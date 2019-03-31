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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

В Украине на выборах президента произошло ЧП с огнем

14.3тЧитать материал на украинском

На Черниговщине на одном из избирательных участков на выборах президента Украины мужчина бросил зажигательную смесь.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, инцидент произошел в городе Борзна. "Мужчина бросил зажигательную смесь с последующим горением, которое сразу же ликвидировали", - сказано в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал.

Позже стало известно, что полиции удалось задержать злоумышленника.

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Сломали урны и оскандалились: что происходит на избирательных участках в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в 8:00 воскресенья, 31 марта, в Украине стартовало голосование на выборах президента-2019.

В бюллетенях – 39 кандидатов. Фаворитами президентской гонки, согласно данным соцопросов, являются шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко и глава "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

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Место
Украина
Теги
УкраинаполицияВыборы 2019
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Это только разминочка. Без ежедневной гранаты выборы не обойдутся.
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