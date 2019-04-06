"Спалились окончательно!" Скандал с анализами Зеленского получил новое продолжение

Кандидат в президенты Владимир Зеленский, который угодил в скандал из-за результатов анализов, либо вовсе их не сдавал, либо клиника Eurolab предоставляет недостоверную информацию своим пациентам.
В частности, речь идет о сертификатах, заявленных на сайте лаборатории, написал блогер Андрей Скатерной на своей странице в Facebook, разместив скрин в качестве аргумента (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).
"По поводу ошибочных дат в анализах у Зеленского и их объяснения. На основе собственного опыта в IT. Вводное: первые итоги анализов опубликовали с датой подачи 2/04. Объяснили ошибкой медсестры, набиравшей текст. И это их спалило окончательно", – отметил Скатерной.
Он привел цитату с сайта медучреждения.
"Открываем сайт Eurolab и читаем: "Медицинская лаборатория Eurolab представляет собой самый современный комплекс, сертифицированный TUV ZUD ISO 9001:2008 и ISO 15189:2012.". Что это означает? В частности то, что у них все построено на современной системе управления базами данных, в которую просто так вести дату задним числом нельзя. О чем нам говорит, в том числе, и тот же сайт самого Eurolab: "Внедрили уникальную компьютерную информационную систему с полноэтапным штрихкодированием, исключающую влияние "человеческого фактора". Шах и мат", – пояснил блогер.
Владимир Зеленский
УП
В связи с этим, по его словам, есть два варианта.
"Либо Eurolab купил эти сертификаты, либо, что более вероятно, было чуть иначе. Файл, который вы видите – это просто экспорт из БД (базы данных. – Ред.) в какой-то формат, возможно, Microsoft Word или Excel. Никаких анализов, похоже, никто и не делал, или их итоги слили в канализацию. Они, видимо, просто взяли старый чей-то файл и отредактировали. Жаль нет электронной версии, она бы все доказала. Для тех, кто в теме, все, что рассказали – тупо смешно. Все знают, как выглядят файлы экспорта из БД, да и вообще представить, что в Eurolab итоги анализов набирают вручную... Не смешите мои носки", – резюмировал Скатерной.
Андрей Скатерной, Facebook
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Зеленский во время вызова действующего главы государства Петра Порошенко на дебаты заявил, что анализы необходимо сдать для того, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты "нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
При этом в штабе Порошенко ответили, что готовы 5 апреля это сделать в медицинской части НСК "Олимпийский".
Однако в команде Зеленского заявили, что их кандидат не будет сдавать анализы в этом месте, так как считает, что НСК может быть заангажирован, поэтому призвал назначить любую другую лабораторию.
Утром 5 марта оба кандидата прошли медицинскую экспертизу. Сначала в 8:00 в медицинском диагностическом центре Eurolab в Киеве сдал анализы Зеленский. Затем в 9:00 в медицинской части НСК "Олимпийский" исследование прошел Порошенко.
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