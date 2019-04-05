Членство Украины в НАТО: эксперт сравнил программы Порошенко и Зеленского

Предложение действующего президента Петра Порошенко относительно членства Украины в НАТО отвечает современным политическим реалиям страны в отличие от заявлений относительно альянса, которые декларирует Владимир Зеленский.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил Сергей Джердж, председатель Общественной лиги Украина-НАТО. Он сравнил предвыборные программы обоих кандидатов и назвал идеи Порошенко более актуальными.

"В программе Порошенко пункт относительно членства в НАТО состоит из деятельности министерства обороны и МИД, которые детально прорабатывают все эти направления. Что касается заявлений Зеленского и его представителей – они не зрелые. Это все переписано по каким-то прошлым статьям, учебникам и не совсем соответствует действительности," – сказал он.

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Джердж убежден, что потребности в референдуме касательно НАТО, о чем говорит Зеленский, на самом деле нет, учитывая внесенные ранее изменения в Конституцию.

"Эти изменения внесены большинством парламента, представляющий народ Украины. То есть, это уже такое опосредованное делегирования своего права и фактически это как референдум. Конституционные изменения даже сильнее чем референдум, потому что Конституция – это закон для всех", – объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Зеленский собирается возвращать Крым и Донбасс путем дипломатии и переговоров с РФ. При этом трудно сказать, как он это будет делать, ведь до сих пор ни одной конкретной пошаговой программы он не обнародовал.

Порошенко планирует убедить страны НАТО ввести на территорию Донбасса миротворцев, а потом вернуть контроль над границей.

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