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Выборы президента Украины 2019

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Дебаты Зеленского и Порошенко: в "Суспільному" озвучили окончательный формат

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Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания окончательно поставил точку в дискуссии о дебатах кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко, позвав их на "Суспільне".

Соответствующий пост разместил он в Facebook. По его словам, если в студию придет только один кандидат, все время будет предоставлено ему. Так, напомним, Зеленский предложил провести телемост с НСК "Олимпийский".

"Сто первый раз. Плохой, злой, хороший – закон есть закон. 19 апреля, с 20:00 до 21:00, в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины состоятся национальные дебаты. Будут кандидаты вдвоем, будет кандидат один, не будет ни одного из кандидатов – это время, согласно Закону Украины "О выборах президента", посвященное дебатам", – подчеркнул Аласания.

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Порошенко и Зеленский

Порошенко и Зеленский

Так, он отметил, что если в студии появится и Зеленский, и Порошенко, состоятся дебаты в жестком формате, поминутно прописанному постановлением ЦИК. Если же кто-то не придет, другой получит час для политической агитации.

"Если кандидатов не будет – этот час пойдет на документальный фильм "Амстердам" из цикла "Удивительные города мира", и с бегущей строкой во время фильма "Извините, кандидаты в президенты Украины не появились на дебаты", рассказал Аласания.

Зкраб Аласания

Зкраб Аласания

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Уже через 20 минут, в которые не должны упоминаться имена кандидатов, начнется трансляция программы "Обратный отсчет".

"Устроят настоящую дискуссию с кандидатом (-ами), которые могут присутствовать как в студии, так и присоединиться телемостом с НСК или парашютом из стратосферы", подытожил Аласания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Владимир ЗеленскийЗураб АласанияПетр Порошенко
Место
Украина
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