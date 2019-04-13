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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Не бросайте трубку!" Порошенко записал новое видеообращение к Зеленскому

14тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Петр Порошенко пригласил своего оппонента Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" 14 апреля на 14:00, где он хочет провести дебаты.

Пока еще действующий глава Украины записал новое видеообращение, которое опубликовано на Facebook. При этом он вновь намекнул, что Зеленский якобы боится прямого разговора.

"Владимир Александрович, общение с миллионами украинцами важнее, чем выходные в Париже. Не прячьтесь от избирателей, не убегайте от прессы, не бойтесь оппонента, не бросайте трубку, возвращайтесь, прилетайте и поговорите наконец с людьми. До встречи. В воскресенье. На стадионе", — сказал он.

"Не бросайте трубку!" Порошенко записал новое видеообращение к Зеленскому

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Зеленский заявил, что настаивал на проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский" потому, что "не хотел менять правила", указав на то, что изначально Порошенко принял его вызов, но потом начал менять условия, пожелав встретиться на стадионе 14 апреля.

Также Зеленский признался, что отныне не уважает Порошенко из-за того, что он и его сторонники регулярно позволяют себе оскорбительные высказывания и другую "грязь" в его сторону. Об этом Зеленский сказал после словесной перепалки в прямом эфире украинского телеканала.

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
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Фомин Андрей
Фомин Андрей
С народом поговорить нужно, но с Поросенко нет. С народом еще успеет Вова. У него все впереди. А петюня не хотел говорить с народом. Только с массовкой.
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Ваня Иванов
Ваня Иванов
Хоть догадались ему руки в кадр не брать, а то бы опять из пальцев всех расстреливал.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Если бы после первого тура их рейтинги были наоборот, у Зеленского 16% у Порошенко 30%, разговаривал бы вообще Порошенко с Зеленским? Да на кой бы хрен спрашивается?
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