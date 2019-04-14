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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Мобилизация продолжается": Порошенко ответил, возможен ли срыв выборов

4.6тЧитать материал на украинском

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что сорвать проведение второго тура выборов "не получится ни у кого, никакими шагами или технологиями".

Соответствующее заявление он сделал 14 апреля, выступая на НСК "Олимпийском", добавив, что заинтересован в честном избирательном процессе.

"Если кто-то хочет предложить другой сценарий, создать теорию заговора, – я говорю: более заинтересованного человека в проведении честных выборов, чем президент Порошенко, нет", – сказал глава государства.

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Однако, он обратил внимание на нехватку наблюдателей и волонтеров, в частности, в Черниговской области, призвав всех желающих зарегистрироваться и присоединиться к подготовке выборов.

"Сейчас продолжается мобилизация волонтеров, которые на добровольных началах примут участие в качестве наблюдателей и членов комиссий... Помогите мне обеспечить защиту свободного волеизъявления граждан", – сказал Порошенко.

Петр Порошенко на "Олимпийском" 14 апреля

Петр Порошенко на "Олимпийском" 14 апреля

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 апреля Петр Порошенко и присутствующая 20-тысячная публика спели на стадионе гимн Украины и сделали селфи.

Глава государства также прямо со сцены спел Владимиру Зеленскому песню "Підманула, підвела!"

Он также призвал своего оппонента в избирательной гонке прийти в эфир программы "Свобода слова" на телеканале ICTV 15 апреля.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
Выборы 2019второй турполитика
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Да кроме гаранта и срывать то некому...
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Макарский Александр
Макарский Александр
Кожный свидомый украинец-патриот должен проголосовать за Порошенко. Он поведет в светлое европейское майбутне!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Порошенко не в состоянии ответит на вопрос что определяет народ Украины, его интересуют только граждане согласные быть стадом при альфа-козле вместо того, чтобы быть народом. Из-за этого и вся эта комедия, это примитивное ПеПе не хочет служить народу, хочет чтобы граждане ему служили вразрез с Конституцией по которой власть может быть только у народа. ПеПе, хватит фиглярствовать, отчёт давай как ты обеспечил гарантии конституционного права народа на власть в условиях, когда кого и на основании чего народом называть неизвестно
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Макарский Александр
Макарский Александр
Ильчук Андрей, готовься к очередному муйдану, чисти боевую кастрюлю,стирай вышиванку и евротруселя
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