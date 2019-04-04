Порошенко приїхав на НСК "Олімпійський". Стадіон оточила Нацгвардія

Президент Петро Порошенко приїхав разом зі своїм кортежем на НСК "Олімпійський" у Києві.
Як передає theБабель із посиланням на джерело в адміністрації президента, мета візиту - зустріч із командою "Ігор нескорених" (ветерани АТО).
При цьому через приїзд Порошенка по периметру стадіону були виставлені військовослужбовці з Національної гвардії. Трансляцію візиту політика також опублікували на його сторінці в Facebook.
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Володимир Зеленський викликав Петра Порошенка на дебати, зажадавши від нього вибачень за образливі висловлювання на свою адресу. Поки що чинний президент прийняв запрошення, зробивши у відповідь не менш жорстку заяву.
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