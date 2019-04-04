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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Порошенко приїхав на НСК "Олімпійський". Стадіон оточила Нацгвардія

6.1тЧитати матеріал російською

Президент Петро Порошенко приїхав разом зі своїм кортежем на НСК "Олімпійський" у Києві.

Як передає theБабель із посиланням на джерело в адміністрації президента, мета візиту - зустріч із командою "Ігор нескорених" (ветерани АТО).

При цьому через приїзд Порошенка по периметру стадіону були виставлені військовослужбовці з Національної гвардії. Трансляцію візиту політика також опублікували на його сторінці в Facebook.

Новини
Зеленський звернувся до Тимошенко і дав їй 24 години

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Володимир Зеленський викликав Петра Порошенка на дебати, зажадавши від нього вибачень за образливі висловлювання на свою адресу. Поки що чинний президент прийняв запрошення, зробивши у відповідь не менш жорстку заяву.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
НСК Олімпійський
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
А на самолете этот пидр тоже, кроме в баночку пописать не летал?)))
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Свин подумал ,что Зеленский дал ему 24 часа что бы приехать на стадион . Вот тупой ,тебе дали время ответить готов ли ты пред дебатами пройти тест на алкоголь
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Пописал в баночку в торжественной обстановке. А кал сдавать будет? "Окружён рабов толпой, с деспотизма полным взором, афедрон ты жирный свой подтираешь коленкором". :-)))
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Nemo Александр
Nemo Александр
Трубицын Александр, занялся бы лучше своим афедроном. Свечку себе засунь туда успокоительную, откушай кефирчику и баиньки. С тебя, доходяги, здесь уже смеяться устали.
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