблять визнавати свої помилки і рідко змінюють свою думку.

Принаймні так різко, за два дні. Хоча, швидше за все, Порошенко виграє дебати і зробить це розгромно. На мою думку, дебати потрібні навіть не Петру Порошенку, вони потрібні перш за все Україні. Повинен нарешті сформуватися нормальний політичний дискурс, якого ми довгий час були позбавлені.

У тому числі і тому кандидат Зеленський в принципі стало можливим. Потрібно повернути або скоріше створити заново змістовну політичну традицію.

— Телефонні дебати Порошенко і Зеленського в ефірі одного з шоу. Думки моїх друзів розділилися. Одні кажуть: "Порошенко молодець, стояв як воїн, а Зеленський просто хам". Інші вважають: "Зеленський все зробив правильно, з Порошенком потрібно тільки жорстко, він заслужив". А як ви оцінюєте ту дискусію?

— Тут і проявляється ефект поляризація суспільства. Прихильники як правило бачать переможцем свого кандидата. Але з експертної позиції поведінка Зеленського скоріше виглядає неформатною, неадекватною ситуації. Швидше за все це було особисте, зіграли емоції.

У кампанії було кілька епізодів, що дозволяють припустити, що така звична реакція Зеленського на стрес і на конкуренцію. Конкуренцію виносити непросто нікому. А політичну конкуренцію, яка часто глибоко зачіпає особистість, тим більше. Для Зеленського це нова територія, новий досвід, і він не завжди з цим може впоратися.

— Так розумію, багато людей голосують не стільки за Зеленського, скільки проти Порошенка.

— Так звісно. Зеленський притягує до себе прихильників з абсолютно різними поглядами. Це як "таблетка" від усіх хвороб.

— Ці вибори також запам'ятаються багатьом і чорними технологіями. Кандидата Зеленського збиває автомобіль, його засипає наркотиками і так далі. Чи є від таких технологій якийсь ефект, чи може вплинути на підтримку того чи іншого кандидата?

— З чорними технологіями ніколи не знаєш, як вони спрацюють. Якщо з ними переборщити, то суспільство згуртується навколо слабшого і буде його захищати. Штаб нинішнього президента якраз допускає подібні помилки. Але з іншого боку, у будь-якого суспільства є свої "червоні лінії", свої табуируется уявлення про те, що є норма, а що — відхилення. Для України це наркоманія і сексуальні меншини.

Їх в нашому суспільстві намагаються виключити з нормальною соціальності. Якщо інформація про те, що штаб Порошенко привернув до роботи відомого фахівця з чорного піару, відповідає дійсності, то можна припустити, що це його рук справа.

Зробити конкурента наркоманом в очах суспільства — це могло б спрацювати саме в силу однозначно негативного ставлення до проблеми наркоманії і людям із залежністю. Але наскільки їм це вдалося — питання. Немає ні доказів, ні часу, щоб в них повірити.

— Працюючи над помилками, Порошенко намагається вийти зі свого звичного образу. Наприклад, відразу ж після першого туру він звернувся до молоді, його команда запустила Telegram-канал, він почав звертатися з привітанням "гайз". Люди вірять йому?

— Проблема Порошенка в тому, що він нещирий. Він постійно грає якусь роль і це відчувається. Він демонструє не те, що у нього всередині. Це йому сильно зіпсувало відносини з соціумом. Те, що він намагається грати на поле Зеленського — жартувати, "стендап", використовувати сленг — тільки посилює враження нещирості і посилює претензії до нього. Проблема не в тому, що Порошенко не запропонував молоді якісь кроки, а в тому, що молодь йому не вірить.

— У мене складається враження, що президент у своїй передвиборній кампанії орієнтувався на окремі групи українців. Наприклад, на західну частину країни, про що і говорить соціологія. Чи не вважаєте ви, якби він звертався і до інших соціальних груп і регіонах, ситуація для нього була б кращою?

— Чіткість політичної позиції, меседжу, і чітка локалізація цільової аудиторії — це скоріше плюс, ніж мінус. З іншого боку, технологи президента вибрали ту аудиторію, підтримки якої не вистачило для перемоги.

Потрібно було звернути увагу як на східну, так і на південну частину України. Прифронтовим областям, наприклад, можна було багато запропонувати на тему безпеки.

Але навіть не це головне. У президента, швидше за все, не було широкого маневру, щоб будувати кампанію якось інакше, використовувати більш "пухкі" меседжі. До речі, показовий момент, що він визнав свої помилки. В принципі, він зробив все правильно, але із запізненням. Ніби президент побачив результати першого туру і прозрів. Значить, він погано відчуває свій народ, не отримував правдивого зворотного зв'язку про те, чим живуть і як живуть виборці. Чому так розірваний зв'язок? І зараз суспільство вже готове до того, що буде новий президент...

На мою думку, катастрофічне падіння рейтингу Порошенко пов'язане не тільки з допущеними їм помилками. Так, помилки серйозні. Є багато незакритих питань — по Катерині Гандзюк, корупції, справах Майдану і так далі. Але головна причина програшу в іншому.

Ім'я Порошенко пов'язано з війною, Порошенко і війна — практично синоніми. Не всі люди готові визнати, що війна — продукт Росії. Але навіть ті, хто визнають це, все одно вважають, що Порошенко міг би вирішити цю проблему — якщо було б бажання.

Люди несвідомо хочуть позбутися Порошенко, щоб закінчити війну. Рахунок, пред'явлений президенту суспільством, не зовсім відповідає реальності. Мені здається, що у нього не було великого маневру для дій. З того, що він міг зробити — він зробив.

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