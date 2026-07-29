УкраїнськаУКР
русскийРУС

Полная комната долларов и ковер из налички: врачи в Украине массово "продавали" фейковые инвалидности

Станислав Кожемякин
Личные финансы
3 минуты
1,9 т.
Разоблачены врачи, продавшие инвалидности на сумму 14,3 млн грн
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Украинские правоохранители раскрыли в Харьковской области коррупционную схему оформления фиктивных инвалидностей для военнообязанных. "Стоимость" справки, дававшей право на отсрочку от мобилизации, составляла $5-8 тыс..

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. В махинации участвовали пять человек:

  • посредники (водитель и гражданский сообщник), которые искали "клиентов" – мужчин призывного возраста – и направляли их к соответствующим врачам;
  • врач-невропатолог и заведующий терапевтическим отделением – непосредственно фальсифицировали медицинские заключения и оформляли электронные направления;
  • оператор по компьютерному набору областного учреждения здравоохранения, которая регистрировала документы в системе и передавала их в ЭКОПФО для подтверждения группы инвалидности.
Задержан фигурант схемы
Объявление подозрения.

На основании этих документов и устанавливалась группа инвалидности, дававшая право на отсрочку от мобилизации.

В настоящее время все фигуранты задержаны и им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период, совершенное по предварительному сговору). В ходе обысков у них изъяли наличные средства в эквиваленте более 14,3 млн гривен по актуальному курсу:

  • более 243 тыс. долларов;
  • около 750 тыс. гривен;
  • более 50 тыс. евро;
  • 700 фунтов стерлингов.
Изъято 14,3 млн грн
Изъятая наличка.

По ходатайству прокуратуры четверо подозреваемых помещены под стражу без права освобождения под залог. В отношении пятого участника вопрос об избрании меры пресечения в настоящее время решается.

Обыски в домах врачей
Изъятыми деньгами засыпали всю комнату

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению полного круга причастных, а также "клиентов", воспользовавшихся незаконными услугами.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее в Кировоградской области раскрыли другую схему "платных инвалидностей", которые "покупались" мужчинами призывного возраста, чтобы избежать мобилизации в армию. Тогда в организации этой махинации заподозрили председателя военно-медицинской комиссии (ВМК) и его сообщников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаХарьковСхемыОтсрочка от мобилизацииМобилизация в УкраинеКоррупция в Украинеинвалидностькоррупциявзятка
Редакционная политика