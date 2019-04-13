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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Дебаты на "Олимпийском": у Порошенко сделали официальный анонс

1.3тЧитать материал на украинском

В Администрации действующего президента Петра Порошенко сделали официальный анонс его участия в дебатах на НСК "Олимпийский".

В частности, на официальном сайте президента пресс-служба уведомила о готовящемся визите 14 апреля.

"В воскресенье, 14 апреля, в 14:00 президент Украины Петр Порошенко посетит НСК "Олимпийский", – сказано в анонсе.

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Дебаты на "Олимпийском": у Порошенко сделали официальный анонс

Будет ли там в это время другой кандидат в президенты Владимир Зеленский, пока неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее руководство НСК "Олимпийский" согласовало с представителями избирательных штабов кандидата в президенты Зеленского и Порошенко форматы проведения дебатов.

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Выборы ПрезидентаНСК Олимпийский
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Ему ж сказали 19 приходить... Он что идиот?
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Что он уперся как баран? Или 19-го у него есть более важные дела?
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