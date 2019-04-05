МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Порошенко приїхав на медекспертизу: всі подробиці наживо

12.8тЧитати матеріал російською

Президент України Петро Порошенко, який балотується на другий термін, вранці 5 квітня приїхав до медичної частини НСК "Олімпійський" (Київ) для здачі аналізів, зокрема на предмет вживання алкоголю і наркотиків.

Раніше цю саму процедуру виконав і другий лідер президентських перегонів Володимир Зеленський. Для цього він відвідав медичний діагностичний центр Eurolab у Києві.

Порошенко приїхав на медекспертизу: деталі наживо
Порошенко приїхав на медекспертизу: деталі наживо
Новини
Членство України в НАТО: експерт порівняв програми Порошенка і Зеленського
Порошенко приїхав на медекспертизу: деталі наживо
Порошенко приїхав на медекспертизу: деталі наживо

Скріншот з видео

Порошенко приїхав на медекспертизу: деталі наживо

Скріншот з видео

Порошенко приїхав на медекспертизу: деталі наживо

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Выборы Президента
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
12
14
Смішно
26
Цікаво
4
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Питон Каа
Питон Каа
Жаль Петра Алексеевича. Наверное целых полдня не пить пришлось. Ну ничего, в самолете в Канаду наверстает.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Семенич Сем
Семенич Сем
На самом деле это не Петя плохо относиться к 30,34% которые голосовали за Зе. Это Зе не во что не ставит своих избирателей, не предоставил команду ,программу не предложил , а еще про стадион орал на дебаты .))) Петя сейчас на стадионе анализы сдает к дебатам рвется , а Зе тем временем Юли 24 часа дает на согласие )))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
1 з 2 відповідей | показати всі
кошовый юрий
кошовый юрий
Семенич Сем, Ну клон он этот зе... ох и заживем мы по приколу при нем
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Мороз Виктор
Мороз Виктор
Кравчук Александр, зато Пете можно всех обсирать. Пете самому надо стать культурным и перестать жрать вискарик.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки