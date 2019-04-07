"Евролаб" обратилась к Порошенко и стала посмешищем в сети

Медицинский центр Eurolab, в котором кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский сдавал анализы, призвали действующего главу государства Петра Порошенко воспользоваться услугами.

Соответствующий документ был опубликован на официальной странице в Facebook заведения, но по состоянию на 07:00 7 апреля был удален. Корреспондент "Украинской правды" Марьяна Пьецух разобрала текст приглашения и обнаружила в нем массу ошибок.

"Следующее видеообращение с извинениями после лаборанток и фельдшера будет записывать секретарь. Должность Цеголко не так звучит. Он пресс-секретарь президента, а не Администрации президента. "Передвиборчого, а не предвиборчого (на языке оригинала. - ред)", – написала журналистка.

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко также поделилась документом с кучей ошибок, припомнив скандал с анализами Зеленского. Журналист Сергей Сидоренко написал, что после всех скандалов вокруг лаборатории не поспешил бы туда идти.

"После всех зашкваров не только с датой, но и с теми претензиями, которые сейчас звучат собственно к результатам – лично я к ним идти не буду спешить. И политические предпочтения здесь роли не играют", – прокомментировал он.

Медицинский центр после этого подняли на смех в комментариях. Некоторые предположили, что это фейк. Безграмотность возмутила украинцев.

"Это не фейк, это, как не печально, уровень грамотности по меньшей мере половины Украины", "Кроме выделенных, насчитал 10 ошибок", "Какие безграмотные. И мы должны верить в их компетентность и "честность", "В качестве арбитра сдавать анализы - это как", "У якості лабораторії арбітра" – это какая-то абракадабра", – написали в комментариях.

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