Не Киев: какой город стал самым дорогим для аренды жилья, а где цены взлетели на 40%

В Украине продолжает дорожать арендованное жилье, но ценники меняются неравномерно. Однокомнатные квартиры до сих пор дороже всего снимать в Ужгороде, хотя за последние полгода самый стремительный скачок ставок произошел в Харькове.

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Спрос на долгосрочную аренду при этом растет куда быстрее, чем появляются новые свободные квартиры. Такие данные OBOZ.UA предоставили аналитики крупного портала по поиску недвижимости, которые исследовали рынок по итогам первого полугодия 2026 года.

С начала года количество активных предложений долгосрочной аренды упало на 5%. При этом среднее количество откликов на одно помещение подскочило сразу на 30% – конкуренция между арендаторами ощутимо выросла. В итоге медианная цена (половина предложений дороже этого уровня, а половина – дешевле) аренды квартир в стране поднялась на 15%.

За шесть месяцев больше всего скакнули цены на однокомнатные квартиры в Харькове – сразу на 40%. Существенно дороже стало жилье также в Запорожье (+33%), Сумах (+27%), Одессе (+26%) и Тернополе (+22%).

Впрочем, по стоимости аренды однокомнатных помещений первенство и дальше удерживает Ужгород, опережая даже Киев. Динамика по регионам в целом разнится. Например, в Виннице, Житомире и Херсоне медианные прайсы за полгода почти не сдвинулись с места.

Дома тоже дорожают

Частные дома тоже прибавляют в цене. За полгода предложений стало больше на 13%, тогда как количество откликов на каждое из них выросло в среднем на 9%. Медианная стоимость аренды частного дома в Украине поднялась на 29% – до 45 тыс. грн в месяц.

Самые высокие цены традиционно в Киеве: медианный показатель достигает 112 026 грн. А по темпам роста лидируют Харьков (+82%), Тернополь (+77%) и Днепр (+67%). Есть и города с противоположным трендом: в Николаеве снимать дом стало дешевле на 33%, а в Ивано-Франковске – на 21%.

Специалисты "OLX Недвижимость" не ждут резких потрясений во втором полугодии. Пик активности обычно приходится на август-октябрь – именно в эти месяцы сезонный всплеск спроса может дополнительно разогнать ставки в самых популярных городах.

Как сообщал OBOZ.UA, старые квартиры в Украине нередко стоят дороже новых. Однако это касается лишь тех случаев, когда такое жилье хорошо сохранилось и прошло реставрацию.

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