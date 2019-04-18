Про що не домовилися кандидати: розкрито деталі дебатів Порошенка і Зеленського

Штаби кандидатів у президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського продовжують активно домовлятися про формат дебатів, які відбудуться 19 квітня на НСК "Олімпійський".

Про що вже змогли домовитися кандидати і які пункти викликають у них гарячі суперечки, розповів в ефірі ObozTV генеральний директор Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія.

Як повідомив Аласанія, переговори між штабами кандидатів ускладнює дуже погана комунікація між ними – "не можна ані домовитися, ані додзвонитися в обидва штаби".

За його словами, 17 квітня "половину домовленостей було досягнуто".

"19 квітня о 19:00 вони будуть там щось говорити і робити. Тільки це не називається дебатами. Воно так не виглядає і не відповідає закону. Буде дійство, велике і яскраве шоу. Але щодо змісту у мене є великі сумніви", – пояснив гендиректор НСТУ.

Аласанія повідомив, що о 16:00 на стадіон "Олімпійський" почнуть запускати людей, проте з 70 тисяч місць буде заповнено менше половини.

"70 тисяч не буде, будуть порожні трибуни. З міркувань безпеки будуть тільки дві трибуни, там приблизно 12 і 16 тисяч на обох сторонах. Час, який займає їх пропуск через рамки безпеки – якраз 2,5 години. І на цей час вони з 16-00 запускають концерт. А о 19-00 вони хочуть почати те, що вони називають дебатами, хоча вони такими і не будуть", – сказав він.

Як зазначив гендиректор НСТУ, штаби кандидатів "спробують передати сигнал телеканалам, хоча не домовилися, буде один сигнал або два". Також кандидати не можуть домовитися, хто буде керувати телекамерами.

"Камер може бути скільки завгодно, але хто керує камерами? Вони не довіряють режисерам, які будуть сидіти в одній пересувній станції, тому хочуть дві. Дві такі пересувні станції ПТС – це проблема телевізійників, бо сигналів буде два – біля однієї сцени і біля другої, а вони на відстані 100 метрів", – заявив Аласанія.

"Як вони будуть вести дебати між собою, теж не дуже зрозуміло, тому що про екрани не згадували. Намагалися обговорити в центрі поля невелику сцену, щоб кандидати пішли зі своїх сцен і підійшли до бар'єра, але не домовилися – залишають дві сцени. Така ж історія з ведучими – хто повинен ними бути? З одного боку, є пропозиція каналу "1+1". З іншого боку – пропозиції інших каналів, які схиляються до іншого кандидата", – додав він.

За його словами, є невизначеність з артистами, які будуть виступати на стадіоні: "Поки звучали Дзідзьо й Ольга Полякова. Полякова, наскільки я знаю відмовилася, Дзідзьо може і буде. Решту вони поки не озвучували, вони підбирають артистів, і навіть домовилися, що будуть їх чергувати, щоб не перебивати двома звуковими хвилями з двох сторін".

Гендиректор НСКУ повідомив, що Нацполіція з міркувань безпеки хотіла розводити прихильників кандидатів по різних секторах, як вони це роблять з футбольними фанами. Однак від цієї ідеї відмовилися.

"Штаби не хочуть накручувати людей і робити криваву баню на порожньому місці. Вони кажуть – давайте не розділяти. Поліція каже – ми впораємося при будь-якому варіанті. Тоді вони вирішили не ділити людей на сорти. Кандидати говорять, що це все українці, вони повинні бути разом, навіть якщо не поділяють політичні погляди один одного", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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