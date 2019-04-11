Дебати Зеленського і Порошенка: в "Суспільному" озвучили остаточний формат

Глава Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія остаточно поставив крапку в дискусії про дебати кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка, покликавши їх на "Суспільне".
Відповідний пост розмістив він у Facebook. За його словами, якщо в студію прийде тільки один кандидат, весь час буде надано йому. Так, нагадаємо, Зеленський запропонував провести телеміст із НСК "Олімпійський".
"Сто перший раз. Поганий, злий, гарний – закон є закон. 19 квітня, з 20:00 до 21:00, у студії Національної суспільної телерадіокомпанії України відбудуться національні дебати. Будуть кандидати удвох, буде кандидат один, не буде жодного з кандидатів – цей час, згідно Закону України "Про вибори президента", присвячений дебатам", – наголосив Аласанія.
Порошенко і Зеленський
Так, він зазначив, що якщо в студії з'явиться і Зеленський, і Порошенко, відбудуться дебати в жорсткому форматі, щохвилини прописаному постановою ЦВК. Якщо ж хтось не прийде, інший отримає годину для політичної агітації.
"Якщо кандидатів не буде – ця година піде на документальний фільм "Амстердам" із циклу "Дивовижні міста світу", із рядком, що біжить під час фільму "Вибачте, кандидати в президенти України не з'явилися на дебати", – розповів Аласанія.
Зураб Аласанія
Футбол 24
Вже через 20 хвилин, в які не повинні згадуватися імена кандидатів, розпочнеться трансляція програми "Зворотний відлік".
"Влаштують справжню дискусію з кандидатом (ами), які можуть бути присутніми як у студії, так і приєднатися телемостом з НСК або парашутом зі стратосфери", – підсумував Аласанія.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кандидат у президенти України Володимир Зеленський покликав свого опонента, чинного главу держави Петра Порошенка, на дебати на НСК "Олімпійський".
Глава України Петро Порошенко прийняв запрошення від Зеленського.
Порошенку і Зеленському запропонували нове місце для дебатів – телестудію.
8 квітня Зеленський відмовився від дебатів у телестудії і продовжив наполягати на їх проведенні на НСК "Олімпійський".
10 квітня НСК "Олімпійський" отримав запити від кандидатів у президенти України на проведення дебатів між ними. Порошенко надіслав запит на проведення дебатів 14 і 19 квітня, а Зеленський – на 19 квітня.
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