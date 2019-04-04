Порошенко приехал на НСК "Олимпийский". Стадион окружила Нацгвардия

Президент Петр Порошенко приехал вместе со своим кортежем на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Как передает theБабель со ссылкой на источник в администрации президента, цель визита — встреча с командой "Игр непобежденных" (ветераны АТО).

При этом из-за приезда Порошенко по периметру стадиона были выставлены военнослужащие из Национальной гвардии. Трансляцию визита политика также опубликовали на его странице в Facebook.

Новости Зеленский обратился к Тимошенко и дал ей 24 часа

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты, потребовав от него извинений за оскорбительные высказывания в свой адрес. Пока еще действующий президент принял приглашение, сделав в ответ не менее жесткое заявление.

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