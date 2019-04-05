Порошенко приїхав на медекспертизу: всі подробиці наживо

Президент України Петро Порошенко, який балотується на другий термін, вранці 5 квітня приїхав до медичної частини НСК "Олімпійський" (Київ) для здачі аналізів, зокрема на предмет вживання алкоголю і наркотиків.

Раніше цю саму процедуру виконав і другий лідер президентських перегонів Володимир Зеленський. Для цього він відвідав медичний діагностичний центр Eurolab у Києві.

Скріншот з видео

Скріншот з видео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше Зеленський під час виклику чинному главі держави Петру Порошенку на дебати заявив, що аналізи необхідно здати для того, щоб довести українцям, що серед кандидатів у президенти "немає ні алкоголіків, ні наркоманів".

При цьому у штабі Порошенка відповіли, що готові 5 квітня це зробити в медичній частині НСК "Олімпійський".

Однак у команді Зеленського заявили, що їхній кандидат не здаватиме аналізи в цьому місці, оскільки вважає, що НСК може бути заангажований, тому закликав призначити будь-яку іншу лабораторію.

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