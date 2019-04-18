Нарушения на выборах: чего ждать во втором туре

Во втором туре выборов-2019 президента Украины существует больше рисков фальсификаций и провокаций, чем в первом, во время которого были зафиксированы нарушения как среди избирателей, так и со стороны членов комиссий.

OBOZREVATEL вспомнил, как голосовали украинцы 31 марта, а также собрал прогнозы по мероприятию, которое состоится 21 апреля.

Чего ждать от второго тура

Министерство внутренних дел не ожидает масштабных провокаций по всей Украине, однако правоохранители готовы к локальным проявлениям подобных инцидентов и незаконных действий в день выборов. Силовые ведомства приняли меры, чтобы максимально пресекать нарушения.

В комитете избирателей по итогам первого тура признали, что разглашение тайны голосования носило массовый характер. В связи с этим, перед вторым туром на всех уровнях должны провести разъяснительную работу среди избирателей и членов комиссий, иначе ситуация выйдет из-под контроля. Также могут увеличиться риски манипуляции составом комиссии.

Кроме того, могут участиться попытки контролируемого голосования и выноса бюллетеней за пределы участков, а также случаи ложного минирования, которыми могут воспользоваться для вбросов. За этим должны следить правоохранительные органы.

Украинцы также ожидают фальсификации во втором туре, что показали результаты опроса социологической группы "Рейтинг". Такое развитие событий не исключают 76% граждан.

Какие нарушения были в первом туре

Во время голосования были зафиксированы факты незаконной агитации в день выборовв большинстве регионов Украины. Наблюдатели от кандидатов использовали бейджи с определенной символикой.

Также наблюдались проблемы в работе УИК. В частности, порча бюллетеней, голосование без документов или отказы в выдаче бюллетеней по ID картам.

Избиратели, среди которых был и кандидат, фотографировались с заполненными бюллетенями, за что предусмотрена уголовная ответственность.

Провокации силового характера: в Черниговской области на участок бросили воспламеняющееся вещество. Также было зафиксировано 18 случаев с сообщениями о ложном минировании.

На одном из избирательных участков протоколы с подписями и печатями комиссий опубликовали в интернете еще до окончания выборов президента Украины.

Также использовались невидимые чернила, к участкам подвозили автобусы с людьми, а некоторым избирателям выдавали сразу по 10 бюллетеней на руки. Люди не находили себя в списках, в которых были прописаны те, кто давно умер. А несколько членов избирательных комиссий пришли на работу пьяными.

Несмотря на все вышеперечисленные нарушения, наблюдатели от ОБСЕ заявили, что первый тур прошел согласно Конституции, а ЦИК работала прозрачно и надлежащим образом. В гражданской сети "Опора" отметили тенденцию к снижению количества нарушений избирательного законодательства.

Читайте в нашем материале, как менялись результаты экзит-полов, а также о процессе подсчета голосов во втором туре.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 марта в Украине состоялся первый тур выборов президента Украины. Во второй тур, который состоится 21 апреля, прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Перед днем тишины, 19 апреля в 19:00 должны состояться дебаты кандидатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

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