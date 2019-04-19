"Не дадим превратить Украину в Малороссию!" Порошенко обратился к украинцам перед дебатами

Президент Украины Петр Порошенко призвал своих сторонников прийти в фан-зону, которая будет действовать во время его дебатов с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

Она будет работать с 18:00 19 апреля на ул. Троицкой. Соответствующее обращение было опубликовано на канале Порошенко в Telegram.

"Мы должны уберечь и защитить Украину! 19 апреля мне нужна ваша поддержка на дебатах на НСК "Олимпийский", – заявил президент.

Он отметил, что НСК не может вместить всех желающих стать зрителями дебатов, и именно поэтому будет работать фан-зона.

"Собираемся, чтобы четко заявить о неизменности нашего евроатлантического курса. Не дадим превратить Украину в Малороссию!" – сообщил Порошенко.

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Пускать на НСК "Олимпийский" начнут после 16:00, а сами дебаты запланированы на 19:00. Правоохранители начали подготовку с самого утра: перекрыты все соседние улицы, а возле НСК собрались силовики и военная техника.

Как писал OBOZREVATEL:

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