'Ждем': Зеленский рассказал о ситуации с 'Томагавками'

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев ожидает от Соединенных Штатов Америки решения о передаче дальнобойного оружия. Предоставление нам ракет "Томагавк" должен одобрить американский лидер Дональд Трамп.

Об этом Зеленский сказал в интервью для Fox News. Он отметил, что работа в направлении получения этого вооружения продолжается.

"Работаем над этим, жду президента (Трампа – Ред.). Да, мы, конечно, рассчитываем на это, но увидим", – ответил он на вопрос о том, одобрил ли уже президент США "Томагавки" для Украины.

Что предшествовало

Ранее президент Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил, что во время своего последнего разговора с президентом США Дональдом Трампом он поднимал вопрос предоставления крылатых ракет Tomahawk. Глава государства подчеркнул, что такое оружие может усилить Украину. Также президент добавил, что не услышал отказа от американского лидера.

11 октября президент Владимир Зеленский провел новые телефонные переговоры со своим американским коллегой. Украинский лидер назвал диалог очень продуктивным. В ходе разговора стороны обсудили возможности усиления ПВО Украины и другие договоренности.

Во время переговоров лидеры говорили о возможности передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на два информированных источника. По данным собеседников, разговор длился около 30 минут.

В МИД Украины отмечали, что в США продолжается дискуссия о передаче Украине ракет Tomahawk и есть положительные сигналы по этому вопросу. Сейчас украинские и американские команды работают над согласованием всех технических и логистических деталей.

Глава нашего государства подчеркнул, что Россия, вероятно, боится возможной поставки ракет Tomahawk Украине. По его мнению, это является сигналом того, что такое давление может реально способствовать мирному урегулированию конфликта.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина номинирует президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию, если он отправит ракеты "Томагавк" и обеспечит прекращение огня в войне с Россией. Если Трамп сможет добиться окончания этой войны, то он определенно будет достойным такой премии.

