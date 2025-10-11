Зеленский проводит телефонный разговор с Трампом

Днем 11 октября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с американским президентом Дональдом Трампом. О разговоре двух лидеров сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Стоит отметить, что телефонный разговор не был заранее анонсирован. О переговорах Ермак написал в Telegram.

Что известно

Телефонные переговоры подтвердили также ряд западных СМИ. При этом представители Белого дома по состоянию на 15:30 ничего не сообщали о разговоре Трампа с Зеленским.

Переговоры президентов проходят после очередного российского массированного удара по энергетической инфраструктуре Украины. В результате этой атаки существенные проблемы с электро и водоснабжением возникли в Киеве и нескольких регионах.

Также известно, что Зеленский анонсировал визит украинской делегации в Соединенные Штаты. В ходе рабочей поездки представители украинской власти поднимут вопросы ПВО, энергетики и конфискации замороженных активов РФ. Делегация отправится в Штаты в ближайшие дни.

На переговоры с Соединенными Штатами поедет команда во главе с премьер-министром Юлией Свириденко вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком и уполномоченным президента по санкционной политике Владиславом Власюком.

Ранее сообщалось, что Киев направил Вашингтону подробный перечень военных потребностей, входящих в большой запрос примерно на 90 миллиардов долларов. И среди позиций, которые упоминают в медиа, фигурируют дальнобойные системы, в частности крылатые ракеты "Томагавк". Президент Владимир Зеленский подтвердил, что эти вопросы обсуждались в его контактах с американской стороной.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил, что в ходе своего последнего разговора с президентом США Дональдом Трампом он поднимал вопрос предоставления крылатых ракет Tomahawk. Глава государства подчеркнул, что такое оружие может усилить Украину. Также президент добавил, что не услышал отказа от американского лидера.

