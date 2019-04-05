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Выборы президента Украины 2019

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Членство Украины в НАТО: эксперт сравнил программы Порошенко и Зеленского

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Предложение действующего президента Петра Порошенко относительно членства Украины в НАТО отвечает современным политическим реалиям страны в отличие от заявлений относительно альянса, которые декларирует Владимир Зеленский.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил Сергей Джердж, председатель Общественной лиги Украина-НАТО. Он сравнил предвыборные программы обоих кандидатов и назвал идеи Порошенко более актуальными.

"В программе Порошенко пункт относительно членства в НАТО состоит из деятельности министерства обороны и МИД, которые детально прорабатывают все эти направления. Что касается заявлений Зеленского и его представителей – они не зрелые. Это все переписано по каким-то прошлым статьям, учебникам и не совсем соответствует действительности," – сказал он.

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Джердж убежден, что потребности в референдуме касательно НАТО, о чем говорит Зеленский, на самом деле нет, учитывая внесенные ранее изменения в Конституцию.

Членство Украины в НАТО: эксперт сравнил программы Порошенко и Зеленского

"Эти изменения внесены большинством парламента, представляющий народ Украины. То есть, это уже такое опосредованное делегирования своего права и фактически это как референдум. Конституционные изменения даже сильнее чем референдум, потому что Конституция – это закон для всех", – объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Зеленский собирается возвращать Крым и Донбасс путем дипломатии и переговоров с РФ. При этом трудно сказать, как он это будет делать, ведь до сих пор ни одной конкретной пошаговой программы он не обнародовал.

  • Порошенко планирует убедить страны НАТО ввести на территорию Донбасса миротворцев, а потом вернуть контроль над границей.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Сергей Джердж
Место
Украина
Теги
Выборы 2019выборы в УкраинеВыборы Президентавыборы Украина
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Если хочешь что то развалить, примите туда хохлов.
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