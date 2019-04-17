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Вибори президента України 2019

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Порошенко асоціюється з війною, а в Зеленському бачать диво-таблетку — психолог про кандидатів

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Загострення пристрастей в українському суспільстві за декілька днів до другого туру виборів просто колосальне. Зеленський і Порошенко, їхня телефонна розмова в прямому ефірі, дебати, аналізи, загроза майбутньому України або порятунок — про це говорять абсолютно всі. І перш за все у соціальних мережах. Водночас, у пориві обопільних звинувачень, більшість українців забувають — вибори минуть, а люди залишаться.

Чому останні тижні в українському Facebook тотальна "зрада", у чому причина низьких рейтингів Петра Порошенка й успіху Володимира Зеленського OBOZREVATEL дізнався у політичного психолога Світлани Чуніхіної.

Багато друзів скаржаться заходять у Facebook, а там щоденний потік негативу, пов'язаного з виборами. Що сталося з людьми?

— Є такий ефект — поляризація дискусії. Ми очікуємо, що в діалозі позиції протилежних сторін будуть зближуватися, а насправді все навпаки. Під час зіткнення полярних думок протиріччя тільки посилюються. Люди, які належать різним таборам, мобілізуються, зміцнюють свої бастіони, що дозволяють відчувати себе правими.

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Ми перебуваємо у ситуації, коли є два полюси, два кандидати, а переможе тільки один. Тому не дивно, що дискусія доходить до свого піку.

Останнім часом люди намагаються не сприймати альтернативну точку зору, постійно йде поділ. Українці називають одне одного дурнями, обзиваються. Це пройде після виборів?

— Має пройти. Ситуація якимось чином вирішиться, і зіткнення точок зору перестане бути настільки гострим. Але з'явиться інший момент: люди почнуть перекладати відповідальність за те, що відбувається, звинувачувати одне одного в неправильному виборі. Поляризація з політики ніколи не зникає повністю, завжди є різні позиції. І це скоріше нормально, що в суспільстві немає тотальної згоди з усіх питань, і у кожного знайдеться своя точка зору.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

А чи не буде масового розчарування, незалежно від результатів виборів?

— Буде, навіть немає сенсу обговорювати. Занадто багато надій люди вкладають у той чи інший результат виборів, всі вони, звичайно, не виправдаються. Принцип реальності скоректує принцип задоволення.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

На вашу думку, хто після першого туру з кандидатів захопив ініціативу. І чи вдалося її утримати до сьогодні?

— За форматом і формою ініціатива належить Володимиру Зеленському. Він демонструє абсолютно новаторську кампанію і ми бачимо, як Петро Порошенко копіює її. Комунікація з молоддю, якийсь псевдостенд-ап або в цьому контексті.

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Але Зеленський програє за змістом, адже його завдання — не сказати нічого змістовного, не розповісти нічого зайвого.

На нього зійшлися проекції людей із різними поглядами. Ми бачимо, як колишній електорат Партії регіонів виступає за нього, місцями проросійські люди, водночас бачимо і лібертаріанську частину суспільства, яка пішла від Порошенка. Є дослідження, де видно, що Зеленського підтримують як прихильники євроінтеграції, так і її супротивники.

Це гібрид, якщо він заявить чітку позицію — відсіче від себе частину прихильників. Поки є можливість створити ілюзію, потрібно мовчати. Порошенко ж його намагається витягнути з цього стану, ініціатива тут належить йому. Це його завдання — викликати на змістовний діалог опонента.

Одна зі складових діалогудебати. Останні тижні безліч різної інформації і деталей, пов'язаних із ними. Як вважаєте, дебати повинні бути частиною шоу?

— Це обов'язкова частина кампанії.

У нас їх і не було. Хіба що згадати 2004 рік — Віктор Янукович і Віктор Ющенко.

— Так, дійсно, в нашій історії дебати відбулися тільки двічі. У 1994 році Леонід Кучма і Леонід Кравчук, а пізніше були Ющенко і Янукович. Дебати — це частина виборчого процесу, але у нас, через низьку політичну культуру, дебати не практикувалися. По-перше, вони непередбачувані. По-друге, як правило, у кандидатів були нерівні шанси з точки зору досвіду і харизми. По-третє, у нас взагалі немає сформованої культури політичного дебатування.

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Звичний нам формат політичних шоу і дискусій — це імітація, псевдодискурс. Зеленський надав темі дебатів деякої "хайповості". Він розуміє, що на дебати в їхньому класичному розумінні йому йти не можна. Тому він спробував максимально переформатувати їх на свою користь, адже стадіон — нетиповий формат для дебатів.

Це в шоубізі артисти "качають" стадіони, а політики це роблять тільки на мітингах. Але дебати — не мітинг. Для Порошенка дебати "очі в очі" — реальна можливість отримати вирішальну перевагу. Тому він буде робити все, щоб вони відбулися. Інших способів переломити погану тенденцію у нього немає.

Порошенко асоціюється з війною, а в Зеленському бачать диво-таблетку — психолог про кандидатів

Чи вплинуть дебати на фінальний результат?

— Ми бачимо, що різниця в рівні підтримки кандидатів — майже триразова. Дебати відбудуться 19 квітня, тому часу їх оцінити і відрефлексувати у виборців буде небагато. За дві ночі навряд чи щось зміниться. Люди взагалі не люблять визнавати свої помилки і рідко змінюють свою думку.

Принаймні так різко, за два дні. Хоча, швидше за все, Порошенко виграє дебати і зробить це розгромно. На мою думку, дебати потрібні навіть не Петру Порошенку, вони потрібні перш за все Україні. Повинен нарешті сформуватися нормальний політичний дискурс, якого ми довгий час були позбавлені.

