Выборы-2019: как менялись результаты экзит-полов

Первые результаты Национального экзит-пола после голосования во втором туре президентских выборов-2019 появятся 21 апреля в 20:00.

OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться со всеми результатами экзит-полов по итогам первого тура выборов президента в Украине.

Порошенко и Зеленский Коллаж OBOZREVATEL

Данные Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, 31 марта 2019 года:

Владимир Зеленский – 30,6%;

Петр Порошенко – 17,8%;

Юлия Тимошенко – 14,2%;

Юрий Бойко – 9,7%;

Анатолий Гриценко – 7,1%;

Игорь Смешко – 6,5%;

Олег Ляшко – 4,7%;

Александр Вилкул – 4%;

Руслан Кошулинский – 1,7%.

Результаты экзит-полов по данным "1+1":

Владимир Зеленский – 30,1%

Петр Порошенко – 18,5%

Юлия Тимошенко – 14,0%

Юрий Бойко – 9,1%

Анатолий Гриценко – 7,6%

Игорь Смешко – 6,6%

Олег Ляшко – 5,0%

Александр Вилкул –3,7%

Результаты экзит-полов по данным "1+1"

Результаты экзит-полов по данным телеканалов NewsOne/112:

Владимир Зеленский – 30,7%

Петр Порошенко – 18,6%

Юлия Тимошенко – 13,9%

Юрий Бойко – 10,3%

Анатолий Гриценко – 7,3%

Игорь Смешко –6,6%

Олег Ляшко – 4,3%

Александр Вилкул – 3,3%

Результаты экзит-полов по данным телеканалов NewsOne/112

Результаты экзит-полов по данным SOCIS:

Владимир Зеленский – 29,25%

Петр Порошенко – 19,19%

Юлия Тимошенко – 13,75%

Юрий Бойко – 9,24%

Анатолий Гриценко – 7,91%

Игорь Смешко –6,74%

Олег Ляшко – 4,63%

Александр Вилкул – 3,27%

Результаты экзит-полов по данным SOCIS

Напомним, что Центральная избирательная комиссия 7 апреля объявила официальные результаты первого тура выборов президента Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время проведения первого тура в бюллетенях было 39 кандидатов. Фаворитами президентской гонки, согласно данным соцопросов, являлись шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко и лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко.

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