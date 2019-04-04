Порошенко приїхав на НСК "Олімпійський". Стадіон оточила Нацгвардія

Президент Петро Порошенко приїхав разом зі своїм кортежем на НСК "Олімпійський" у Києві.

Як передає theБабель із посиланням на джерело в адміністрації президента, мета візиту - зустріч із командою "Ігор нескорених" (ветерани АТО).

При цьому через приїзд Порошенка по периметру стадіону були виставлені військовослужбовці з Національної гвардії. Трансляцію візиту політика також опублікували на його сторінці в Facebook.

Новини Зеленський звернувся до Тимошенко і дав їй 24 години

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Володимир Зеленський викликав Петра Порошенка на дебати, зажадавши від нього вибачень за образливі висловлювання на свою адресу. Поки що чинний президент прийняв запрошення, зробивши у відповідь не менш жорстку заяву.

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