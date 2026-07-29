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Ярослав Тринчук
Ярослав Тринчук
Литератор

Блог | "Украине выкручивают руки": в Польше разворачивается опасная игра в пользу Москвы

Флаг Польши
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Похоже, гибридная война россии против Польши активизировалась. И добивается неоспоримых успехов. Московская агентура не зря хлеб ест… Теперь в основу международной политики Польши будут выдвигаться условия, чтобы ее соседи согласовывали свою историю с взглядами поляков… Разумеется, это будет касаться исключительно Украины… Украина воюет – можно ей выкручивать руки… 

Ни шведы, ни чехи, ни немцы – а именно с этими народами у поляков были проблемы – слушать не станут политиков с замусоренными Москвой мозгами. А вот внутри самой Польши раздор может углубиться. И не история Украины станет проблемой… Просто глупцы будут громко кричать, а умные, которых в Польше достаточно, терпеть не станут… Потом где-то что-то взорвётся, разумеется, там найдут след Украины – и Москва будет потирать руки…

Надо признать: те, кто пытается договориться с россией, не в полном уме. К сожалению, в Европе таких хватает. И Польша не исключение…

Нам необходимо срочно провести международную конференцию, осветить материалы, касающиеся Волынской трагедии, опровергнуть лживые утверждения НКВД, разослать выводы правительствам развитых и заинтересованных стран, а также в ООН. И поставить точку в этом долгом московском заблуждении…

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