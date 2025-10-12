"Может сработать для мира": Зеленский обратил внимание, что Россия боится передачи Украине "Томагавков"

Украина сотрудничает с Соединенными Штатами Америки над усилением противовоздушной обороны и увеличением дальности поражения объектов в России. Президент Украины отметил, что реакция страны-агрессора показывает ее страх перед возможными поставками ракет "Томагавк".

Об этом в своем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он также прокомментировал результаты договоренностей с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский отметил, что в первую очередь речь идет о поставках систем "Patriot" и другие оборонные комплексы, способные эффективно защищать Украину.

Глава государства подчеркнул, что Россия, вероятно, боится возможной поставки ракет "Tomahawk" Украине. По его мнению, это является сигналом того, что такое давление может реально способствовать мирному урегулированию конфликта.

"Мы договорились с Президентом Трампом, что наши команды, наши военные будут заниматься всем тем, что мы обсудили", – отметил Зеленский.

Реакция России на возможные поставки "Томагавков"

Заявления Украины о возможной поставке американских крылатых ракет Tomahawk вызвали резкую реакцию российской пропаганды. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва внимательно отслеживает эти сообщения и анализирует их последствия для линии фронта. Он также поставил ключевые вопросы: кто будет нести ответственность за запуск ракет – украинское командование или непосредственно американские военные – и кто будет определять цели.

Российское руководство оценивает Tomahawk как мощное оружие, способное создавать стратегическое давление. Президент РФ Владимир Путин на заседании клуба "Валдай" отметил, что эти ракеты хоть и не сверхсовременные, однако остаются угрожающими, и добавил, что российские ПВО уже "приспособились" к ракетам ATACMS, которые США поставляли Украине в 2023 году.

Песков заявил, что Tomahawk могут иметь ядерное оснащение, поэтому запуск ракет большого радиуса действия может восприниматься Россией как потенциальная ядерная угроза. Он призвал западных военных экспертов осознавать последствия такого сценария.

Напомним, в субботу, 11 октября Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время переговоров обсудили возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk. В то же время пока неизвестно, было ли принято окончательное решение о передаче этих ракет.

