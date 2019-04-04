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Выборы президента Украины 2019

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Порошенко приехал на НСК "Олимпийский". Стадион окружила Нацгвардия

6.2тЧитать материал на украинском

Президент Петр Порошенко приехал вместе со своим кортежем на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Как передает theБабель со ссылкой на источник в администрации президента, цель визита — встреча с командой "Игр непобежденных" (ветераны АТО).

При этом из-за приезда Порошенко по периметру стадиона были выставлены военнослужащие из Национальной гвардии. Трансляцию визита политика также опубликовали на его странице в Facebook.

Новости
Зеленский обратился к Тимошенко и дал ей 24 часа

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты, потребовав от него извинений за оскорбительные высказывания в свой адрес. Пока еще действующий президент принял приглашение, сделав в ответ не менее жесткое заявление.

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Персона
Петр Порошенко
Место
УкраинаКиев
Тег
НСК Олимпийский
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
А на самолете этот пидр тоже, кроме в баночку пописать не летал?)))
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Свин подумал ,что Зеленский дал ему 24 часа что бы приехать на стадион . Вот тупой ,тебе дали время ответить готов ли ты пред дебатами пройти тест на алкоголь
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Пописал в баночку в торжественной обстановке. А кал сдавать будет? "Окружён рабов толпой, с деспотизма полным взором, афедрон ты жирный свой подтираешь коленкором". :-)))
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Nemo Александр
Nemo Александр
Трубицын Александр, занялся бы лучше своим афедроном. Свечку себе засунь туда успокоительную, откушай кефирчику и баиньки. С тебя, доходяги, здесь уже смеяться устали.
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