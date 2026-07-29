Полная комната долларов и ковер из налички: врачи в Украине массово "продавали" фейковые инвалидности
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Украинские правоохранители раскрыли в Харьковской области коррупционную схему оформления фиктивных инвалидностей для военнообязанных. "Стоимость" справки, дававшей право на отсрочку от мобилизации, составляла $5-8 тыс..
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. В махинации участвовали пять человек:
- посредники (водитель и гражданский сообщник), которые искали "клиентов" – мужчин призывного возраста – и направляли их к соответствующим врачам;
- врач-невропатолог и заведующий терапевтическим отделением – непосредственно фальсифицировали медицинские заключения и оформляли электронные направления;
- оператор по компьютерному набору областного учреждения здравоохранения, которая регистрировала документы в системе и передавала их в ЭКОПФО для подтверждения группы инвалидности.
На основании этих документов и устанавливалась группа инвалидности, дававшая право на отсрочку от мобилизации.
В настоящее время все фигуранты задержаны и им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период, совершенное по предварительному сговору). В ходе обысков у них изъяли наличные средства в эквиваленте более 14,3 млн гривен по актуальному курсу:
- более 243 тыс. долларов;
- около 750 тыс. гривен;
- более 50 тыс. евро;
- 700 фунтов стерлингов.
По ходатайству прокуратуры четверо подозреваемых помещены под стражу без права освобождения под залог. В отношении пятого участника вопрос об избрании меры пресечения в настоящее время решается.
В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению полного круга причастных, а также "клиентов", воспользовавшихся незаконными услугами.
Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее в Кировоградской области раскрыли другую схему "платных инвалидностей", которые "покупались" мужчинами призывного возраста, чтобы избежать мобилизации в армию. Тогда в организации этой махинации заподозрили председателя военно-медицинской комиссии (ВМК) и его сообщников.
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