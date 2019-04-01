Нарушения на выборах: в "Опоре" сделали неожиданное заявление

В гражданской сети "Опора" отметили тенденцию к снижению количества нарушений избирательного законодательства в ходе голосования на выборах президента 31 марта.

Об этом сообщила координатор сети Ольга Айвазовская на брифинге, сравнив с данными на президентских выборах 2014 года, передает "Интерфакс-Украина".

"То есть количественные показатели нарушений и их территориальная принадлежность, процентная репрезентация в пределах Украины меньше, чем мы фиксировали в 2014 году", – сказала она.

Говоря о зафиксированные нарушениях, в "Опоре" рассказали, что процедурные нарушения о проведении утреннего заседания УИК фиксировались на 16% участков, тогда как в 2014 году это было на 20% участков. Недопуск наблюдателей на утреннее заседание зафиксировали на 0,5%, тогда как в 2014-м – почти на 5% участков.

Выборы в Украине

"Негативная тенденция в ходе голосования – это фактически разглашение тайны волеизъявления и фотографирование избирательного бюллетеня. Показатели в целом по стране в 2019 году больше, чем были в 2014-м", – добавила Айвазовская.

По ее словам, такие факты наблюдатели зафиксировали на 10% участков.

Во время подсчета голосов процедурных нарушений было немного. В организации констатируют, что лишь на 3% участков есть жалобы или отдельное мнение членом комиссий.

Также Айвазовская отметила, что обнародованная Центральной избирательной комиссией явка соответствует действительности – по данным "Опоры", она составила 63,2%.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В полиции Киева заявили о фиксации более 170 нарушений избирательного процесса, а всего по Украине – их более 1600. К примеру, в столице люди жаловались на наличие в списках избирателей "мертвых душ".

На одном из избирательных участков протоколы с подписями и печатями комиссий опубликовали в интернете еще до окончания выборов президента Украины.

Также в день выборов был зафиксирован случай попытки избирателя съесть свой бюллетень. Кроме того, полицейским пришлось столкнуться с ложными сообщениями о минировании участков – таких было 18.

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