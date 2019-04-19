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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Не дамо перетворити Україну на Малоросію!" Порошенко звернувся до українців перед дебатами

11.4тЧитати матеріал російською

Президент України Петро Порошенко закликав своїх прихильників прийти у фан-зону, яка діятиме під час його дебатів із кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.

Вона працюватиме з 18:00 19 квітня на вул. Троїцькій. Відповідне звернення було опубліковане на каналі Порошенка у Telegram.

"Ми повинні вберегти і захистити Україну! 19 квітня мені потрібна ваша підтримка на дебатах на НСК "Олімпійський", — заявив президент.

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Він зазначив, що НСК не може вмістити всіх охочих стати глядачами дебатів, і саме тому працюватиме фан-зона.

"Збираємося, щоб чітко заявити про незмінність нашого євроатлантичного курсу. Не дамо перетворити Україну на Малоросію!" — повідомив Порошенко.

Ілюстрація

Ілюстрація

Пускати на НСК "Олімпійський" почнуть після 16:00, а самі дебати заплановані на 19:00. Правоохоронці почали підготовку від самого ранку: перекриті всі сусідні вулиці, а біля НСК зібралися силовики та військова техніка.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Зеленський у своїй першій заяві наполягав на проведенні дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський", бо нібито "не хотів змінювати правила". Спочатку Порошенко прийняв його виклик.

  • Потім глава держави змінив умови і запропонував зустрітися на стадіоні 14 квітня.

  • 11 квітня Порошенко раптово запропонував Зеленському приїхати у студію телеканалу "1+1" на дебати. З шоуменом вдалося зв'язатися телефоном. Як з'ясувалося, він уже прибув до Парижа на зустріч із президентом Франції Макроном, призначену на 12 квітня. У підсумку між кандидатами відбулася перепалка у прямому ефірі.

  • 14 квітня Порошенко прибув для участі у дебатах на НСК "Олімпійський", але шоумен Володимир Зеленський так і не з'явився. В результаті чинний президент виступив перед українцями і поспілкувався з журналістами.

  • ЦВК проголосувала за те, щоб перенести трансляцію Національної громадської телерадіокомпанії України з 19:00 на 21:00. Це потрібно було для того, щоб кандидати встигли приїхати зі стадіону. Однак увечері 18 квітня стало відомо, що Зеленський не планує брати участі в теледебатах на "Суспільному".

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Особа
Петро Порошенко
Місце
УкраїнаКиїв
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Федоров Федор
Федоров Федор
Бгггг,Порки в попытках недопустить превращения в Малороссию плавно превращает Украину в Габон)
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Засеян Газон
Засеян Газон
Федоров Федор, порки это путин, чтоль?
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Конечно, в Малороссию не надо! Превратит в Сомали, кастрюлеголовое быдло дякует!
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Koshovui Igor
Koshovui Igor
від великого ,до смішного один крок ! Можливо Зеленський зробить крок від смішного до великого ? Який президент порошенко ми вже бачили .і наслідки його урядування відчувають усі громадяни України ! Не є прихильником зеленського ,отже сто відсотків є шанс прийняти закон про імпічмент ( чого за пять років не прийняв ) і зрештою верховна рада стане саме тим чим і має бути в парламентсько президенській республіці !
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Засеян Газон
Засеян Газон
Koshovui Igor, Зеленський не зробить, Беня зробить.
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