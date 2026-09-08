Трамп и Зеленский договорились о личной встрече: когда она состоится

Личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа предварительно согласована на вторую половину сентября. Известно, что главы государств также могут провести телефонный разговор на фоне активизации мирного процесса.

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Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Информацию обнародовал Telegram-канал "Новости.LIVE".

Контакты между Зеленским и Трампом "однозначно будут", а договоренность о личной встрече уже предварительно достигнута.

"Есть предварительные договоренности и о личных встречах в этом месяце", — сказал пресс-секретарь МИД.

Формат телефонного общения между президентами может быть использован в случае необходимости. В настоящее время мирный процесс активизировался, а представители администрации Трампа пытаются найти точки соприкосновения между сторонами.

"Представители президента Трампа предпринимают попытки найти точки соприкосновения, они посетили Москву и Киев, поэтому мы понимаем, что действительно идет активный процесс", — отметил пресс-секретарь.

Тихий добавил, что, учитывая активизацию переговорного процесса, не исключает проведения телефонного разговора между Зеленским и Трампом до личной встречи.

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