Мошенники могут красть деньги у украинцев с помощью смартфона: ПриватБанк рассказал о новой схеме

ПриватБанк предупредил о NFC Relay-атаках, в ходе которых мошенники, выдавая себя за сотрудников банка, заставляют людей установить стороннее приложение и приложить физическую карту к смартфону, после чего могут удаленно провести операцию по снятию или переводу средств. Банк подчеркивает, что его сотрудники не просят устанавливать сторонние файлы, сообщать ПИН-код или прикладывать карту к телефону для "сканирования" или "проверки безопасности".

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Об этом рассказала руководительница департамента fraud-менеджмента ПриватБанка Наталья Фиголь в комментарии СМИ. Речь идет о технологически сложной схеме, которую называют NFC Relay-атакой. Её особенность заключается в том, что жертва фактически сама выполняет необходимые действия со своей картой, не осознавая, что помогает злоумышленникам получить доступ к деньгам.

Как работает новая схема с NFC

Мошенническая атака обычно начинается с обычного телефонного звонка или сообщения. Злоумышленник представляется сотрудником банка и сообщает клиенту о якобы возникшей проблеме со счетом, необходимости обновить банковское приложение, пройти проверку безопасности или защитить карту от подозрительной операции.

Далее человека убеждают установить на смартфон определённое программное обеспечение. При этом мошенники могут отправлять ссылку или файл через мессенджер, электронную почту или другие каналы связи. После установки приложения злоумышленники получают возможность использовать смартфон жертвы для проведения дальнейших манипуляций.

Ключевым моментом схемы становится физическая банковская карта. Человека могут попросить приложить карту к смартфону, якобы для её "сканирования", "активации NFC", "подтверждения личности" или "проверки защиты". Именно на этом этапе пользователь может не понимать, что происходит на самом деле.

Карту якобы "проверяют", а деньги уже могут снимать

NFC — это технология беспроводной связи на очень коротком расстоянии, которая используется, в частности, для бесконтактных платежей. В обычной ситуации человек прикладывает банковскую карту к терминалу или использует смартфон для оплаты покупки. Однако мошенники пытаются использовать эту технологию в другом сценарии.

Во время NFC Relay-атаки данные и сигналы могут передаваться между устройствами, находящимися на расстоянии друг от друга. Именно это позволяет злоумышленникам организовать схему, при которой карта жертвы физически находится рядом с её смартфоном, тогда как операция фактически проводится в другом месте.

В результате мошенники могут использовать полученную информацию для совершения операции в банкомате или проведения платежа. Самое опасное в этой схеме то, что жертва сама держит карту рядом с телефоном и выполняет инструкции человека, представляющегося банковским сотрудником.

Мошенники могут потребовать даже ПИН-код

Особую опасность представляет момент, когда злоумышленники начинают требовать от клиента дополнительные данные. Под предлогом "проверки карты" или "подтверждения операции" они могут попросить назвать ПИН-код, код из сообщения, данные карты или другую информацию.

В такой ситуации нельзя продолжать разговор и выполнять указания собеседника. Настоящий сотрудник банка не должен просить клиента сообщать ПИН-код карты или устанавливать стороннее программное обеспечение для "проверки безопасности". Также банковский сотрудник не будет требовать приложить физическую карту к смартфону для какого-либо "сканирования" или "активации защиты".

В банке назвали основные признаки атаки

просят установить программу по ссылке;

Если человек, представляющийся сотрудником банка, отправляет файл в Telegram, Viber, WhatsApp или другом мессенджере и просит его установить, это серьезный признак мошенничества. Банковские приложения нужно скачивать только из официальных магазинов — App Store или Google Play.

просят приложить карту к смартфону;

Отмечается, что это один из ключевых признаков именно NFC Relay-мошенничества. Если незнакомый человек по телефону сообщает, что для "сканирования", "проверки" или "активации защиты" необходимо приложить физическую карту к смартфону, выполнять такое требование нельзя.

требуют PIN-код;

ПИН-код является конфиденциальной информацией. Его нельзя сообщать сотрудникам банка, операторам, "службе безопасности" или любым другим людям, которые звонят клиенту.

создают ощущение срочности.

Еще один типичный прием — психологическое давление. Мошенник может заявить, что с счета прямо сейчас пытаются списать средства, карту заблокируют через несколько минут или счет будет закрыт, если клиент немедленно не выполнит инструкции.

Приложение банка нужно скачивать только официальным путем

Один из самых простых способов снизить риск подобного мошенничества — не устанавливать программы по ссылкам, которые присылают неизвестные люди. Даже если собеседник знает имя клиента, номер телефона, часть информации о карте или другие персональные данные, это еще не означает, что он действительно является сотрудником банка.

Злоумышленники могут использовать информацию, полученную из утечек данных, социальных сетей или других источников, чтобы создать впечатление, что у них есть доступ к банковской информации. Если возникли подозрения относительно безопасности счета, лучше всего самостоятельно завершить разговор и связаться с банком по официальному номеру.

Что делать, если вы уже совершили подозрительные действия

Если человек уже установил стороннее приложение, сообщил конфиденциальные данные или приложил карту к смартфону по инструкции неизвестного собеседника, не стоит ждать, пока со счета исчезнут деньги. Нужно как можно быстрее связаться с банком по официальным каналам и сообщить о возможной мошеннической атаке.

При необходимости банк может заблокировать карту и помочь защитить счет. Если на телефон устанавливалось неизвестное программное обеспечение, его также не стоит просто оставлять на устройстве. Необходимо проверить смартфон на наличие сторонних приложений и разрешений, которые могли быть предоставлены им при установке.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники начали массово распространять среди украинцев поддельные сообщения о выплате 8 500 грн якобы от ADRA Ukraine и ООН и перенаправляют людей на поддельный сайт, где выманивают банковские данные. Не переходите по таким ссылкам и не вводите номера карт, пароли и коды подтверждения, а если уже передали данные – немедленно обратитесь в банк.

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