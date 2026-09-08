До настоящих холодов ещё далеко: синоптик дала прогноз на среду в Украине. Карта

В Украине 9 сентября ожидается сухая, солнечная и теплая погода. Температура воздуха повысится ещё на несколько градусов, а в западных областях местами достигнет +32 °C.

Видео дня

В то же время в Киеве прогнозируют ясную погоду и температуру до +27 °C. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

9 сентября в Украине будет тепло и без дождей

По словам синоптика, погоду над всей Украиной сейчас определяет антициклон – область высокого атмосферного давления. Он будет влиять на погоду и в среду, 9 сентября, поэтому осадков не ожидается ни в одном регионе страны.

"Именно поэтому везде – от запада до востока, от севера до юга – дождей во всех областях Украины не предвидится", – отметила Диденко.

По её прогнозу, 9 сентября погода будет преимущественно солнечной и малооблачной. Температура воздуха повысится ещё на несколько градусов.

В западных областях ожидается +27...+32 °C, в большинстве регионов – +24...+27 °C. Прохладнее всего будет на востоке страны, где температура составит +21...+23 °C.

Какая погода будет в Киеве 9 сентября

В столице 9 сентября также ожидается сухая, ясная, солнечная и теплая погода. Воздух прогреется до +25...+27 °C.

В то же время жителям Киева придется еще немного потерпеть из-за смога и дыма, образовавшихся в результате пожаров, вызванных российской агрессией.

"Дым и смог от пожаров, устроенных российским агрессором, окутали, к сожалению, наш любимый Киев", – написала синоптик.

По её словам, антициклон характеризуется штилем или слабым ветром, поэтому пока рассеивание дыма будет незначительным.

10 сентября ветер поможет разогнать смог

Ситуация должна измениться в четверг, 10 сентября. По прогнозу Диденко, в Украине усилится западный и юго-западный ветер, порывы которого будут достигать 10–14 м/с.

В целом 9 и 10 сентября в Украине сохранится почти летняя погода – температура воздуха будет колебаться в пределах +25...+32 °C.

В дальнейшем станет прохладнее, однако, по словам синоптика, до настоящего холода пока далеко.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение следующей недели в Украине ожидается потепление – температура воздуха будет выше климатической нормы на несколько градусов. Также возможны кратковременные дожди с грозами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!