В Украине на выборах президента произошло ЧП с огнем

На Черниговщине на одном из избирательных участков на выборах президента Украины мужчина бросил зажигательную смесь.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, инцидент произошел в городе Борзна. "Мужчина бросил зажигательную смесь с последующим горением, которое сразу же ликвидировали", - сказано в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал.

Позже стало известно, что полиции удалось задержать злоумышленника.

#Чернігівщина: о 10:50 у м. Борзна на одній із виборчих дільниць за адресою: вул. Пантелеймона Куліша,105 чоловік кинув запальну суміш з подальшим горінням. О 10:51 загорання ліквідовано. Внаслідок події ніхто не постраждав. Виборчий процес не припинявся. pic.twitter.com/RBhR9m4mjj — МВС України (@MVS_UA) 31 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 8:00 воскресенья, 31 марта, в Украине стартовало голосование на выборах президента-2019.

В бюллетенях – 39 кандидатов. Фаворитами президентской гонки, согласно данным соцопросов, являются шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко и глава "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

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