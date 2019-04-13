Дебаты на "Олимпийском": у Порошенко сделали официальный анонс

В Администрации действующего президента Петра Порошенко сделали официальный анонс его участия в дебатах на НСК "Олимпийский".

В частности, на официальном сайте президента пресс-служба уведомила о готовящемся визите 14 апреля.

"В воскресенье, 14 апреля, в 14:00 президент Украины Петр Порошенко посетит НСК "Олимпийский", – сказано в анонсе.

Будет ли там в это время другой кандидат в президенты Владимир Зеленский, пока неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее руководство НСК "Олимпийский" согласовало с представителями избирательных штабов кандидата в президенты Зеленского и Порошенко форматы проведения дебатов.

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