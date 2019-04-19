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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Не дадим превратить Украину в Малороссию!" Порошенко обратился к украинцам перед дебатами

11.3тЧитать материал на украинском

Президент Украины Петр Порошенко призвал своих сторонников прийти в фан-зону, которая будет действовать во время его дебатов с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

Она будет работать с 18:00 19 апреля на ул. Троицкой. Соответствующее обращение было опубликовано на канале Порошенко в Telegram.

"Мы должны уберечь и защитить Украину! 19 апреля мне нужна ваша поддержка на дебатах на НСК "Олимпийский", – заявил президент.

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Дебаты на "Олимпийском": у Порошенко срочно обратились к Зеленскому

Он отметил, что НСК не может вместить всех желающих стать зрителями дебатов, и именно поэтому будет работать фан-зона.

"Собираемся, чтобы четко заявить о неизменности нашего евроатлантического курса. Не дадим превратить Украину в Малороссию!" – сообщил Порошенко.

Иллюстрация

Иллюстрация

Пускать на НСК "Олимпийский" начнут после 16:00, а сами дебаты запланированы на 19:00. Правоохранители начали подготовку с самого утра: перекрыты все соседние улицы, а возле НСК собрались силовики и военная техника.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Зеленский в своем первом заявлении настаивал на проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский" потому, что якобы "не хотел менять правила". Изначально Порошенко принял его вызов.

  • Потом действующий глава государства изменил условие и предложил встретиться на стадионе 14 апреля.

  • 11 апреля Порошенко внезапно предложил Зеленскому приехать в студию телеканала "1+1" на дебаты. С шоуменом удалось связаться по телефону. Как оказалось, он уже прибыл в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, назначенную на 12 апреля. В итоге, между кандидатами произошла перепалка в прямом эфире.

  • 14 апреля Порошенко прибыл для участия в дебатах на НСК "Олимпийский", но шоумен Владимир Зеленский так и не появился. В результате, нынешний президент выступил перед украинцами и пообщался с журналистами.

  • ЦИК проголосовала за то, чтобы перенести трансляцию Национальной общественной телерадиокомпании Украины с 19:00 на 21:00. Это нужно было для того, чтобы кандидаты успели приехать со стадиона. Однако вечером 18 апреля стало известно, что Зеленский не планирует принимать участие в теледебатах на "Суспільному".

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Персона
Петр Порошенко
Место
УкраинаКиев
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Комментарии на сайте не модерированы
Федоров Федор
Федоров Федор
Бгггг,Порки в попытках недопустить превращения в Малороссию плавно превращает Украину в Габон)
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5
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Засеян Газон
Засеян Газон
Федоров Федор, порки это путин, чтоль?
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Конечно, в Малороссию не надо! Превратит в Сомали, кастрюлеголовое быдло дякует!
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6
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Koshovui Igor
Koshovui Igor
від великого ,до смішного один крок ! Можливо Зеленський зробить крок від смішного до великого ? Який президент порошенко ми вже бачили .і наслідки його урядування відчувають усі громадяни України ! Не є прихильником зеленського ,отже сто відсотків є шанс прийняти закон про імпічмент ( чого за пять років не прийняв ) і зрештою верховна рада стане саме тим чим і має бути в парламентсько президенській республіці !
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Засеян Газон
Засеян Газон
Koshovui Igor, Зеленський не зробить, Беня зробить.
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