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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Это был митинг": у Зеленского предположили, что Порошенко боится дебатов

4.2тЧитать материал на украинском

Дмитрий Разумков, спикер штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, назвал выступление 14 апреля на НСК "Олимпийском" действующего главы страны Петра Порошенко митингом, а не дебатами.

Он подчеркнул, что Зеленский ждет президента на предвыборные дебаты 19 апреля на стадионе, передает "Интерфакс-Украина".

"Было озвучено, что мы ждем Петра Алексеевича 19 апреля в 19:00 на "Олимпийском". Будем надеяться, что у него все-таки найдется возможность туда прийти. Если нет, то нам кажется, что просто Петр Алексеевич хочет реально уйти от этих дебатов", – сказал Разумков.

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"То, что там сегодня не будет Зеленского, было известно заранее. И это было почему-то желание Порошенко туда сегодня прийти. Он выполнил то, что он хотел. Но дебаты сегодня не должны были проходить", – добавил он.

Разумков подчеркнул, что речь шла о том, чтобы проводить дебаты именно на самом стадионе, чтобы украинцы могли не только смотреть событие по телевизору, но и присутствовать на нем.

"Сегодня же прошел агитационный митинг Петра Алексеевича под стадионом. Мы не участвуем в агитационных митингах пока еще действующего гаранта Конституции", – отметил он.

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Спикер штаба также обратил внимание на то, что закон не предусматривает проведение дебатов в здании или в комнате на Общественном телевидении, как написано в постановлении ЦИК Украины.

"Это уже адресация к постановлению ЦИК, но, при всем уважении, закон стоит выше такого постановления. В законе нигде не прописано, что дебаты должны происходить в студии "Общественного" по такому-то адресу – это свободная трактовка закона, как это часто бывает у представителей действующих политических элит. Когда выгодно – закон пытаются подстроить под свои нужды", – пояснил Разумков.

"Это был митинг": у Зеленского предположили, что Порошенко боится дебатов

Напомним, глава страны ждал своего оппонента Владимира Зеленского на "Олимпийском" 14 апреля, однако тот еще ранее, во время телефонной перепалки в прямом эфире, сообщил, что придет на дебаты на стадион 19 числа.

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский также заявил, что настаивал на проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский" потому, что "не хотел менять правила", указав на то, что изначально Порошенко принял его вызов, но потом начал менять условия, пожелав встретиться на стадионе 14 апреля.

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Персоны
Владимир ЗеленскийДмитрий РазумковПетр Порошенко
Место
Украина
Теги
дебатыполитика
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Комментарии на сайте не модерированы
не дождетесь
не дождетесь
Кстати, когда Зеленский вызывал Порошенко на дебаты на стадион, там ни слова про 19-е не было сказано. И, справедливости ради, Порошенко согласился на стадион, а не на дату. Так что команда Зеленского слегка лукавит.
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Невельск skoriy
Невельск skoriy
не дождетесь, Команда Зеленского не лукавит! Дебаты по закону должны проходить в пятницу, перед днём голосования! Поэтому Зеленский дату не уточнял! А место проведения в законе НЕ прописано! Порох про всё это прекрасно знает! Зеленский прав на 100%!!!
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1
Невельск skoriy
Невельск skoriy
не дождетесь,
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0
0
Воронов Сергей
Воронов Сергей
Во тупые - не является сс...о на дебаты, а боится Порошенко?
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1
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Похоже, что все-таки правильно, что оппонент Порошенко известный комик, этого комедианта который и гарантии народу на власть по Конституции превратил в спектакль на место поставит коллега по цеху
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1
1

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