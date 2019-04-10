Выборы-2019: как менялись результаты экзит-полов

Первые результаты Национального экзит-пола после голосования во втором туре президентских выборов-2019 появятся 21 апреля в 20:00.
OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться со всеми результатами экзит-полов по итогам первого тура выборов президента в Украине.
Порошенко и Зеленский
Коллаж OBOZREVATEL
Данные Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, 31 марта 2019 года:
Владимир Зеленский – 30,6%;
Петр Порошенко – 17,8%;
Юлия Тимошенко – 14,2%;
Юрий Бойко – 9,7%;
Анатолий Гриценко – 7,1%;
Игорь Смешко – 6,5%;
Олег Ляшко – 4,7%;
Александр Вилкул – 4%;
Руслан Кошулинский – 1,7%.
Результаты экзит-полов по данным "1+1":
Владимир Зеленский – 30,1%
Петр Порошенко – 18,5%
Юлия Тимошенко – 14,0%
Юрий Бойко – 9,1%
Анатолий Гриценко – 7,6%
Игорь Смешко – 6,6%
Олег Ляшко – 5,0%
Александр Вилкул –3,7%
Результаты экзит-полов по данным "1+1"
Результаты экзит-полов по данным телеканалов NewsOne/112:
Владимир Зеленский – 30,7%
Петр Порошенко – 18,6%
Юлия Тимошенко – 13,9%
Юрий Бойко – 10,3%
Анатолий Гриценко – 7,3%
Игорь Смешко –6,6%
Олег Ляшко – 4,3%
Александр Вилкул – 3,3%
Результаты экзит-полов по данным телеканалов NewsOne/112
Результаты экзит-полов по данным SOCIS:
Владимир Зеленский – 29,25%
Петр Порошенко – 19,19%
Юлия Тимошенко – 13,75%
Юрий Бойко – 9,24%
Анатолий Гриценко – 7,91%
Игорь Смешко –6,74%
Олег Ляшко – 4,63%
Александр Вилкул – 3,27%
Результаты экзит-полов по данным SOCIS
Напомним, что Центральная избирательная комиссия 7 апреля объявила официальные результаты первого тура выборов президента Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, во время проведения первого тура в бюллетенях было 39 кандидатов. Фаворитами президентской гонки, согласно данным соцопросов, являлись шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко и лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко.
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