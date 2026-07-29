Константин Стогний поразил, какое пророчество о войне услышал от "Хранительницы времени" племени Майя перед полномасштабным вторжением

Украинский телеведущий Константин Стогний вспомнил пророческий разговор с "Хранительницей времени" из племени Майя, которая состоялась во время съемок документального проекта всего за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения России на территорию нашей Родины. По его словам, тогда женщина долго пристально смотрела ему в глаза, после чего неожиданно сказала: на несколько лет он будет вынужден оставить любимую работу.

Видео дня

Эти слова сильно сбили с толку Константина Стогния, поэтому он даже пытался расшифровать их с помощью искусственного интеллекта. Однако 24 февраля 2022 года поставило все точки над "i". О пророчестве от "Хранительницы времени" племени Майя относительно войны ведущий рассказал в интервью Алине Доротюк.

"Мы с историком Юрием Полюховичем и итальянцами исследовали еще не виденные людьми пирамиды Майя на границе Гватемалы и Мексики. Это был ноябрь 2021 года, за несколько месяцев до большой войны. Мы спросили у племени: "Кто человек, которого вы слушаетесь?". Они ответили: "У нас есть "Хранительница времени" племени Майя". Мы встретились с этой женщиной. Мне кажется, ей далеко за сто лет. Она в полном рассудке, но плохо видит", – вспомнил ведущий.

Съемочная группа записала интервью с "Хранительницей времени", в ходе которого задала ей много интересных вопросов, а в конце встречи оператор попросил Константина Стогния просто поговорить с женщиной, чтобы сделать несколько прощальных кадров. Как отметил ведущий, именно тогда он заметил странное поведение собеседницы из племени Майя, ведь она не отходила от него ни на шаг.

"Она так смотрит мне в глаза. А я не понимаю, видит ли она меня или нет. Она пристально смотрит и напоминает мою покойную бабушку. Я не могу отойти. Она так погладила меня и говорит: "Вы любите свою работу? Вы не будете несколько лет работать". Меня это немного встряхнуло. Я поворачиваюсь к ней и говорю: "А я смогу вернуться к своему любимому делу?". Она отвечает, что через несколько лет ты сможешь сделать свой выбор", – поделился Стогний.

По словам ведущего, услышав такое шокирующее заявление, он поинтересовался у искусственного интеллекта, какой временной диапазон подпадает под понятие "несколько лет". Тогда Константин Стогний получил ответ, что обычно это означает период от трех до пяти лет. Сейчас, когда определенный "Хранительницей времени" срок подходит к концу, он возвращается на экраны.

Об этой ситуации ведущий упоминал и в своих соцсетях. Он поделился фотографией с "Хранительницей времени" из племени Майя, сделанной в тот день, когда она предсказала тяжелые испытания, которые выпадут на долю Украины. Ведущий также показал уникальный подарок от женщины – браслет для "пополнения энергии", который начинает нагреваться в случае опасности.

Что известно о ведущем

Константин Стогний родился 16 августа 1968 года в Киеве. Высшее образование он получил в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко на факультете журналистики, а позже окончил Национальную академию внутренних дел.

Стогний был координатором программы "По странам бывшего СССР" в американском тележурнале National Geographic, вел радиорепортажи из зоны Приднестровского конфликта, а в период с 1998 по 2004 годы работал на телеканале "Интер". В 2005 году ведущий возглавил Студию документальных фильмов и специальных проектов. В основу его работ в основном ложились исторические события.

В 2008 году Константин Стогний основал собственное журналистское агентство "Ж.А.Р.А.", которое производило его авторский проект "Надзвичайні новини" для ICTV. В 2011 году он выступил продюсером многосерийного фильма "Картина мелом". После начала полномасштабной войны ведущий исчез с телеэкранов, однако сейчас постепенно возобновляет профессиональную деятельность.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Полякова, которая дала неудачный прогноз о конце войны, отреагировала на насмешки в сети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!