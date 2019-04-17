Дебатам быть! Названо точное время "батла" Порошенко и Зеленского на "Олимпийском"

Президент Петр Порошенко согласился начать дебаты со своим оппонентом на выборах Владимиром Зеленским на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля в 19:00.

Об этом сообщается на странице Facebook-сообщества "Порошенко2019". В связи с усиленными мерами безопасности зрители допускаются на стадион по предварительной регистрации.

Рамки будут открыты на вход с 16:30, пропускать будут по спискам и удостоверениями личности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Порошенко заявил, что его команда заключила трехстороннее соглашение с Зеленским и НСК "Олимпийский". При этом стороны не могли договориться о точной дате проведения дебатов.

В "Олимпийском" сообщили, что стадион арендован штабами кандидатов в президенты на 15 часов – с 09:00 до 00:00 19 апреля.

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