Зеленский vs Порошенко: при каких условиях выборы могут признать несостоявшимися

Закон "О выборах Президента Украины" допускает возможность признания повторного голосования (второго тура) выборов несостоявшимся.

Такой сценарий возможен по всей территории страны, но при определенных условиях. OBOZREVATEL разобрался, в каком случае это может произойти.

Выборы могут быть признаны судом несостоявшимися, как это произошло в 2004 году. Для этого должен быть подан соответствующий иск о массовых фальсификациях и системных нарушениях. Если претензии окажутся обоснованными, суд может аннулировать результаты второго тура и назначить повторное голосование.

Также выборы считаются несостоявшимися, если оба кандидата наберут одинаковое количество голосов.

Закон "О выборах Президента Украины"

Закон "О выборах Президента Украины" также предусматривает возможность признать голосование недействительным на отдельно взятых участках. Это может произойти в следующих случаях:

Незаконная выдача более 5% бюллетеней;

Голосование лицами, которые не включены в список избирателей;

Незаконное вбрасывание бюллетеней (то есть в ящиках окажется большее количество бюллетеней, чем количество избирателей);

Уничтожение и повреждение более 5% бюллетеней в ящиках.

Как сообщал OBOZREVATEL: 31 марта в Украине состоялся первый тур выборов президента Украины.

Во второй тур, который состоится 21 апреля, прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Перед днем тишины, 19 апреля в 19:00 должны состояться дебаты кандидатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!