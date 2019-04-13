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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Не кидайте трубку!" Порошенко записав нове відеозвернення до Зеленського

14тЧитати матеріал російською

Кандидат в президенти Петро Порошенко запросив свого опонента Володимира Зеленського на НСК "Олімпійський" 14 квітня на 14:00, де він хоче провести дебати.

Поки що чинний глава України записав нове відеозвернення, яке опубліковано на Facebook. При цьому він знову натякнув, що Зеленський нібито боїться прямої розмови.

"Володимире Олександровичу, спілкування з мільйонами українцями важливіше, ніж вихідні в Парижі. Не ховайтеся від виборців, не тікайте від преси, не бійтеся опонента, не кидайте трубку, повертайтеся, прилітайте і поговоріть нарешті з людьми. До зустрічі. В неділю. На стадіоні", — сказав він.

"Не кидайте трубку!" Порошенко записав нове відеозвернення до Зеленського

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Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Зеленський заявив, що наполягав на проведенні дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський" тому, що "не хотів міняти правила", вказавши на те, що спочатку Порошенко прийняв його виклик, але потім почав змінювати умови, побажавши зустрітися на стадіоні 14 квітня.

Також Зеленський зізнався, що відтепер не поважає Порошенка через те, що він і його прихильники регулярно дозволяють собі образливі висловлювання та інший "бруд" в його сторону. Про це Зеленський сказав після словесної перепалки в прямому ефірі українського телеканалу.

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
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Фомин Андрей
Фомин Андрей
С народом поговорить нужно, но с Поросенко нет. С народом еще успеет Вова. У него все впереди. А петюня не хотел говорить с народом. Только с массовкой.
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Ваня Иванов
Ваня Иванов
Хоть догадались ему руки в кадр не брать, а то бы опять из пальцев всех расстреливал.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Если бы после первого тура их рейтинги были наоборот, у Зеленского 16% у Порошенко 30%, разговаривал бы вообще Порошенко с Зеленским? Да на кой бы хрен спрашивается?
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