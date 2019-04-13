"Не кидайте трубку!" Порошенко записав нове відеозвернення до Зеленського

Кандидат в президенти Петро Порошенко запросив свого опонента Володимира Зеленського на НСК "Олімпійський" 14 квітня на 14:00, де він хоче провести дебати.

Поки що чинний глава України записав нове відеозвернення, яке опубліковано на Facebook. При цьому він знову натякнув, що Зеленський нібито боїться прямої розмови.

"Володимире Олександровичу, спілкування з мільйонами українцями важливіше, ніж вихідні в Парижі. Не ховайтеся від виборців, не тікайте від преси, не бійтеся опонента, не кидайте трубку, повертайтеся, прилітайте і поговоріть нарешті з людьми. До зустрічі. В неділю. На стадіоні", — сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Зеленський заявив, що наполягав на проведенні дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський" тому, що "не хотів міняти правила", вказавши на те, що спочатку Порошенко прийняв його виклик, але потім почав змінювати умови, побажавши зустрітися на стадіоні 14 квітня.

Також Зеленський зізнався, що відтепер не поважає Порошенка через те, що він і його прихильники регулярно дозволяють собі образливі висловлювання та інший "бруд" в його сторону. Про це Зеленський сказав після словесної перепалки в прямому ефірі українського телеканалу.

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