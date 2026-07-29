Полная комната долларов и ковер из налички: врачи в Украине массово "продавали" фейковые инвалидности

Украинские правоохранители раскрыли в Харьковской области коррупционную схему оформления фиктивных инвалидностей для военнообязанных. "Стоимость" справки, дававшей право на отсрочку от мобилизации, составляла $5-8 тыс..

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. В махинации участвовали пять человек:

посредники ( водитель и гражданский сообщник ), которые искали "клиентов" – мужчин призывного возраста – и направляли их к соответствующим врачам;

), которые искали "клиентов" – мужчин призывного возраста – и направляли их к соответствующим врачам; врач-невропатолог и заведующий терапевтическим отделением – непосредственно фальсифицировали медицинские заключения и оформляли электронные направления;

– непосредственно фальсифицировали медицинские заключения и оформляли электронные направления; оператор по компьютерному набору областного учреждения здравоохранения, которая регистрировала документы в системе и передавала их в ЭКОПФО для подтверждения группы инвалидности.

На основании этих документов и устанавливалась группа инвалидности, дававшая право на отсрочку от мобилизации.

В настоящее время все фигуранты задержаны и им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период, совершенное по предварительному сговору). В ходе обысков у них изъяли наличные средства в эквиваленте более 14,3 млн гривен по актуальному курсу:

более 243 тыс. долларов ;

; около 750 тыс. гривен ;

; более 50 тыс. евро ;

; 700 фунтов стерлингов.

По ходатайству прокуратуры четверо подозреваемых помещены под стражу без права освобождения под залог. В отношении пятого участника вопрос об избрании меры пресечения в настоящее время решается.

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению полного круга причастных, а также "клиентов", воспользовавшихся незаконными услугами.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее в Кировоградской области раскрыли другую схему "платных инвалидностей", которые "покупались" мужчинами призывного возраста, чтобы избежать мобилизации в армию. Тогда в организации этой махинации заподозрили председателя военно-медицинской комиссии (ВМК) и его сообщников.

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