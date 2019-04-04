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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Зеленский обратился к Тимошенко и дал ей 24 часа

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Кандидат в президенты Владимир Зеленский записал видео, в котором обратился к Юлии Тимошенко с призывом поучаствовать в нашумевших дебатах в качестве арбитра.

Соответствующий ролик появился на странице "Команды Зе" в Facebook. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Петр Порошенко принял мой вызов на дебаты. Тон разговора резко изменили. Ну что же, господин президент, ваши нелепые извинения я принимаю, я человек простой. На счет трети граждан Украины, пусть украинцы решают сами. Эти дебаты - это шанс объединить Украину и прославить на весь мир как свободную, демократическую страну", - заявил Зеленский.

"Чтобы избежать подкупа, провокаций, административного давления, мы предлагаем назначить отдельного, независимого арбитра и ведущего для проведения дебатов. Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов. Сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах? Жду ответа на протяжении 24 часов. ПодумайТе", - озвучил новоиспеченный политик.

Зеленский обратился к Тимошенко и дал ей 24 часа

Новость обновляется.

Напомним, 3 марта Зеленский обнародовал видеообращение к действующему президенту Петру Порошенко, в котором также дал на раздумия 24 часа.

Зеленский выступил за то, чтобы дебаты состоялись на "Олимпийском", чтобы все каналы имели возможность транслировать их в прямом эфире, и чтобы к ним были допущены все желающие журналисты. Также он призвал Порошенко пройти с ним медицинскую экспертизу и доказать, что среди них "нет ни алкоголиков, ни наркоманов".

Помимо этого, актер потребовал, чтобы Порошенко в знак уважения граждан, поддержавших его (более 30% голосов в первом туре), публично признал, что дебаты пройдут "не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским".

Вскоре народный депутат от фракции "Блока Петра Порошенко Мария Ионова заверила, что Порошенко как настоящий европеец не пойдет на дебаты на стадион, а согласится провести их только в телестудии.

Национальный вещатель "Суспільне" заявил, что имеет техническую возможность провести трансляцию со стадиона. Однако для того, чтобы событие могло называться дебатами, нужно изменить 7 пункт положенияЦентральной избирательной комиссии.

Вскоре с заявлением выступил и сам президент. Порошенко заявил, что принимает приглашение и согласен встретиться с Зеленским на "Олимпийском". "Стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович", - обратился он к оппоненту.

Как сообщал OBOZREVATEL, вероятность проведения дебатов лидеров президентской гонки-2019 на стадионе получила мощный отклик в соцсетях.

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Севченко Николай
Севченко Николай
Что за клоунские ролики. Скоро будет снимать гонки и каскадёров. А Тимошенко выбрал, подругу Коломойского, это очевидно. Цирк.
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Derlbas Serega
Derlbas Serega
Шо то буратино резко начало ультиматумы "даю 24 часа" ставить :-)
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Alexeeva Irina
Alexeeva Irina
Тащит тяжелую артиллерию.Это ж надо так выкобеливаться от страха.Мелкое,сцикливое чмо.А кого на переговоры к путе потащит?
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Alexeeva Irina, никого.Оно туда на коленях собиралось,а это интим,в позе "собачка".
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