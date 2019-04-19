"Не дамо перетворити Україну на Малоросію!" Порошенко звернувся до українців перед дебатами

Президент України Петро Порошенко закликав своїх прихильників прийти у фан-зону, яка діятиме під час його дебатів із кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.

Вона працюватиме з 18:00 19 квітня на вул. Троїцькій. Відповідне звернення було опубліковане на каналі Порошенка у Telegram.

"Ми повинні вберегти і захистити Україну! 19 квітня мені потрібна ваша підтримка на дебатах на НСК "Олімпійський", — заявив президент.

Він зазначив, що НСК не може вмістити всіх охочих стати глядачами дебатів, і саме тому працюватиме фан-зона.

"Збираємося, щоб чітко заявити про незмінність нашого євроатлантичного курсу. Не дамо перетворити Україну на Малоросію!" — повідомив Порошенко.

Ілюстрація

Пускати на НСК "Олімпійський" почнуть після 16:00, а самі дебати заплановані на 19:00. Правоохоронці почали підготовку від самого ранку: перекриті всі сусідні вулиці, а біля НСК зібралися силовики та військова техніка.

Як писав OBOZREVATEL:

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