У тому числі і тому кандидат Зеленський в принципі стало можливим. Потрібно повернути або скоріше створити заново змістовну політичну традицію.

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Телефонні дебати Порошенко і Зеленського в ефірі одного з шоу. Думки моїх друзів розділилися. Одні кажуть: "Порошенко молодець, стояв як воїн, а Зеленський просто хам". Інші вважають: "Зеленський все зробив правильно, з Порошенком потрібно тільки жорстко, він заслужив". А як ви оцінюєте ту дискусію?

— Тут і проявляється ефект поляризація суспільства. Прихильники як правило бачать переможцем свого кандидата. Але з експертної позиції поведінка Зеленського скоріше виглядає неформатною, неадекватною ситуації. Швидше за все це було особисте, зіграли емоції.

Порошенко асоціюється з війною, а в Зеленському бачать диво-таблетку — психолог про кандидатів

У кампанії було кілька епізодів, що дозволяють припустити, що така звична реакція Зеленського на стрес і на конкуренцію. Конкуренцію виносити непросто нікому. А політичну конкуренцію, яка часто глибоко зачіпає особистість, тим більше. Для Зеленського це нова територія, новий досвід, і він не завжди з цим може впоратися.

Так розумію, багато людей голосують не стільки за Зеленського, скільки проти Порошенка.

— Так звісно. Зеленський притягує до себе прихильників з абсолютно різними поглядами. Це як "таблетка" від усіх хвороб.

Ці вибори також запам'ятаються багатьом і чорними технологіями. Кандидата Зеленського збиває автомобіль, його засипає наркотиками і так далі. Чи є від таких технологій якийсь ефект, чи може вплинути на підтримку того чи іншого кандидата?

— З чорними технологіями ніколи не знаєш, як вони спрацюють. Якщо з ними переборщити, то суспільство згуртується навколо слабшого і буде його захищати. Штаб нинішнього президента якраз допускає подібні помилки. Але з іншого боку, у будь-якого суспільства є свої "червоні лінії", свої табуируется уявлення про те, що є норма, а що — відхилення. Для України це наркоманія і сексуальні меншини.

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Їх в нашому суспільстві намагаються виключити з нормальною соціальності. Якщо інформація про те, що штаб Порошенко привернув до роботи відомого фахівця з чорного піару, відповідає дійсності, то можна припустити, що це його рук справа.

Зробити конкурента наркоманом в очах суспільства — це могло б спрацювати саме в силу однозначно негативного ставлення до проблеми наркоманії і людям із залежністю. Але наскільки їм це вдалося — питання. Немає ні доказів, ні часу, щоб в них повірити.

Працюючи над помилками, Порошенко намагається вийти зі свого звичного образу. Наприклад, відразу ж після першого туру він звернувся до молоді, його команда запустила Telegram-канал, він почав звертатися з привітанням "гайз". Люди вірять йому?

— Проблема Порошенка в тому, що він нещирий. Він постійно грає якусь роль і це відчувається. Він демонструє не те, що у нього всередині. Це йому сильно зіпсувало відносини з соціумом. Те, що він намагається грати на поле Зеленського — жартувати, "стендап", використовувати сленг — тільки посилює враження нещирості і посилює претензії до нього. Проблема не в тому, що Порошенко не запропонував молоді якісь кроки, а в тому, що молодь йому не вірить.

Порошенко асоціюється з війною, а в Зеленському бачать диво-таблетку — психолог про кандидатів

У мене складається враження, що президент у своїй передвиборній кампанії орієнтувався на окремі групи українців. Наприклад, на західну частину країни, про що і говорить соціологія. Чи не вважаєте ви, якби він звертався і до інших соціальних груп і регіонах, ситуація для нього була б кращою?

— Чіткість політичної позиції, меседжу, і чітка локалізація цільової аудиторії — це скоріше плюс, ніж мінус. З іншого боку, технологи президента вибрали ту аудиторію, підтримки якої не вистачило для перемоги.

Потрібно було звернути увагу як на східну, так і на південну частину України. Прифронтовим областям, наприклад, можна було багато запропонувати на тему безпеки.

Але навіть не це головне. У президента, швидше за все, не було широкого маневру, щоб будувати кампанію якось інакше, використовувати більш "пухкі" меседжі. До речі, показовий момент, що він визнав свої помилки. В принципі, він зробив все правильно, але із запізненням. Ніби президент побачив результати першого туру і прозрів. Значить, він погано відчуває свій народ, не отримував правдивого зворотного зв'язку про те, чим живуть і як живуть виборці. Чому так розірваний зв'язок? І зараз суспільство вже готове до того, що буде новий президент...

Порошенко асоціюється з війною, а в Зеленському бачать диво-таблетку — психолог про кандидатів

На мою думку, катастрофічне падіння рейтингу Порошенко пов'язане не тільки з допущеними їм помилками. Так, помилки серйозні. Є багато незакритих питань — по Катерині Гандзюк, корупції, справах Майдану і так далі. Але головна причина програшу в іншому.

Ім'я Порошенко пов'язано з війною, Порошенко і війна — практично синоніми. Не всі люди готові визнати, що війна — продукт Росії. Але навіть ті, хто визнають це, все одно вважають, що Порошенко міг би вирішити цю проблему — якщо було б бажання.

Люди несвідомо хочуть позбутися Порошенко, щоб закінчити війну. Рахунок, пред'явлений президенту суспільством, не зовсім відповідає реальності. Мені здається, що у нього не було великого маневру для дій. З того, що він міг зробити — він зробив.

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Автор
Віталій ТисячнийВіталій Тисячний
Тема
Ексклюзив
Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Шановне Панство!У нас стався застой ПАРАШІ СВИНАРЧУКІВ ! Пора його послать в УСРАІЛЬ! Там своїх не оддають!
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