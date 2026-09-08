Еврокомиссия одобрила закупку ракет для системы Patriot для Украины за счет кредита в размере 90 млрд евро: подробности решения

Европейская комиссия одобрила заявку Украины на закупку ракет для систем ПВО Patriot в рамках программы Ukraine Support Loan. На эти нужды выделено около 3,2 млрд евро из кредита ЕС на сумму 90 млрд евро.

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В свою очередь, это должно укрепить способность Украины противостоять российским ракетным атакам. Об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

Речь идет о специальном регуляторном исключении — дерогации, которую согласовали государства-члены ЕС. Она позволяет использовать средства европейского кредита для приобретения критически важной продукции для систем противовоздушной обороны Patriot.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала достигнутую странами ЕС договоренность вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте я приветствую соглашение государств-членов о предоставлении Украине исключения, которое позволит закупать критически важную продукцию для систем противовоздушной обороны Patriot", — заявила фон дер Ляйен.

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