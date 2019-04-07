"Евролаб" обратилась к Порошенко и стала посмешищем в сети

Медицинский центр Eurolab, в котором кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский сдавал анализы, призвали действующего главу государства Петра Порошенко воспользоваться услугами.
Соответствующий документ был опубликован на официальной странице в Facebook заведения, но по состоянию на 07:00 7 апреля был удален. Корреспондент "Украинской правды" Марьяна Пьецух разобрала текст приглашения и обнаружила в нем массу ошибок.
"Следующее видеообращение с извинениями после лаборанток и фельдшера будет записывать секретарь. Должность Цеголко не так звучит. Он пресс-секретарь президента, а не Администрации президента. "Передвиборчого, а не предвиборчого (на языке оригинала. - ред)", – написала журналистка.
Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко также поделилась документом с кучей ошибок, припомнив скандал с анализами Зеленского. Журналист Сергей Сидоренко написал, что после всех скандалов вокруг лаборатории не поспешил бы туда идти.
"После всех зашкваров не только с датой, но и с теми претензиями, которые сейчас звучат собственно к результатам – лично я к ним идти не буду спешить. И политические предпочтения здесь роли не играют", – прокомментировал он.
Медицинский центр после этого подняли на смех в комментариях. Некоторые предположили, что это фейк. Безграмотность возмутила украинцев.
"Это не фейк, это, как не печально, уровень грамотности по меньшей мере половины Украины", "Кроме выделенных, насчитал 10 ошибок", "Какие безграмотные. И мы должны верить в их компетентность и "честность", "В качестве арбитра сдавать анализы - это как", "У якості лабораторії арбітра" – это какая-то абракадабра", – написали в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Зеленский во время вызова Порошенко на дебаты заявил, что анализы необходимо сдать для того, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов "нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
В штабе Порошенко ответили, что готовы 5 апреля это сделать в медицинской части НСК "Олимпийский".
Однако в команде Зеленского заявили, что их кандидат не будет сдавать анализы в этом месте, так как считает, что НСК может быть заангажирован.
5 марта оба кандидата прошли медицинскую экспертизу. Сначала в 8:00 в медицинском диагностическом центре Eurolab в Киеве сдал анализы Зеленский. Затем в 9:00 в медицинской части НСК "Олимпийский" исследование прошел Порошенко.
Позже Зеленский показал результаты анализов, на которых датой забора было указано 2 апреля.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!