Порушення на виборах: чого чекати в другому турі

У другому турі виборів-2019 президента України існує більше ризиків фальсифікацій і провокацій, ніж у першому, під час якого були зафіксовані порушення як серед виборців, так і з боку членів комісій.

OBOZREVATEL згадав, як голосували українці 31 березня, а також зібрав прогнози щодо заходу, який відбудеться 21 квітня.

Чого чекати від другого туру

Міністерство внутрішніх справ не очікує масштабних провокацій по всій Україні, проте правоохоронці готові до локальних проявів подібних інцидентів і незаконних дій у день виборів. Силові відомства вжили заходів, щоб максимально припиняти порушення.

У комітеті виборців за підсумками першого туру визнали, що розголошення таємниці голосування носило масовий характер. У зв'язку з цим, перед другим туром на всіх рівнях повинні провести роз'яснювальну роботу серед виборців і членів комісій, інакше ситуація вийде з-під контролю. Також можуть збільшитися ризики маніпуляції складом комісії.

Крім того, можуть почастішати спроби контрольованого голосування і виносу бюлетенів за межі дільниць, а також випадки фейкового мінування, якими можуть скористатися для вкидань. За цим повинні стежити правоохоронні органи.

Українці також очікують фальсифікації в другому турі, що показали результати опитування соціологічної групи "Рейтинг". Такий розвиток подій не відкидають 76% громадян.

Які порушення були в першому турі

Під час голосування були зафіксовані факти незаконної агітації в день виборів у більшості регіонів України. Спостерігачі від кандидатів використовували бейджи з певною символікою.

Також спостерігалися проблеми в роботі ДВК. Зокрема, псування бюлетенів, голосування без документів або відмови у видачі бюлетенів за ID картками.

Виборці, серед яких був і кандидат, фотографувалися із заповненими бюлетенями, за що передбачена кримінальна відповідальність.

Провокації силового характеру: в Чернігівській області на дільницю кинули речовину, яка запалюється. Також було зафіксовано 18 випадків із повідомленнями про неправдиве замінування.

На одній із виборчих дільниць протоколи з підписами і печатками комісій опублікували в інтернеті ще до закінчення виборів президента України.

Також використовувалися невидимі чорнила, до ділянок підвозили автобуси з людьми, а деяким виборцям видавали одразу по 10 бюлетенів на руки. Люди не знаходили себе у списках, у яких було прописано тих, хто давно помер. А декілька членів виборчих комісій прийшли на роботу п'яними.

Незважаючи на всі перераховані вище порушення, спостерігачі від ОБСЄ заявили, що перший тур пройшов згідно з Конституцією, а ЦВК працювала прозоро і належним чином. У громадянській мережі "Опора" зазначили тенденцію до зниження кількості порушень виборчого законодавства.

Читайте у нашому матеріалі, як змінювалися результати екзит-полів, а також про процес підрахунку голосів у другому турі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента України. До другого туру, який відбудеться 21 квітня, пройшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

Перед днем тиші, 19 квітня о 19:00 мають відбутися дебати кандидатів на стадіоні "Олімпійський" у Києві.

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