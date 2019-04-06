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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Спалились окончательно!" Скандал с анализами Зеленского получил новое продолжение

24.6тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Владимир Зеленский, который угодил в скандал из-за результатов анализов, либо вовсе их не сдавал, либо клиника Eurolab предоставляет недостоверную информацию своим пациентам.

В частности, речь идет о сертификатах, заявленных на сайте лаборатории, написал блогер Андрей Скатерной на своей странице в Facebook, разместив скрин в качестве аргумента (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

"По поводу ошибочных дат в анализах у Зеленского и их объяснения. На основе собственного опыта в IT. Вводное: первые итоги анализов опубликовали с датой подачи 2/04. Объяснили ошибкой медсестры, набиравшей текст. И это их спалило окончательно", – отметил Скатерной.

Он привел цитату с сайта медучреждения.

"Открываем сайт Eurolab и читаем: "Медицинская лаборатория Eurolab представляет собой самый современный комплекс, сертифицированный TUV ZUD ISO 9001:2008 и ISO 15189:2012.". Что это означает? В частности то, что у них все построено на современной системе управления базами данных, в которую просто так вести дату задним числом нельзя. О чем нам говорит, в том числе, и тот же сайт самого Eurolab: "Внедрили уникальную компьютерную информационную систему с полноэтапным штрихкодированием, исключающую влияние "человеческого фактора". Шах и мат", – пояснил блогер.

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В связи с этим, по его словам, есть два варианта.

"Либо Eurolab купил эти сертификаты, либо, что более вероятно, было чуть иначе. Файл, который вы видите – это просто экспорт из БД (базы данных. – Ред.) в какой-то формат, возможно, Microsoft Word или Excel. Никаких анализов, похоже, никто и не делал, или их итоги слили в канализацию. Они, видимо, просто взяли старый чей-то файл и отредактировали. Жаль нет электронной версии, она бы все доказала. Для тех, кто в теме, все, что рассказали – тупо смешно. Все знают, как выглядят файлы экспорта из БД, да и вообще представить, что в Eurolab итоги анализов набирают вручную... Не смешите мои носки", – резюмировал Скатерной.

"Спалились!" Скандал с анализами Зеленского получил продолжение

Андрей Скатерной, Facebook

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
УкраинаКиев
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
В анализах Поpошенко кpови не обнаpужено.В пpобиpке голимая гоpилка.
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Alexeeva Irina
Alexeeva Irina
Этим цирком с анализами ЗЕРО прикрывает свою пустоту и отвлекает нас от действительно важного анализа сложившейся ситуации.Он запускает то один.то другой воздушный шарик,он же клован.Больше шариков- цветных и блестящих -шоу продолжается.
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Червоний Данило
Червоний Данило
зеленый мудак!
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