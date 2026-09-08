Трамп и Зеленский договорились о личной встрече: когда она состоится
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Личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа предварительно согласована на вторую половину сентября. Известно, что главы государств также могут провести телефонный разговор на фоне активизации мирного процесса.
Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Информацию обнародовал Telegram-канал "Новости.LIVE".
Контакты между Зеленским и Трампом "однозначно будут", а договоренность о личной встрече уже предварительно достигнута.
"Есть предварительные договоренности и о личных встречах в этом месяце", — сказал пресс-секретарь МИД.
Формат телефонного общения между президентами может быть использован в случае необходимости. В настоящее время мирный процесс активизировался, а представители администрации Трампа пытаются найти точки соприкосновения между сторонами.
"Представители президента Трампа предпринимают попытки найти точки соприкосновения, они посетили Москву и Киев, поэтому мы понимаем, что действительно идет активный процесс", — отметил пресс-секретарь.
Тихий добавил, что, учитывая активизацию переговорного процесса, не исключает проведения телефонного разговора между Зеленским и Трампом до личной встречи.
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