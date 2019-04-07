"Євролаб" звернулася до Порошенка та стала посміховиськом в мережі

Медичний центр Eurolab, в якому кандидат на пост президента України Володимир Зеленський здавав аналізи, закликали чинного главу держави Петра Порошенка скористатися послугами.

Відповідний документ був опублікований на офіційній сторінці в Facebook закладу, але станом на 07:00 7 квітня був видалений. Кореспондент "Української правди" Мар'яна П'єцух розібрала текст запрошення і виявила в ньому купу помилок.

"Наступне відеозвернення з вибаченнями після лаборанток і фельдшера буде записувати секретарка. Посада Цеголка не так звучить. Він прес-секретар президента, а не Адміністрації президента."Передвиборчого, а не предвиборчого", – написала журналістка.

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко також поділилася документом с купою помилок, нагадавши про скандал із аналізами Зеленського. Журналіст Сергій Сидоренко написав, що після всіх скандалів навколо лабораторії не поспішив би туди йти.

"Після всіх зашкварів, не лише з датою, а й із тими претензіями, які зараз лунають власне до результатів - особисто я до них йти не поспішатиму. І політичні уподобання тут ролі не грають", – прокоментував він.

Медичний центр після цього підняли на сміх в коментарях. Деякі припустили, що це фейк. Безграмотність обурила українців.

"Це не фейк, це, як не прикро, рівень грамотності щонайменше половини України", "Крім виділених, нарахував 10 помилок", "Які безграмотні. І ми маємо вірити в їх компетентність і "чесність", "В якості арбітра здавати аналізи – це як", "У якості лабораторії арбітра" – це якась абракадабра", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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