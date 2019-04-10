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Выборы президента Украины 2019

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Выборы-2019: как менялись результаты экзит-полов

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Первые результаты Национального экзит-пола после голосования во втором туре президентских выборов-2019 появятся 21 апреля в 20:00.

OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться со всеми результатами экзит-полов по итогам первого тура выборов президента в Украине.

Порошенко и Зеленский

Порошенко и Зеленский

Коллаж OBOZREVATEL

Данные Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, 31 марта 2019 года:

  • Владимир Зеленский – 30,6%;

  • Петр Порошенко – 17,8%;

  • Юлия Тимошенко – 14,2%;

  • Юрий Бойко – 9,7%;

  • Анатолий Гриценко – 7,1%;

  • Игорь Смешко – 6,5%;

  • Олег Ляшко – 4,7%;

  • Александр Вилкул – 4%;

  • Руслан Кошулинский – 1,7%.

Результаты экзит-полов по данным "1+1":

  • Владимир Зеленский – 30,1%

  • Петр Порошенко – 18,5%

  • Юлия Тимошенко – 14,0%

  • Юрий Бойко – 9,1%

  • Анатолий Гриценко – 7,6%

  • Игорь Смешко – 6,6%

  • Олег Ляшко – 5,0%

  • Александр Вилкул –3,7%

Результаты экзит-полов по данным

Результаты экзит-полов по данным "1+1"

Результаты экзит-полов по данным телеканалов NewsOne/112:

  • Владимир Зеленский – 30,7%

  • Петр Порошенко – 18,6%

  • Юлия Тимошенко – 13,9%

  • Юрий Бойко – 10,3%

  • Анатолий Гриценко – 7,3%

  • Игорь Смешко –6,6%

  • Олег Ляшко – 4,3%

  • Александр Вилкул – 3,3%

Результаты экзит-полов по данным телеканалов NewsOne/112

Результаты экзит-полов по данным телеканалов NewsOne/112

Результаты экзит-полов по данным SOCIS:

  • Владимир Зеленский – 29,25%

  • Петр Порошенко – 19,19%

  • Юлия Тимошенко – 13,75%

  • Юрий Бойко – 9,24%

  • Анатолий Гриценко – 7,91%

  • Игорь Смешко –6,74%

  • Олег Ляшко – 4,63%

  • Александр Вилкул – 3,27%

Результаты экзит-полов по данным SOCIS

Результаты экзит-полов по данным SOCIS

Напомним, что Центральная избирательная комиссия 7 апреля объявила официальные результаты первого тура выборов президента Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время проведения первого тура в бюллетенях было 39 кандидатов. Фаворитами президентской гонки, согласно данным соцопросов, являлись шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко и лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко.

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр ПорошенкоЮлия Тимошенко
Тег
Выборы 2019
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