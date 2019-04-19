"Не дадим превратить Украину в Малороссию!" Порошенко обратился к украинцам перед дебатами

Президент Украины Петр Порошенко призвал своих сторонников прийти в фан-зону, которая будет действовать во время его дебатов с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.
Она будет работать с 18:00 19 апреля на ул. Троицкой. Соответствующее обращение было опубликовано на канале Порошенко в Telegram.
"Мы должны уберечь и защитить Украину! 19 апреля мне нужна ваша поддержка на дебатах на НСК "Олимпийский", – заявил президент.
Он отметил, что НСК не может вместить всех желающих стать зрителями дебатов, и именно поэтому будет работать фан-зона.
"Собираемся, чтобы четко заявить о неизменности нашего евроатлантического курса. Не дадим превратить Украину в Малороссию!" – сообщил Порошенко.
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Пускать на НСК "Олимпийский" начнут после 16:00, а сами дебаты запланированы на 19:00. Правоохранители начали подготовку с самого утра: перекрыты все соседние улицы, а возле НСК собрались силовики и военная техника.
Как писал OBOZREVATEL:
Зеленский в своем первом заявлении настаивал на проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский" потому, что якобы "не хотел менять правила". Изначально Порошенко принял его вызов.
Потом действующий глава государства изменил условие и предложил встретиться на стадионе 14 апреля.
11 апреля Порошенко внезапно предложил Зеленскому приехать в студию телеканала "1+1" на дебаты. С шоуменом удалось связаться по телефону. Как оказалось, он уже прибыл в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, назначенную на 12 апреля. В итоге, между кандидатами произошла перепалка в прямом эфире.
14 апреля Порошенко прибыл для участия в дебатах на НСК "Олимпийский", но шоумен Владимир Зеленский так и не появился. В результате, нынешний президент выступил перед украинцами и пообщался с журналистами.
ЦИК проголосовала за то, чтобы перенести трансляцию Национальной общественной телерадиокомпании Украины с 19:00 на 21:00. Это нужно было для того, чтобы кандидаты успели приехать со стадиона. Однако вечером 18 апреля стало известно, что Зеленский не планирует принимать участие в теледебатах на "Суспільному".
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