"Не дамо перетворити Україну на Малоросію!" Порошенко звернувся до українців перед дебатами

Президент України Петро Порошенко закликав своїх прихильників прийти у фан-зону, яка діятиме під час його дебатів із кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.
Вона працюватиме з 18:00 19 квітня на вул. Троїцькій. Відповідне звернення було опубліковане на каналі Порошенка у Telegram.
"Ми повинні вберегти і захистити Україну! 19 квітня мені потрібна ваша підтримка на дебатах на НСК "Олімпійський", — заявив президент.
Він зазначив, що НСК не може вмістити всіх охочих стати глядачами дебатів, і саме тому працюватиме фан-зона.
"Збираємося, щоб чітко заявити про незмінність нашого євроатлантичного курсу. Не дамо перетворити Україну на Малоросію!" — повідомив Порошенко.
Ілюстрація
Пускати на НСК "Олімпійський" почнуть після 16:00, а самі дебати заплановані на 19:00. Правоохоронці почали підготовку від самого ранку: перекриті всі сусідні вулиці, а біля НСК зібралися силовики та військова техніка.
Як писав OBOZREVATEL:
Зеленський у своїй першій заяві наполягав на проведенні дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський", бо нібито "не хотів змінювати правила". Спочатку Порошенко прийняв його виклик.
Потім глава держави змінив умови і запропонував зустрітися на стадіоні 14 квітня.
11 квітня Порошенко раптово запропонував Зеленському приїхати у студію телеканалу "1+1" на дебати. З шоуменом вдалося зв'язатися телефоном. Як з'ясувалося, він уже прибув до Парижа на зустріч із президентом Франції Макроном, призначену на 12 квітня. У підсумку між кандидатами відбулася перепалка у прямому ефірі.
14 квітня Порошенко прибув для участі у дебатах на НСК "Олімпійський", але шоумен Володимир Зеленський так і не з'явився. В результаті чинний президент виступив перед українцями і поспілкувався з журналістами.
ЦВК проголосувала за те, щоб перенести трансляцію Національної громадської телерадіокомпанії України з 19:00 на 21:00. Це потрібно було для того, щоб кандидати встигли приїхати зі стадіону. Однак увечері 18 квітня стало відомо, що Зеленський не планує брати участі в теледебатах на "Суспільному".
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