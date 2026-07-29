Жена Остапчука заявила об интимной связи блогера-сплетника Беспалова с сотрудником ТЦК и назвала "русских дебилов" более талантливыми

Жена телеведущего Владимира Остапчука, Екатерина, публично поссорилась с блогером-сплетником Богданом Беспаловым, который в настоящее время является военнослужащим. Она обвинила его в распространении выдумок, заявила о якобы интимных отношениях блогера с сотрудником ТЦК и СП, а также предположила, что именно этот человек мог повлиять на его перевод в тыл.

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В ответ Беспалов в Telegram высмеял заявления Остапчук, показал часть их давней переписки и обвинил ее в попытке предложить деньги за создание негативного образа бывшей жены ведущего Кристины Горняк.

Громкий конфликт разгорелся после того, как Екатерина Остапчук заявила, что блогер публикует в своем Telegram-канале преимущественно непроверенные слухи, которые он сам придумывает или получает от других людей, не проверяя информацию.

"Это больной человек, который публикует на своем канале 95% выдуманного бреда, который либо он сам придумывает, либо ему пишут другие больные, которых он вообще не проверяет. Контент для дебилов", – резко высказалась жена Остапчука.

После этого она начала рассказывать свою версию о личной жизни Беспалова. Екатерина заявила, что блогер якобы долгое время состоял в отношениях с сотрудником ТЦК и СП, а после конфликта между ними его "похитили" и отправили на службу.

Впоследствии, по ее словам, они помирились, а возлюбленный якобы помог Беспалову вернуться в тыл.

"Как думаете, почему Богдан сейчас снимает выпуски из своей квартиры? Каким образом ему удалось перевестись в тыл? Любимый, который его туда отправил, помог вернуться", – написала Остапчук.

Она также предположила, что изменение отношения Беспалова к ТЦК может быть связано с его личными отношениями. В то же время никаких доказательств своих утверждений о якобы романе блогера с сотрудником ТЦК Екатерина не предоставила.

Остапчук заявила, что Беспалов якобы уже четыре года регулярно пишет о ней и создает образ, не соответствующий действительности. Она подчеркнула, что блогер не только публикует сплетни, но и комментирует ее сторис, а также унижает ее в соцсетях.

"Я не из шоу-бизнеса, живу довольно спокойной и непровокационной жизнью, но он уже четыре года каждую неделю пишет обо мне. Столько сплетен ни о ком не бывает, как он обо мне пишет. Чтобы я действительно так интересно жила", – возмутилась она.

Жена телеведущего также заявила, что знакомые якобы специально присылали Беспалову выдуманные "сливы" для проверки, а он уже на следующий день публиковал их на своем канале без дополнительных уточнений.

В частности, она упомянула публикации, которые появлялись во время ее беременности. По словам Екатерины, Беспалов писал, будто она "насильно заставила" Владимира Остапчука стать отцом. Супруга ведущего подчеркнула, что не понимает, откуда блогер мог получить такую информацию, даже если бы она соответствовала действительности.

Во время своего эмоционального монолога Екатерина также поставила под сомнение источники доходов Беспалова. Она заявила, что у блогера якобы нет рекламы в Telegram и на YouTube, а монетизации видеоплатформы, по ее мнению, недостаточно для того, чтобы прокормить себя без миллионных просмотров.

"У него ноль реклам за всю историю существования канала. И на YouTube, и в Telegram. Внимание, вопрос: за счет чего живет почти 40-летний мужик?" – написала Остапчук.

В то же время ранее сам Беспалов намекал, что работает пиарщиком некоторых украинских звезд. Имена своих клиентов он не раскрывал, поэтому точно неизвестно, кто именно пользуется его услугами и является ли эта деятельность одним из его основных источников дохода.

Екатерина также заявила, что Беспалов якобы подражает российским блогерам, работающим в жанре сплетен. При этом она оскорбительно отозвалась о россиянах, но признала, что, по ее мнению, даже они создают подобный контент "более талантливо и со вкусом".

"Он пародирует российских дебилов этого жанра, но даже у них это получается более талантливо и со вкусом", – написала жена Остапчука.

Остапчук также предположила, что причиной особой неприязни Беспалова к ней может быть якобы симпатия к ее мужу. Она заявила, что раньше не могла понять, почему блогер так часто упоминает ее в своем контенте, однако впоследствии якобы нашла объяснение.

В конце серии постов Екатерина Остапчук заявила, что давно знает человека, с которым Беспалов якобы находится в отношениях. По ее словам, раньше она не раскрывала эту информацию, поскольку опасалась возможных последствий для своего мужа. Теперь же она пригрозила обнародовать имя мужчины, которого назвала "господином С".

"Я, кстати, давно знаю, но не рассказывала, потому что боялась, что этот возлюбленный отомстит Вове. Но сейчас это уже невозможно. Однако предупреждаю: стоит сделать хотя бы один шаг в сторону, как фамилия и имя будут опубликованы. Господин "С", не советую проверять мою смелость", – заявила она.

Реакция Богдана Беспалова

Богдан Беспалов не оставил обвинения без ответа. Он высмеял версию о якобы отношениях с сотрудником ТЦК и назвал рассказ Екатерины "криминально-эротическими хрониками".

"Вот это Катю бомбит. Люди, довели до истерики. Потому что задело за живое. А насчет "запал на туза" – это ее укусил канал "Ганьба.news"? Там еще была теория о власть имущем, который домогался своего пасынка, но все равно остался с Богданом. Катя, у тебя очень слабые криминально-эротические хроники. Господи, помилуй", – написал блогер.

Он также иронично отреагировал на упоминание о "господине С" и предложил подписчикам самим предположить, кого имела в виду Остапчук.

"Господин "С"? Стерненко, Соломка, Савранский, Скрипка, Суворкин? Дайте еще варианты", – пошутил Беспалов.

Кроме того, блогер показал часть переписки с Екатериной, которая, по его словам, ранее сама обращалась к нему из-за хейта в свой адрес. Беспалов заявил, что во время телефонного разговора она якобы предлагала ему 2 тысячи долларов ежемесячно за систематическое формирование негативного образа Кристины Горняк – бывшей жены Владимира Остапчука.

"Катя, начнем с этого – когда ты в прошлом году написала Богдану. Начала диалог нормально, но потом, во время телефонного разговора, предложила гонорар за то, чтобы "мочить" Кристину Горняк. Почему этот момент не озвучила?" – написал он.

По словам Беспалова, предложение якобы звучало так: "2 тысячи долларов в месяц, и ты систематически формируешь негативный образ Кристины". При этом полную переписку или запись телефонного разговора блогер не обнародовал.

Стоит отметить, что Екатерина Остапчук не впервые оказывается в центре публичных конфликтов. Ранее она регулярно ссорилась в соцсетях с Кристиной Горняк. Их споры, связанные с личной жизнью Владимира Остапчука и другими вопросами, разворачивались прямо в публичном пространстве.

В то же время Богдан Беспалов действительно часто упоминал Екатерину Остапчук в своем Telegram-канале, высмеивал ее посты и комментировал ее поведение.

Ранее OBOZ.UA писал, что блогер-сплетник Богдан Беспалов раскрыл, чем занимается в ВСУ. Он показал непростые условия, в которых находится вместе с другими военными.

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